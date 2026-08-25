Орлов: «Вторая желтая Глушенкову? Непрофессионализм! Подвел остальных»
Комментатор Геннадий Орлов считает, что арбитр имел основания показать вторую желтую карточку нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).
— Вторая желтая карточка Глушенкову? Он толкался с Дмитриевым, так? Мяч уже ушел, а зенитовец поставил корпус. В принципе, это фол. Дал судье основания... Арбитр находился рядом, принял такое решение. Получается, какое-то ребячество со стороны Максима. Ну он же уже опытный футболист! А здесь захотел осадить молодого соперника и... Непрофессионализм какой-то. Подвел остальных. Пропустит следующий тур.
Допускаю, что, если против «Факела» в старте выйдут Барриос и Вендел, «Зенит» опять недосчитается очков, — сказал Орлов в интервью «СЭ».
«Спартак» с 12 очками занимает второе место в таблице чемпионата России, на три больше набрал «Краснодар». «Зенит» потерпел второе поражение в стартовых пяти матчах сезона РПЛ и с 9 очками располагается на четвертой строчке.
В 6-м туре «Спартак» примет «Оренбург» 30 августа. «Зенит» сыграет на выезде с «Факелом» 29 августа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0