«Для Газизова важно набрать очки, а не насолить «Спартаку». Интервью с новым главным тренером «Уфы»

37-летний новый главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов дал интервью «СЭ».

«Спартак», «Зенит», ЦСКА? В отдельном матче можно обыграть любого "

— Могли себе представить, что так феерично дебютируете в премьер-лиге? (В первом матче под руководством Стукалова «Уфа» на своем поле разгромила «Ахмат» — 3:0.)

— Честно? Нет. Но когда я в первый пообщался с футболистами «Уфы», понял, что здесь есть коллектив. Увидел у игроков желание побеждать. Да, что-то в последнее время у них не получалось. Но в целом хочу поблагодарить тренерский штаб Рашида Рахимова. Я принял достаточно добротную команду. Так что была надежда, что матч с «Ахматом» сложится удачно.

— Насколько сильно скорости в РПЛ отличаются от ФНЛ?

— Мы же с «Велесом» играли в Кубке против «Урала». В принципе, смотрелись достойно, немножко не хватило нам в концовке. Так что понимал, что ждет в премьер-лиге. Здесь, безусловно, игроки уровнем выше, и решения принимают быстрее, и за ошибки наказывают. Поэтому в матче с грозненцами постарались минимизировать огрехи в центральной зоне: у соперника хорошая переходная фаза.

— Андрей Талалаев после матча заметил: «Очень сложно играть с командой, которая настроена и больше мотивирована».

— Безусловно, наше желание сдвинуться с мертвой точки нам помогло. Плюс были некоторые тактические нюансы. Мы немного видоизменили содержание игры. Я для РПЛ человек новый. Поэтому мои игровые принципы еще не изучены. Так что наши ходы, решения сработали — «Уфа» добилась нужного результата.

— В первый раз вы отказали Шамилю Газизову. Принимая второе предложение, понимали, что сильно рискуете? Ведь если «Уфа» не останется в премьер-лиге, крайним можете стать именно вы...

— Я прекрасно отдавал себе в этом отчет. Но мне нужно уже было делать следующий шаг в карьере, двигаться вперед. Первое предложение «Уфы» я был не готов принять, так как на тот момент «Велес» только входил в сезон: нам надо было сохранить прописку в ФНЛ. Потом я дал понять президенту клуба, что если меня позовут в РПЛ, я буду рассматривать этот вариант. Так что он был в курсе всех этих моментов. И вот теперь я в «Уфе».

— Но календарь у вашей команды просто аховый: «Спартак», «Сочи», ЦСКА, «Зенит». Со стороны ваше решение отчасти кажется самоубийством.

— Когда я только решил принять «Уфу», мне все только и говорили про тяжелый календарь. Так вот, мы слово «тяжелый» заменили на «рабочий». То, что написано на бумаге, еще нужно переложить на поле. С любым соперником можно играть. Понятно, если со «Спартаком» встречаться десять раз, красно-белые, по всей видимости, наберут больше очков, чем мы. Но вот в отдельно взятом матче можно взять верх над любым клубом. Мы с ребятами это все обговорили и начали готовиться к следующей игре.

«Возможно, воспитаем нового Зинченко»

— Вы известны своим умением работать с молодежью. Есть ли в ФНЛ игроки до 23 лет, которые уже сейчас готовы выступать в РПЛ? Есть ли резерв у нашего футбола?

— Однозначно, резерв есть, и он большой. Просто надо доверять парням, надо их подтаскивать. Много интересных игроков, в том числе и в «Велесе». Да в каждой команде ФНЛ есть один-два исполнителя, которые были бы интересны клубам РПЛ. Считаю, представители элитного дивизиона должны заглядывать в ФНЛ и ПФЛ.

— Самая дефицитная позиция в нашем футболе?

— Я вас удивлять не стану. Центральные защитники и нападающие. Кроме того, нам не хватает еще и крайних защитников, которые способны одинаково удачно действовать как в обороне, так и в атаке.

— Похоже, Юрий Жирков будет играть в сборной России до пенсии.

— Ну вот видите, мы с вами этот вопрос, получается, и обсудили.

— После неудачи сборной России на молодежном Евро вновь пошли разговоры, что наши футболисты просто не обучены...

— Мы об этой проблеме говорим много-много лет. Но только особо ничего не улучшается. Знаю, что РФС хочет что-то глобально поменять. Появляются академии. Через какое-то время это даст свой эффект. Но пока приходится признать, что техническое оснащение ребят, их тактическая выучка явно оставляют желать лучшего. И ко мне приходили молодые футболисты, которых нужно было переучивать. Так что вопрос актуален.

— Допускаете, что в «Уфе» вы раскроете и раскрутите нового Зинченко?

— «Уфа» вообще ассоциируется с развитием не только футболистов, но и тренеров. Так что все может быть. Ничего не стоит исключать. Были Зинченко, Фомин. Это серьезные игроки, прошедшие через структуру «Уфы». Возможно, такие же исполнители появятся и в нашей команде. В клубе созданы все условия для воспитания и прогресса ребят.

— Вопрос про возрастного футболиста. Поражены футбольным интеллектом Олега Иванова?

— Это действительно мастер с большой буквы. Талантливый игрок, который многое прошел в футболе. Ему еще немножко надо набрать кондиции. Олег нам точно поможет. Его уровень мастерства не вызывает у меня вопросов. Все, о чем мы его просили, он выполнил в матче с «Ахматом».

— Насколько вам тяжело работать уже с состоявшимися мастерами?

— Вообще не сложно. Я человек коммуникабельный, пытаюсь сразу находить общий язык с игроками. Это, наверное, моя отличительная черта. Быстро схожусь с людьми. Мне хватило одного дня, чтобы хорошо познакомиться с опытными игроками. Так что все нормально.

