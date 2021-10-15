Главный тренер красно-белых ответил на ключевые вопросы перед возобновлением РПЛ.

Схема, прессинг, Кофрие

— Три главных принципа работы и построения игры Руя Витории?

— Никогда не знаешь, какая игра для тебя станет самой важной. Так в любом большом клубе. На каждой тренировке нужно работать над повышением качества и быть требовательным к себе.

Если говорить о тактических аспектах, то команда должна действовать умно и думать о качестве игры. В атаке в первую очередь нужно играть умно, просто и командно. В обороне — максимально компактно и слаженно. Важно, чтобы защитники и вратарь чувствовали друг друга.

— Почему вы решили перейти на схему с тремя центральными защитниками? Правильно ли мы понимаем, что это произошло после матча с «Бенфикой»?

— Нет. Это решение не имеет большого отношения к матчу с «Бенфикой». Дело в том, что мы начинали по схеме с двумя центральными, когда еще было открыто трансферное окно и было возможно усиление правого фланга обороны игроком с необходимыми под эту схему характеристиками. Но приобретение атакующего правого защитника совершить не удалось, и мы вернулись к прежней схеме, в которую при этом отлично по своим качествам вписался Кофрие. На данный момент схема в три защитника более подходит нам и нашему составу.

— Какое впечатление на вас произвел Кофрие по первым матчам?

— Максимилиан — игрок, который мне нравится. У него очень большой потенциал. Он молодой, и я вижу, что его ждет хорошее будущее в «Спартаке». Тем более что он может играть как справа, так и справа в центре. Думаю, у него все будет хорошо.

— Кажется, что «Спартак» в этом сезоне прессингует значительно меньше, чем в прошлом.

— Топовый клуб должен знать, когда нужно использовать прессинг, он должен быть своевременным. Не могу сказать, что большее или меньшее количество прессинга — это хорошо или плохо. Мы стараемся играть сбалансированно. Есть определенные зоны, в которых можно и нужно прессинговать. Каждый прессинг имеет свою цель, все зависит от соперника. Одно дело — прессинг в игре против «Наполи». Второй пример — матч против «Ахмата». Мы ждали, когда соперник войдет в определенную зону, чтобы начать прессинг. Две разные ситуации, но результат один. Основа успеха — понимание цели, для чего мы это делаем.

— Существует мнение, что чемпионат России — очень слабый турнир в плане тактики: тут не нужно подстраиваться под каждого соперника, что-то придумывать. Достаточно просто показывать свою игру. Согласны с этим?

— Не считаю, что чемпионат России прост в плане тактики. Здесь каждый может обыграть каждого. Я считаю, что надо играть интенсивно, но не в том смысле, что нужно много бегать. Необходимо в первую очередь повышать полезное время игры, нужно играть умно.

Литвинов, Ларссон, реализация

— Как вам игра связки Умяров — Литвинов в центре поля?

— Доволен обоими футболистами. Всегда есть некие связки игроков, которые подходят друг другу. Мы видим прогресс и у них конкретно, и в целом в нашей структуре игры.

— Литвинова сейчас все хвалят. Ему 20 лет, он только начинает играть в первой команде. Ментально он готов к такой славе?

— В первую очередь хочется сказать, что Литвинов скромный и психологически очень крепкий парень. Естественно, у него огромный потенциал. Что касается возраста, то если мы посмотрим на «Бенфику», в которой я работал, то там люди начинали играть и в 18, и в 17 лет. А мы говорим о 20-летнем футболисте. Чего ждать? Пусть играет! Не нужно ждать, пока ему стукнет 22 или 24. Он ведь уже сейчас хорошо себя показывает. Любая история успеха — не прямая линия, у каждого игрока есть хорошие матчи и не очень хорошие. Главное, чтобы на долгой дистанции мы видели движение вверх. У Литвинова огромный потенциал, он готов к успеху. Чтобы закрыть эту тему: и для Литвинова, и для других игроков самый главный вызов — не просто отыграть 3–4 матча, а выйти на плато и поддерживать этот уровень. Именно поэтому вредно зазнаваться и считать себя великим. Нужно выходить на определенный уровень, держать планку и далее прогрессировать.

