«Динамо» Мх — «Ростов»: в ворота ростовчан не назначен пенальти

На 32-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — «Ростов» судья Андрей Прокопов ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей.

Видеоассистенты Сергей Чебан и Сергей Цыганок в его действия не вмешались. Нужно отметить, что Чебан впервые выполняет функции ВАР в игре РПЛ с мая 2023 года, все это время ему доверяли только обязанности АВАР.

В эпизоде в штрафной площади ростовчан их футболист Андрей Лангович в борьбе за позицию ударил Андреса Аларкона правой рукой в лицо, получил преимущество и выбил мяч головой. Разве его не следовало наказать пенальти?