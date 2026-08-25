Орлов о Фелипе Аугусто: «Ему пора похудеть. Неповоротливый»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» дал совет нападающему «Зенита» Фелипе Аугусто.

— Функционал Джона Джона мне пока непонятен. Пока он никакого впечатления не производит.

Вышел на замену Фелипе Аугусто... Послушайте, но ему пора бы уже похудеть! Тяжелый. Я не знаю, с каким весом он играл в Турции. Но сейчас он какой-то совсем уж неповоротливый.

Cоболев же игрок зависимый. Он, конечно, прибавил в последнее время. Стал забивать. Но только тогда, когда его снабжают пасами. Сам он из ничего момент не создаст. Однако в матче со «Спартаком» партнеры вообще оставили его на голодном пайке.

Нет проникающих передач из центральной зоны. Барриос отдает только ближнему. А Вендел уже, видимо, физически не готов и на прежний уровень едва ли вернется. Пропала энергетика.

Семаку надо уже определиться с этими полузащитниками. А способен ли Вендел прибавить? Мне показалось, что в какой-то момент у него пропало желание играть. Да, покинул поле из-за травмы. Но он еще и в первом тайме карточку получил зачем-то... Может быть, для того, чтобы его в итоге заменили?

Так что две главные проблемы команды в этом сезоне — Барриос и Вендел. Надо заигрывать новых футболистов. Чем Семак, похоже, и начал заниматься в этом туре. Выпустил на замену Карпукаса. Человек только перешел, а он его бросил в бой против «Спартака». Почему? Потому что Барриос совсем не убеждает.

Теперь надо искать варианты вместо Вендела. Есть, например, молодой Кондаков. Почему бы ему не дать шанс? Пусть прогрессирует. И болельщики тебе только спасибо скажут!

Проблема еще и в том, что у Вендела и Барриоса большие зарплаты. Наверняка возникнут вопросы: а почему люди с такими контрактами сидят на лавке? И тут уже все зависит от воли Семака, от его готовности пойти на риск. Если он хочет бороться за чемпионство, ему нужно уже сейчас принимать решительные меры по составу.

Выход на замену Карпукаса — что называется, первая ласточка. Посмотрим, что будет дальше, — сказал Орлов в интервью «СЭ».