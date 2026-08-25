Дуглас Сантос: «Верю, что «Зенит» может хорошо выступать в еврокубках»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

«Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Мы периодически об этом говорили между собой, потому что всем футболистам хочется играть на самом высоком уровне и встречаться с сильнейшими европейскими командами. Верю, что «Зенит» может хорошо выступать в еврокубках. У нас сильная команда, и мне очень хотелось бы снова получить такую возможность вместе с клубом. Но когда это произойдет, я не знаю — это зависит не от нас», — приводит слова Сантоса «Российская газета».

Российские клубы отстранены от международных турниров с 2022 года.