«Оренбург» — ЦСКА: судья не назначил три пенальти. Сколько ошибок он совершил?

В трех эпизодах второго тайма матча 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — ЦСКА (0:0) судья Игорь Капленков воздержался от назначения пенальти, несмотря на обращения и споры игроков обеих команд. Во всех ли случаях он принял верные решения?



На 74-й и 90+8-й минутах он точно поступил правильно. В самом конце матча случился контакт с рукой Рената Голыбина, которая находилась в естественном положении и была прижата к корпусу. Оснований для пенальти нет.

Ранее после подачи штрафного «Оренбургом» Максим Бориско отбил мяч, тот отскочил от газона и в площади ворот попал в правую кисть Джамалутдину Абдулкадырову. Мяч угодил в нее от партнера по команде, рука находилась в естественном положении — тоже нет оснований для назначения 11-метрового удара.

Что касается 69-й минуты, то в ходе атаки «Оренбурга» два его футболиста оказались на газоне после борьбы с соперниками. Первое единоборство показали не лучшим образом. Во втором была обоюдная борьба с использованием рук, и Алексей Татаев сам держался за футболку Матвея Лукина и едва не порвал ее спереди.

Кроме того, Джон Паласиос упал и держался за правый ахилл, изображая боль. Но в эту область его точно никто не бил. Матвей Кисляк слегка коснулся левой икроножной мышцы.

Видеоассистенты Ян Бобровский и Евгений Буланов проверили этот комплексный момент и не вмешались в действия судьи. Оспорить итоговое решение судейской бригады на основании тех повторов, что показали во время трансляции, не представляется возможным.