Разбираем решения бригады арбитров в ходе матча в Тушине.

24-я минута. Фол Сибаи

Арбитр Владислав Безбородов правильно не вынес второе предупреждение Сенину Себаи, который вел единоборство с Самюэлем Жиго. В том моменте было достаточно ограничиться назначением штрафного удара.

27-я минута. Гол «Химок»

Безбородов принял правильное решение, засчитав взятие ворот красно-белых. Спартаковцы спорили с судьей, убеждая того зафиксировать нарушение правил со стороны Брайна Идову. Однако рефери оставил свой вердикт в силе, видеоассистенты Николай Волошин и Николай Еремин в его действия не вмешались.

В ходе атаки «Химок» в эпизоде в центре поля Идову сыграл в мяч ногой — он отлетел ему в левую руку. После этого атака гостей продолжилась, игроки сделали несколько передач, только после этого Максим Глушенков открыл счет. После контакта мяча с рукой Идову не был моментально забит гол и не была незамедлительно создана возможность забить гол. Судя по всему, все это Безбородов и объяснял спартаковцам, когда засчитал гол.

37-я минута. Удаление Глушенкова

Арбитр принял верное решение, удалив игрока гостей Максима Глушенкова.

«Спартак» — «Химки».

Тот умышленно ударил Айртона левой ногой в область паха и почти сразу увидел перед собой красную карточку. Возможно, судье помог его первый ассистент Егор Болховитин или резервный Игорь Низовцев, рядом с которым произошел инцидент.

50-я минута. Фол Данилкина

Безбородов не увидел, что Егор Данилкин правой рукой остановил мяч, посланный Джорданом Ларссоном. Произошло это в штрафной площади подмосковной команды — следовало назначить 11-метровый удар, однако судья этого не сделал.

В его действия вмешались видеоассистенты Волошин и Еремин. Они провели проверку и предложили Безбородову посмотреть видеозапись. После этого рефери назначил пенальти.

При этом он не вынес Данилкину предупреждение, которое для игрока «Химок» стало бы вторым. Объяснение может быть только одно: судья не посчитал, что мяч летел в ворота. В противном случае его решение ошибочное.