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Локомотив — Спартак: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 13 тура РПЛ 1 ноября 2026

Live

Сегодня, 10:30

«Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 13-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
11:00

«Локомотив» — «Спартак»: потери

У «Локомотива» травмирован полузащитник Сергей Бабкин, есть повреждения у игрока обороны Сесара Монтеса, хавбека Зелимхана Бакаева и нападающего Сергея Пиняева. «Спартаку» по состоянию здоровья не помогут полузащитники Кристофер Мартинс и Даниил Зорин.

10:55

«Локомотив» — «Спартак»: личные встречи

Красно-белые выиграли три последних очных официальных матча. В ноябре 2025-го «Спартак» дважды победил в 1/4 финала пути РПЛ Кубка России (3:1 и 3:2), а в апреле этого года спартаковцы выиграли со счетом 2:1 в чемпионате. У «Локомотива» есть победа в товарищеской игре (2:0), которая прошла в июле 2026-го.

10:50

«Спартак»: форма в последних турах РПЛ

«Спартак» в 12-м туре в гостевом дерби проиграл ЦСКА (0:2). До этого у красно-белых в чемпионате была серия из четырех матчей без поражений — домашние победы над «Ростовом» (3:0), «Факелом» (1:0) и «Рубином» (4:0), а также гостевая ничья с «Крыльями Советов» (1:1).

10:45

«Локомотив»: форма в последних турах РПЛ

В пяти минувших матчах чемпионата у «Локомотива» лишь одна победа — выездная над «Факелом» (5:0). Также у команды Михаила Галактионова были домашние ничьи с «Крыльями Советов» (1:1) и «Краснодаром» (3:3), а также гостевые поражения от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (0:2).

10:40

Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак»

Игру «Локомотива» и «Спартака» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

10:35

Дата, место и время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Матч команд Михаила Галактионова и Хуана Карлоса Карседо состоится в воскресенье, 1 ноября, в Москве на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

10:30

1 ноября «Локомотив» и «Спартак» сыграют в матче 13-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

10:30

В воскресенье, 1 ноября, «Локомотив» и «Спартак» сыграют в матче 13-го тура премьер-лиги.

У «Локомотива» в сентябре-октябре было несколько качественных матчей, где он побеждал «Балтику» (1:0) и «Факел» (5:0), играл вничью с «Краснодаром» (3:3) и давал бой «Зениту» (1:2). Но на минувшей неделе опять случился спад — поражения от «Ростова» в чемпионате (0:2) и от ЦСКА в Кубке (1:3). После этого главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не исключил свой скорый уход из клуба.

«Спартак» в этом чемпионате проигрывает только топ-соперникам — «Краснодару» (1:2), московскому «Динамо» (1:2) и ЦСКА (0:2). Поражение от армейцев случилось как раз в последнем туре. Оно не позволило команде Хуана Карлоса Карседо выйти на второе место в таблице с минимальным отставанием от «Зенита».

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Локомотив» — «Спартак». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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