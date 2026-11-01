«Локомотив» — «Спартак»: У Комличенко произошла стычка с Умяровым в концовке

У нападающего «Локомотива» Николая Комличенко в конце матча против «Спартака» в 13-м туре случился конфликт с хавбеком красно-белых Наилем Умяровым.

На 90-й минуте форвард «Локомотива» врезался в Умярова во время атаки своей команды. После этого между ними произошла стычка. Остальные игроки команд пытались успокоить Комличенко. Оба футболиста в итоге получили по желтой карточке.