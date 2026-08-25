Игрок «Динамо» Миранчук сравнил тренерский подход Карпина и Шварца

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук поделился мнением о сходстве в тренерских подходах специалистов Валерия Карпина и Сандро Шварца.

По мнению 30-летнего футболиста, в РПЛ бело-голубые должны бороться за топ-3.

«Действительно, у них есть что-то общее. Даже просто банально взять схему... Мы знаем, что у Валерия Георгиевича тоже «восьмерки» много должны перемещаться, иногда даже выдвигаться на крайнего защитника, что в целом нечасто встретишь ... Есть что-то общее, [поэтому], наверное, мне, может быть, легче адаптироваться к такому футболу Сандро», — приводят «Вести» слова Миранчука из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

«Динамо» с 7 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. 29 августа в 6-м туре чемпионата бело-голубые сыграют на выезде с «Локомотивом».