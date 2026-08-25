КДК рассмотрит оскорбительный жест Талалаева, тренер «Балтики» приглашен на заседание

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) пригласил на заседание главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева из-за оскорбительного поведения в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

Во втором тайме 53-летний специалист показал оскорбительный жест в сторону трибун после эпизода, в котором не засчитали гол форварда «Балтики» Чинонсо Оффора, который мог сравнять счет.

Позже Талалаев объяснил, что жест был адресован руководителям клуба. По его словам, так он показал им, что команда не проиграет, несмотря на отмененный гол.

«Балтика» с 7 очками занимает шестое место в РПЛ. В следующем туре калининградцы дома сыграют с «Крыльями Советов». Игра пройдет 2 сентября.