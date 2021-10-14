Первая часть большого разговора с португальцем.

— Недавно вы публиковали в соцсетях книгу своего двоюродного брата Фернандо Ферейры, который занимается альпинизмом. Похожа ли работа у красно-белых на этот вид спорта? Если представить, что вершина 5000 метров — это идеальный «Спартак», на какой высоте вы находитесь сейчас?

— Хороший вопрос. Мой брат покорил многие горы, он очень опытный альпинист. Восхождение на каждую следующую вершину — это новый вызов. В футболе — примерно то же самое. Работа тренера похожа на работу альпиниста, если это можно назвать работой. Все-таки быть альпинистом — призвание. Мы должны каждый день преодолевать препятствия, каждый день покорять новые вершины. Как в альпинизме, так и в футболе каждый следующий шаг должен совершаться с немалой осторожностью. Неверное движение — и падаешь вниз. Мы в «Спартаке» в каком-то смысле тоже сейчас совершаем сложное восхождение. Я бы сказал, что на данный момент находимся примерно на середине горы.

— Как можете оценить свое положение в «Спартаке»? Чувствуете себя спокойнее после трех побед подряд?

— Я в принципе спокойный человек. Жизнь тренера подразумевает, что надо оставаться таким, несмотря ни на что. Конечно, три победы лучше, чем три поражения. Но мы продолжаем работать и остаемся верными своим принципам.

— В чем заключается главная сложность тренера «Спартака»?

— Никаких особенных трудностей не назову, а постоянное давление — часть профессии. На мой взгляд, у нас действительно фантастическая команда. Со всеми игроками приятно работать, все ответственно относятся к делу. Клуб большой и стабильный, все службы отлично функционируют. Если мы говорим о ежедневной деятельности, то проблем нет вообще. Все большие молодцы!

— Вы уже осмыслили уход Дмитрия Попова с поста спортивного директора красно-белых? Как оцениваете его поступок?

— Никого не осуждаю. У каждого могут быть свои причины того или иного шага. Мы много общались с Дмитрием, когда я только пришел в «Спартак», но он решил уйти. Для клуба это не очень хорошо, так как это был важный сотрудник, который за многое отвечал. Хорошо ли для него лично — его дело. Самое главное, что мы в «Спартаке» смогли преодолеть ту ситуацию и продолжаем трудиться дальше.

— У вас был какой-то разговор, в котором Попов разъяснил свою позицию? Со стороны его добровольная отставка выглядит как предательство по отношению к вам.

— Мне не нравится это слово — предательство. Повторю — никого не осуждаю. И вот что хочу сказать: я подписал контракт с клубом, а не с Дмитрием Поповым. Мы все иногда принимаем разные трудные решения. Но не берусь говорить о том, что это предательство. Было ли это хорошее решение по отношению к клубу? Нет, не было. Но, видимо, хорошее лично для него.

— Остаетесь с ним на связи?

— Нет.

— Каково это — работать без спортивного директора? Особенно когда он уходит незадолго до закрытия трансферного окна.

— Сейчас у нас налажена хорошая коммуникация с генеральным директором, а если нужно — могу пообщаться и с президентом «Спартака».

— Как часто говорите с Леонидом Федуном?

— Наше общение в основном проходит с генеральным директором и несколькими людьми из клуба. Если случается что-то срочное, связываюсь с президентом. По большому счету это происходит каждую неделю. Но максимально плотное общение, повторю, именно с гендиректором.

Полное интервью Витории скоро можно будет посмотреть на YouTube-канале «Вышли», прочитать на сайте «СЭ» или в одном из газетных номеров