«Важно иметь контригру против больших команд»

— Вы как-то рассказывали про совет Курбана Бердыева: если молодой тренер хочет понять тактику соперника, ему надо посмотреть 30 его матчей. Сколько игр «Спартака» вы уже проштудировали?

— Понимание игры «Спартака» у меня есть. Я и раньше, понятное дело, смотрел матчи красно-белых. Сейчас углубился в эту тему. Еще посмотрю, изучу. Дома команда Тедеско играет очень агрессивно, ударно начинает встречи. В первые 20 минут москвичи выглядят действительно мощно.

— Не боитесь попасть под их горячую руку после поражения от «Локомотива»?

— Мы ничего не боимся. Нам надо играть и набирать очки. Какая разница, «Спартак» или «Ахмат»? У нас есть своя задача. Я на вывески внимания не обращаю. Если кого-то опасаться, то можно вообще никуда не ехать.

— Некоторые журналисты, специалисты видят у предстоящего матча дополнительный подтекст: Шамиль Газизов против Леонида Федуна. Это на вас давит?

— Мы это даже с Шамилем Камиловичем не обсуждали. Он человек дипломатичный. Для него важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку». Мне никто про эту подоплеку не говорил. Для нас самое главное — решить задачу, сохранить прописку в РПЛ.

— Будучи тренером «Велеса», вы сказали: «Мы хотим играть от себя даже с сильным соперником. Когда ты сидишь в обороне, ждешь одного момента и отбиваешься — я этот футбол не понимаю. И смотреть такой футбол тоже очень тяжело». В ближайших турах придется наступить на горло собственной песне?

— Понимаете, можно же обороняться и не у своих ворот. Если сидеть постоянно в своей штрафной, мастерство игроков «Спартака» или ЦСКА рано или поздно скажется.

Мы будем стараться играть агрессивно, максимально плотно действовать против соперников, не давать им пространства. Очень важно иметь контригру против больших команд.

Слежу за работой тренеров «Лестера» и «Сассуоло»

— Кто для вас является ориентиром среди тренеров?

— Не буду оригинален. Это и Нагельсман, и Гвардьола. С точки зрения результатов нравится работа тренера «Сассуоло» (Роберто Де Дзерби. — Прим. «СЭ»). Еще выделю наставника «Лестера» Брендана Роджерса — я за ним слежу. У этого специалиста нет звездных игроков, но он второй сезон подряд идет в зоне Лиги чемпионов.

— Получается, если брать наших специалистов, вам ближе Курбан Бердыев?

— Мой первый ориентир — это все-таки мой отец (Борис Стукалов возглавлял молодежную сборную России, «Аланию», ставропольское «Динамо», «Кайрат», «Арсенал», «Урал» и другие клубы, помогал Виктору Прокопенко в московском «Динамо». — Прим. «СЭ»). Курбан Бекиевич играет в несколько другой футбол по сравнению со мной. Просто я запомнил его совет. Когда он с «Рубином» готовился к «Барселоне», то просмотрел больше половины сезона в исполнении каталонцев. И это работает. Во время пандемии я разбирал матчи «Ливерпуля». В принципе, все игровые идеи Клоппа становятся понятными. Все складывается в единую картину.

— Из «Уфы» тренеры нередко идут на серьезное повышение. Сергей Семак работает в «Зените». Виктор Гончаренко несколько лет возглавлял ЦСКА, а теперь принял «Краснодар». Готовы повторить их путь?

— Безусловно, это все происходит благодаря Шамилю Камиловичу Газизову. Он дает молодым специалистам возможность реализоваться. И отпускает их на повышение. Это важно. В «Уфе» семейная обстановка. Такая же была у меня в «Велесе». Повторить их путь? Все зависит от меня. Время покажет.

— Чья тренерская философия вам ближе — Семака или Гончаренко?

— Философия определяется набором футболистов, которые есть у тебя в распоряжении. Я такой человек, который может менять игру, схему в зависимости от состава. Для меня самое главное, чтобы ребята росли, прогрессировали, чтобы не было застоя. Футболисты должны постоянно развиваться.

— Вы даже как-то меняли установку на игру непосредственно перед матчем.

— Это делалось для того, чтобы вызвать у ребят раздражение, ввести их в состояние стресса, чтобы их как-то растормошить. Когда я вижу, что футболисты самоуспокоились, то стараюсь найти нерв, внезапно поменять тактику. Это подстегивает команду!

Красное мясо: есть или не есть?

— Часто ли вы своим подопечным советуете исключить из рациона красное мясо, как это было в случае с нападающим «Велеса» Алексеем Баевым?

— В больших клубах уже есть диетологи, которые отслеживают рацион питания. В маленьких командах этого пока нет. У Баева возникали проблемы с мышцами. Я как-то наткнулся на статью, кажется, американских ученых. Они провели исследование среди баскетболистов. Один спортсмен полгода питался красным мясом, ел жареное. А другой — рыбу, растительно-белковую пищу. И результаты оказались диаметрально противоположными! По эластичности мышц, их силе второй спортсмен явно превосходил первого. В итоге получал гораздо меньше травм. Баев раньше очень часто «рвался». А как только отказался от красного мяса, вообще перестал травмироваться!

— В WhatsApp у вас такой девиз: «Не бывает слабых людей, слабыми нас делают наши мысли». Почему выбрали именно эту фразу?

— В принципе, в этом девизе моя суть. Нужно мыслить позитивно. Не сомневаться ни в себе, ни в людях, которые тебя окружают. Ведь еще Шекспир предостерегал нас по поводу сомнений. Поэтому я игрокам пытаюсь вселить уверенность в их силах. Мы ведь сами до конца не знаем, на что способны. А сомнения только отбрасывают нас назад.