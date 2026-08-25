Полузащитник «Динамо» Миранчук: «Не согласен с ярлыком «запасной»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук поделился мнением о своей роли в команде.

В 5-м туре РПЛ в матче с «Родиной» (3:1) 30-летний футболист вышел в стартовом составе и забил гол.

«Я вообще с этим ярлыком не согласен, что запасной. Я, по крайней мере, себя там не вижу... Кто сильнее, тот должен играть, как по мне... Да, сейчас последние матчи, наверное, и в целом начало сезона [РПЛ] на скамейке, но это никак не должно быть каким-то клише или приговором. То есть я вообще в этом плане себя не вижу там и не собираюсь там как-то соглашаться с этим», — приводят «Вести» слова Миранчука из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

«Динамо» с 7 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. 29 августа в 6-м туре чемпионата бело-голубые сыграют на выезде с «Локомотивом».