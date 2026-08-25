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Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук не считает себя запасным игроком в команде

Полузащитник «Динамо» Миранчук: «Не согласен с ярлыком «запасной»

Сергей Филин

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук поделился мнением о своей роли в команде.

В 5-м туре РПЛ в матче с «Родиной» (3:1) 30-летний футболист вышел в стартовом составе и забил гол.

«Я вообще с этим ярлыком не согласен, что запасной. Я, по крайней мере, себя там не вижу... Кто сильнее, тот должен играть, как по мне... Да, сейчас последние матчи, наверное, и в целом начало сезона [РПЛ] на скамейке, но это никак не должно быть каким-то клише или приговором. То есть я вообще в этом плане себя не вижу там и не собираюсь там как-то соглашаться с этим», — приводят «Вести» слова Миранчука из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

«Динамо» с 7 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. 29 августа в 6-м туре чемпионата бело-голубые сыграют на выезде с «Локомотивом».

Источник: «Вести»
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Алексей Миранчук
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Г
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 5
Александр Соболев
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Илья Рожков
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