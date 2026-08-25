Орлов: «Вторая желтая Глушенкову? Непрофессионализм! Подвел остальных»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что арбитр имел основания показать вторую желтую карточку нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

— Вторая желтая карточка Глушенкову? Он толкался с Дмитриевым, так? Мяч уже ушел, а зенитовец поставил корпус. В принципе, это фол. Дал судье основания... Арбитр находился рядом, принял такое решение. Получается, какое-то ребячество со стороны Максима. Ну он же уже опытный футболист! А здесь захотел осадить молодого соперника и... Непрофессионализм какой-то. Подвел остальных. Пропустит следующий тур.

Допускаю, что, если против «Факела» в старте выйдут Барриос и Вендел, «Зенит» опять недосчитается очков, — сказал Орлов в интервью «СЭ».

«Спартак» с 12 очками занимает второе место в таблице чемпионата России, на три больше набрал «Краснодар». «Зенит» потерпел второе поражение в стартовых пяти матчах сезона РПЛ и с 9 очками располагается на четвертой строчке.

В 6-м туре «Спартак» примет «Оренбург» 30 августа. «Зенит» сыграет на выезде с «Факелом» 29 августа.