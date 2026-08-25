Андреев о смене руководства в «Оренбурге»: «Может, результат не устраивает. Додумывать не хочется»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился с «СЭ» мнением о смене руководства в клубе.

В понедельник, 24 августа «Оренбург» объявил о назначении Дмитрия Рубашко на пост президента клуба. Ранее клуб объявил об уходе с этого поста Кирилла Волженкина. Также команду покинул по обоюдному согласию спортивный директор Исмаил Ибрагимов.

«Я смотрел две игры «Оренбурга» — против «Зенита» и «Локомотива». Команда выступает неплохо. Судя по набору очков, старт неплохой. Сложно сказать, почему при таком результате задумываются о смене руководства. Нужно находиться в команде, чтобы понимать это. Я не в курсе. Может, результат не устраивает. Додумывать не хочется», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» с 6 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ-2026/27. В 6-м туре команда на выезде сыграет со «Спартаком» 30 августа.