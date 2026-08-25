Газзаев назвал травмы Баринова и Мойзеса большой потерей для ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением о травмах футболистов красно-синих — защитника Мойзеса и полузащитника Дмитрия Баринова.

«ЦСКА будет тяжело без Баринова и Мойзеса — это ключевые и опытные футболисты. Это большая потеря для армейцев. Но в их составе есть игроки, способные проявить себя. Думаю, для некоторых это будет шансом показать свои лучшие качества. А Баринову и Мойзесу хочется пожелать здоровья и скорейшего возвращения», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее стало известно, что Баринов пропустит от 3 до 6 месяцев из-за частичного повреждения передней крестообразной связки коленного сустава и повреждение внутренней боковой связки.

Мойзес будет прооперирован 1 сентября в Бразилии и пропустит около 7 месяцев из-за повреждения передней крестообразной связки правого коленного сустава.