Московское «Динамо» на выезде победило минское «Динамо»

Московское «Динамо» в гостях обыграло минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0.

По одной шайбе у москвичей забросили Никита Коростелев, Артем Швец-Роговой, Игорь Ожиганов и Лука Профака. Последние двое отличились в пустые ворота в меньшинстве.

С 23 очками московское «Динамо» поднялось на седьмое место в Западной конференции КХЛ. Минчане с 22 очками опустились на восьмую позицию на «Западе».

В следующем матче москвичи 5 ноября на выезде сыграют с «Шанхай Дрэгонс», а минское «Динамо» 6 ноября в гостях встретится со «Спартаком».

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