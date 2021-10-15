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Прогнозы на спорт

«Спартак» не уступит «Динамо», а «Рубин» ждет провал в игре с «Локомотивом». Прогноз на матчи 11-го тура РПЛ

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 14:00
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Болельщики «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В программе классическое дерби и дебют Маркуса Гисдоля в России.

В 11-м туре Чемпионата России две топовые игры: историческое московское дерби «Спартак» — «Динамо» и встреча пикирующих «Рубина» и «Локомотива». «СЭ» подготовил прогнозы на эти матчи. Сделайте ставку на эти игры или любую другую встречу РПЛ и получите приветственный бонус от БЕТСИТИ до 1500 рублей в мобильном приложении.

Где смотреть трансляции матчей РПЛ

Матчи чемпионата России показывают каналы субхолдинга «Матч». Федеральный бесплатный канал «Матч ТВ» 16 октября будет транслировать игру «Спартак» — «Динамо» (начало эфира в 18.30), а 17 октября — встречу «Химки» — «Ахмат» (начало прямого эфира в 16.25).

Остальные шесть матчей тура в прямом эфире можно посмотреть на платном канале «Матч Премьер».

Болельщики «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. «Работа в «Спартаке» — как покорение горы. Сейчас мы в середине пути». Интервью главного тренера красно-белых Руя Витории

«Спартак» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч 16 октября

«Спартак» сейчас на подъеме. У красно-белых три победы подряд, включая статусный успех против «Наполи». Однако у «Спартака» есть трудности с составом. Травмированы Эсекиэль Понсе и Квинси Промес, в игре за молодежку получил повреждение Наиль Умяров. Должны вернуться Роман Зобнин, Йоррит Хендрикс и Джордан Ларссон, но непонятно, в каком они состоянии.

Это же можно сказать и про «Динамо». У бело-голубых, видимо, не смогут сыграть Даниил Лесовой, Диего Лаксальт, Денис Макаров. В отличие от «Спартака», команда Сандро Шварца ушла на перерыв не в лучшем настроении, уступив дома «Крыльям».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом «Спартак». Коэффициент на победу красно-белых — 2.50, на «Динамо» — 2.85, на ничью — 3.50.

«Спартак» не проигрывает «Динамо» в РПЛ с мая 2018 года — на протяжении трех сезонов и шести матчей (+4=2, 8-3). Серия не прерывалась даже в совсем мрачные времена позднего Массимо Карреры или Олега Кононова. Но только одна из побед была с разницей более чем в один мяч, а за последние семь игр ни разу не было забито больше трех голов.

Прогноз «СЭ»: «Спартак» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с неплохим коэффициентом 1.95.

Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маркус Гисдоль (слева) на&nbsp;карнавале. Карнавал «Локомотиву» с Гисдолем обеспечен. Осталось узнать, в каком костюме — генерала или пленника

«Рубин» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 16 октября

Обе команды на спаде. У «Рубина» одна победа в пяти последних матчах и три поражения подряд. У «Локомотива» серия из пяти игр без побед. Теперь у железнодорожников новый главный тренер — место Марко Николича занял Маркус Гисдоль. Немец только прилетел в Москву и провел всего пару тренировок.

БЕТСИТИ считает совсем небольшим фаворитом «Рубин». Коэффициент на победу хозяев — 2.70, на «Локо» — 2.85, на ничью — 3.20.

У «Рубина» ужасная статистика в матчах против «Локомотива» — восемь подряд матчей без побед, три поражения кряду с общим счетом 1:7. Дома казанцы в последний раз забивали железнодорожникам еще в 2017 году. Учитывая нынешнюю форму команды Леонида Слуцкого, нет особых оснований полагать, что сейчас ее прорвет.

Прогноз «СЭ»: предлагаем надежный вариант — индивидуальный тотал «Рубина» меньше 1,5 голов с коэффициентом 1.44.

Считаете так же или хотите сделать другую ставку? Установите мобильное приложение БЕТСИТИ и получите до 1500 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры