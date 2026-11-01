«Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В воскресенье, 1 ноября, «Локомотив» и «Спартак» сыграют в матче 13-го тура премьер-лиги.

У «Локомотива» в сентябре-октябре было несколько качественных матчей, где он побеждал «Балтику» (1:0) и «Факел» (5:0), играл вничью с «Краснодаром» (3:3) и давал бой «Зениту» (1:2). Но на минувшей неделе опять случился спад — поражения от «Ростова» в чемпионате (0:2) и от ЦСКА в Кубке (1:3). После этого главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не исключил свой скорый уход из клуба.

«Спартак» в этом чемпионате проигрывает только топ-соперникам — «Краснодару» (1:2), московскому «Динамо» (1:2) и ЦСКА (0:2). Поражение от армейцев случилось как раз в последнем туре. Оно не позволило команде Хуана Карлоса Карседо выйти на второе место в таблице с минимальным отставанием от «Зенита».

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Локомотив» — «Спартак». Присоединяйтесь!