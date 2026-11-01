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Сегодня, 10:30
«Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 13-го тура чемпионата России.
«Локомотив» — «Спартак»: потери
У «Локомотива» травмирован полузащитник Сергей Бабкин, есть повреждения у игрока обороны Сесара Монтеса, хавбека Зелимхана Бакаева и нападающего Сергея Пиняева. «Спартаку» по состоянию здоровья не помогут полузащитники Кристофер Мартинс и Даниил Зорин.
«Локомотив» — «Спартак»: личные встречи
Красно-белые выиграли три последних очных официальных матча. В ноябре 2025-го «Спартак» дважды победил в 1/4 финала пути РПЛ Кубка России (3:1 и 3:2), а в апреле этого года спартаковцы выиграли со счетом 2:1 в чемпионате. У «Локомотива» есть победа в товарищеской игре (2:0), которая прошла в июле 2026-го.
«Спартак»: форма в последних турах РПЛ
«Спартак» в 12-м туре в гостевом дерби проиграл ЦСКА (0:2). До этого у красно-белых в чемпионате была серия из четырех матчей без поражений — домашние победы над «Ростовом» (3:0), «Факелом» (1:0) и «Рубином» (4:0), а также гостевая ничья с «Крыльями Советов» (1:1).
«Локомотив»: форма в последних турах РПЛ
В пяти минувших матчах чемпионата у «Локомотива» лишь одна победа — выездная над «Факелом» (5:0). Также у команды Михаила Галактионова были домашние ничьи с «Крыльями Советов» (1:1) и «Краснодаром» (3:3), а также гостевые поражения от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (0:2).
Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак»
Игру «Локомотива» и «Спартака» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
Матч команд Михаила Галактионова и Хуана Карлоса Карседо состоится в воскресенье, 1 ноября, в Москве на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.
В воскресенье, 1 ноября, «Локомотив» и «Спартак» сыграют в матче 13-го тура премьер-лиги.
У «Локомотива» в сентябре-октябре было несколько качественных матчей, где он побеждал «Балтику» (1:0) и «Факел» (5:0), играл вничью с «Краснодаром» (3:3) и давал бой «Зениту» (1:2). Но на минувшей неделе опять случился спад — поражения от «Ростова» в чемпионате (0:2) и от ЦСКА в Кубке (1:3). После этого главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не исключил свой скорый уход из клуба.
«Спартак» в этом чемпионате проигрывает только топ-соперникам — «Краснодару» (1:2), московскому «Динамо» (1:2) и ЦСКА (0:2). Поражение от армейцев случилось как раз в последнем туре. Оно не позволило команде Хуана Карлоса Карседо выйти на второе место в таблице с минимальным отставанием от «Зенита».
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Локомотив» — «Спартак». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
14
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1