«Спартак» не уступит «Динамо», а «Рубин» ждет провал в игре с «Локомотивом». Прогноз на матчи 11-го тура РПЛ

В программе классическое дерби и дебют Маркуса Гисдоля в России.

В 11-м туре Чемпионата России две топовые игры: историческое московское дерби «Спартак» — «Динамо» и встреча пикирующих «Рубина» и «Локомотива». «СЭ» подготовил прогнозы на эти матчи. Сделайте ставку на эти игры или любую другую встречу РПЛ и получите приветственный бонус от БЕТСИТИ до 1500 рублей в мобильном приложении.

Где смотреть трансляции матчей РПЛ

Матчи чемпионата России показывают каналы субхолдинга «Матч». Федеральный бесплатный канал «Матч ТВ» 16 октября будет транслировать игру «Спартак» — «Динамо» (начало эфира в 18.30), а 17 октября — встречу «Химки» — «Ахмат» (начало прямого эфира в 16.25).

Остальные шесть матчей тура в прямом эфире можно посмотреть на платном канале «Матч Премьер».

Болельщики «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч 16 октября

«Спартак» сейчас на подъеме. У красно-белых три победы подряд, включая статусный успех против «Наполи». Однако у «Спартака» есть трудности с составом. Травмированы Эсекиэль Понсе и Квинси Промес, в игре за молодежку получил повреждение Наиль Умяров. Должны вернуться Роман Зобнин, Йоррит Хендрикс и Джордан Ларссон, но непонятно, в каком они состоянии.

Это же можно сказать и про «Динамо». У бело-голубых, видимо, не смогут сыграть Даниил Лесовой, Диего Лаксальт, Денис Макаров. В отличие от «Спартака», команда Сандро Шварца ушла на перерыв не в лучшем настроении, уступив дома «Крыльям».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом «Спартак». Коэффициент на победу красно-белых — 2.50, на «Динамо» — 2.85, на ничью — 3.50.

«Спартак» не проигрывает «Динамо» в РПЛ с мая 2018 года — на протяжении трех сезонов и шести матчей (+4=2, 8-3). Серия не прерывалась даже в совсем мрачные времена позднего Массимо Карреры или Олега Кононова. Но только одна из побед была с разницей более чем в один мяч, а за последние семь игр ни разу не было забито больше трех голов.

Прогноз «СЭ»: «Спартак» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с неплохим коэффициентом 1.95.

Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Рубин» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 16 октября

Обе команды на спаде. У «Рубина» одна победа в пяти последних матчах и три поражения подряд. У «Локомотива» серия из пяти игр без побед. Теперь у железнодорожников новый главный тренер — место Марко Николича занял Маркус Гисдоль. Немец только прилетел в Москву и провел всего пару тренировок.

БЕТСИТИ считает совсем небольшим фаворитом «Рубин». Коэффициент на победу хозяев — 2.70, на «Локо» — 2.85, на ничью — 3.20.

У «Рубина» ужасная статистика в матчах против «Локомотива» — восемь подряд матчей без побед, три поражения кряду с общим счетом 1:7. Дома казанцы в последний раз забивали железнодорожникам еще в 2017 году. Учитывая нынешнюю форму команды Леонида Слуцкого, нет особых оснований полагать, что сейчас ее прорвет.

Прогноз «СЭ»: предлагаем надежный вариант — индивидуальный тотал «Рубина» меньше 1,5 голов с коэффициентом 1.44.

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