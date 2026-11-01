Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

«Оренбург» — ЦСКА: судья не назначил три пенальти. Сколько ошибок он совершил?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Игорь Капленков.
Фото Global Look Press

В трех эпизодах второго тайма матча 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — ЦСКА (0:0) судья Игорь Капленков воздержался от назначения пенальти, несмотря на обращения и споры игроков обеих команд. Во всех ли случаях он принял верные решения?

На 74-й и 90+8-й минутах он точно поступил правильно. В самом конце матча случился контакт с рукой Рената Голыбина, которая находилась в естественном положении и была прижата к корпусу. Оснований для пенальти нет.

Ранее после подачи штрафного «Оренбургом» Максим Бориско отбил мяч, тот отскочил от газона и в площади ворот попал в правую кисть Джамалутдину Абдулкадырову. Мяч угодил в нее от партнера по команде, рука находилась в естественном положении — тоже нет оснований для назначения 11-метрового удара.

Что касается 69-й минуты, то в ходе атаки «Оренбурга» два его футболиста оказались на газоне после борьбы с соперниками. Первое единоборство показали не лучшим образом. Во втором была обоюдная борьба с использованием рук, и Алексей Татаев сам держался за футболку Матвея Лукина и едва не порвал ее спереди.

Кроме того, Джон Паласиос упал и держался за правый ахилл, изображая боль. Но в эту область его точно никто не бил. Матвей Кисляк слегка коснулся левой икроножной мышцы.

Видеоассистенты Ян Бобровский и Евгений Буланов проверили этот комплексный момент и не вмешались в действия судьи. Оспорить итоговое решение судейской бригады на основании тех повторов, что показали во время трансляции, не представляется возможным.

&laquo;Оренбург&raquo; и&nbsp;ЦСКА сыграли вничью (0:0).ЦСКА давно не создавали таких проблем. «Оренбургу» помешали выиграть сантиметровый офсайд, Бориско и штанги
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:0
ЦСКА

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
«Так больше продолжаться не может». «Локомотив» вылетел из Кубка, а Галактионов намекнул на свой уход. Что происходит
«Юта», «Сан-Хосе» или «Питтсбург»? Куда «Тампа» может обменять Кучерова
Никитин возвращает ЦСКА величие. Армейцы могут побороться за Кубок уже в этом сезоне
Популярное видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
«Балтика» — «Акрон»: стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ
«Ростов» в большинстве разгромил махачкалинское «Динамо»
Массовая стычка произошла в матче между махачкалинским «Динамо» и «Ростовом»
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: Роналдо забил третий гол гостей
Газизов — о судействе в матче против «Ростова»: «Выходит за рамки приличия, стопроцентная профнепригодность»
Шавло о работе Карседо в «Спартаке»: «Иногда команде не хватает концентрации и реализации»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шавло о работе Карседо в «Спартаке»: «Иногда команде не хватает концентрации и реализации»

Газизов — о судействе в матче против «Ростова»: «Выходит за рамки приличия, стопроцентная профнепригодность»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости