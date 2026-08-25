Мостовой считает, что Талалаев заслуживает наказания: «Это делается ради хайпа, лайков и подписчиков»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче против «Рубина» (1:1) в 5-м туре РПЛ.

Во втором тайме 53-летний специалист показал оскорбительный жест в сторону трибун после эпизода, в котором не засчитали гол форварда «Балтики» Чинонсо Оффора, который мог сравнять счет. КДК РФС рассмотрит инцидент, Талалаев приглашен на ближайшее заседание комитета.

«Его надо наказывать. Это не в первый раз же. Раньше это называлось «звездной болезнью». Сейчас это делается ради хайпа, лайков и подписчиков. Мне близко поведение тренеров, поигравших на высочайшем уровне. Я привык следить за поведением Луиса Энрике, Зидана, а не Талалаева. Сейчас все становятся блогерами», — сказал Мостовой «СЭ».

После матча Талалаев объяснил, что жест был адресован руководителям клуба. По его словам, так он показал им, что команда не проиграет, несмотря на отмененный гол.