«Вендел и Барриос не тянут. Аугусто пора похудеть, а Семаку — обновлять состав». Орлов — о «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов — о центральном матче 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (2:0).

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

23 августа, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

— У «Зенита» сейчас большие проблемы. Глубокие. И их надо решать как можно быстрее, уже по ходу чемпионата. Центр поля сильно «провисает». Раньше он держался на игре Барриоса — прекрасный отбор, движение, подстраховка защитников. Сейчас все это снизилось процентов на пятьдесят.

Ну и к Венделу очень много вопросов. Он должен разгонять атаки, чего мы не видим.

И «Родине», и «Спартаку» «Зенит» проиграл из-за проблем в центре полузащиты. Одно поражение можно еще списать на случайность, но второе... Это уже система.

Кроме того, главный тренер «Спартака» Карседо понимал, что у питерцев есть еще одно уязвимое место — правый фланг обороны. Сейчас в команде уже нет Дркушича, которого Семак в важнейших играх использовал справа в защите. Мантуан так четко против сильных соперников действовать не может. Именно поэтому атаки красно-белых слева носили такую опасность. Здесь нагнетали Зобнин, Маркиньос. Сюда нередко сваливался и Барко.

Разберем голы. Почему Угальде оставили в одиночестве? В нескольких метрах от него находился Вега. Это же угловой, стандарт! Каждый каждого должен разобрать. А тут... Беспечность, недосмотр, потеря концентрации. Надо же не на мяч смотреть, когда он летит, а на соперника. Такие ошибки у питерцев повторяются из матча в матч. Да, хозяевам немного повезло. Рикошет, автогол. Но это же не отменяет всего того, о чем сказал выше.

А второй гол — это просто верх непрофессионализма! Верх! Во-первых, почему за Зобниным не побежал Глушенков? Да, он сначала попытался что-то сделать, но понял, что проигрывает в скорости в данном эпизоде. Взял и остановился! Либо подумал, что партнеры подстрахуют. В общем притормозил...

Зобнин подработал первым касанием мяч, а вторым пробил. Все успел. Хороший удар — в дальний угол. Мяч еще и подскочил перед Адамовым, создав тому проблемы. Но нельзя позволять с такой позиции так свободно пробивать! Кто-то из центральных защитников должен был выдвинуться на спартаковца.

Я никак не пойму, почему такая расхлябанность-то? Несобранность... Либо некоторым футболистам «Зенита» не хватает уже мотивации, им все надоело. Либо они физически не готовы. Хотя мы же говорим о первом тайме...

И основные претензии у меня к лидерам, к тем, кто в команде давно. К тем, кто повязки друг другу передает.

Не спорю, у тех же Барриоса и Вендела много титулов. Много заслуг. Только вот в спорте прошлые победы для сегодняшнего дня не значат ровным счетом ничего. Доказывай здесь и сейчас. Да, спасибо вам за прежние победы. Но теперь — освобождайте место, если уже не тянете, если не соответствуете требованиям. У вас хорошие контракты, большие зарплаты. Что с вами делать?

На мой взгляд, сейчас Семак должен пойти на риск и начать создавать новую команду. Обновлять состав, делать ставку на других. У этого «Зенита» нет атаки. Есть отдельные исполнители. Глушенков — прекрасный игрок, Педро, Луис Энрике — тоже. Но ведь нужно иметь и связующее звено. Где центр поля? Где эффективный центральный полузащитник?

Функционал Джона Джона мне пока непонятен. Пока он никакого впечатления не производит.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вышел на замену Фелипе Аугусто... Послушайте, но ему пора бы уже похудеть! Тяжелый. Я не знаю, с каким весом он играл в Турции. Но сейчас он какой-то совсем уж неповоротливый.

Cоболев же игрок зависимый. Он, конечно, прибавил в последнее время. Стал забивать. Но только тогда, когда его снабжают пасами. Сам он из ничего момент не создаст. Однако в матче со «Спартаком» партнеры вообще оставили его на голодном пайке.

Нет проникающих передач из центральной зоны. Барриос отдает только ближнему. А Вендел уже, видимо, физически не готов и на прежний уровень едва ли вернется. Пропала энергетика.

Семаку надо уже определиться с этими полузащитниками. А способен ли Вендел прибавить? Мне показалось, что в какой-то момент у него пропало желание играть. Да, покинул поле из-за травмы. Но он еще и в первом тайме карточку получил зачем-то... Может быть, для того, чтобы его в итоге заменили?

Так что две главные проблемы команды в этом сезоне — Барриос и Вендел. Надо заигрывать новых футболистов. Чем Семак, похоже, и начал заниматься в этом туре. Выпустил на замену Карпукаса. Человек только перешел, а он его бросил в бой против «Спартака». Почему? Потому что Барриос совсем не убеждает.

Теперь надо искать варианты вместо Вендела. Есть, например, молодой Кондаков. Почему бы ему не дать шанс? Пусть прогрессирует. И болельщики тебе только спасибо скажут!

Проблема еще и в том, что у Вендела и Барриоса большие зарплаты. Наверняка возникнут вопросы: а почему люди с такими контрактами сидят на лавке? И тут уже все зависит от воли Семака, от его готовности пойти на риск. Если он хочет бороться за чемпионство, ему нужно уже сейчас принимать решительные меры по составу.

Артем Карпукас. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Выход на замену Карпукаса — что называется, первая ласточка. Посмотрим, что будет дальше.

Вторая желтая карточка Глушенкову? Он толкался с Дмитриевым, так? Мяч уже ушел, а зенитовец поставил корпус. В принципе, это фол. Дал судье основания... Арбитр находился рядом, принял такое решение. Получается, какое-то ребячество со стороны Максима. Ну он же уже опытный футболист! А здесь захотел осадить молодого соперника и... Непрофессионализм какой-то. Подвел остальных. Пропустит следующий тур.

Допускаю, что, если против «Факела» в старте выйдут Барриос и Вендел, «Зенит» опять недосчитается очков.