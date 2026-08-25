Игрок «Динамо» Миранчук о Шварце: «После неудачных матчей говорит нам не рефлексировать и мыслить позитивно»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук поделился подробностями о том, как главный тренер бело-голубых Сандро Шварц помогает справиться с давлением после неудачных игр.

«Те моменты, которые у нас были неудачные, условно говоря, матчи, Сандро всегда нам объясняет и говорит сразу же не рефлексировать, а уже мыслить позитивно... И вот от этого больше отталкиваться, условно говоря, нежели закапывать себя и начинать мыслить, что... у нас там не получилось забить или еще что-то. Мне кажется, что это правильный подход, что сразу же все это плохое отметать», — приводят «Вести» слова Миранчука из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

«Динамо» с 7 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. 29 августа в 6-м туре чемпионата бело-голубые сыграют на выезде с «Локомотивом».