— Предположим, Умяров вернулся бы из молодежной сборной здоровым, и у вас было бы четыре готовых центральных полузащитника — он, Зобнин, Хендрикс и Литвинов. Кого бы вы выбрали в состав на игру с «Динамо»?

— Это решение будет принято даже не на последней тренировке, а, скорее всего, непосредственно перед игрой, потому что впереди у нас череда серьезных противников. Это и «Лестер», и «Зенит». Хотелось бы гарантировать всем игрокам равенство и сохранение некоего баланса. Что касается именно ближайшей игры против «Динамо», то пока нечего сказать. Перед игрой примем решение.

— У «Спартака» большие проблемы с реализацией в этом сезоне. Вы понимаете, в чем проблема?

— На самом деле объективной причины для этого нет. Тут можно говорить об уровне принятия решений того или иного игрока. Например, человек играет в нападении, ему создают голевой момент, но он его не реализует, а отдает пас. С моей точки зрения, на первом месте должно стоять построение игры. Чем выше ее качество, тем больше будет моментов, и голы в конце концов придут. Я вижу прогресс в нашей игре, так что нужно продолжать в том же духе, и голов станет больше.

— Что с Джорданом Ларссоном? В прошлом сезоне он забил 15 мячей, в этом — ни одного.

— Тут целый комплекс разнообразных причин. Он был в составе сборной на Евро-2020, поэтому позже начал сезон. И не забывайте, что он стал отцом, эти перемены в жизни также не могли не сказаться. В том, что Джордан пока не забивает, нет никакой драмы. Он хороший игрок, и он будет забивать голы.

Федун, Попов, альпинизм

— Недавно вы публиковали в соцсетях книгу своего двоюродного брата Фернандо Ферейры, который занимается альпинизмом. Похожа ли работа в «Спартаке» на этот вид спорта? Если представить, что вершина 5 тысяч метров — это идеальный «Спартак», на какой высоте вы находитесь сейчас?

— Хороший вопрос. Мой брат покорил многие горы, он очень опытный альпинист. Восхождение на каждую следующую вершину — это новый вызов. В футболе — примерно то же самое. Работа тренера похожа на работу альпиниста, если это можно назвать работой. Все-таки быть альпинистом — призвание. Мы должны каждый день преодолевать препятствия, каждый день покорять новые вершины. Как в альпинизме, так и в футболе каждый следующий шаг должен совершаться с немалой осторожностью. Неверное движение — и падаешь вниз. Мы в «Спартаке» в каком-то смысле тоже сейчас совершаем сложное восхождение. Я бы сказал, что на данный момент находимся примерно на середине горы.

— Как можете оценить свое положение в «Спартаке»? Чувствуете себя спокойнее после трех побед подряд?

— Я в принципе спокойный человек. Жизнь тренера подразумевает, что надо оставаться таким, несмотря ни на что. Конечно, три победы лучше, чем три поражения. Но мы продолжаем работать и остаемся верными своим принципам.

— В чем заключается главная сложность в работе тренером «Спартака»?

— Никаких особенных трудностей не назову, а постоянное давление — часть профессии. На мой взгляд, у нас действительно фантастическая команда. Со всеми игроками приятно работать, все ответственно относятся к делу. Клуб большой и стабильный, все службы отлично функционируют. Если мы говорим о ежедневной деятельности, то проблем нет вообще. Все большие молодцы!

— Вы уже осмыслили уход Дмитрия Попова? Как вы оцениваете его поступок?

— Никого не осуждаю. У каждого могут быть свои причины на то или иное решение. Мы много общались с Дмитрием, когда я только пришел в «Спартак», но он решил уйти. Для клуба это было не очень хорошо, так как он был важный сотрудник, которые за многое отвечал. Хорошо ли это было для него лично — это его дело. Самое главное, что мы в «Спартаке» смогли преодолеть эту ситуацию и продолжаем дальше работать.

— У вас был какой-то разговор, в котором Попов разъяснил свою позицию? Со стороны его добровольная отставка выглядит как предательство по отношению к вам.

— Мне не нравится это слово — предательство. Повторю — никого не осуждаю. И вот что хочу сказать: я подписал контракт с клубом, а не с Дмитрием Поповым. Мы все иногда принимаем разные трудные решения. Но не берусь говорить о том, что это предательство. Было ли это хорошее решение по отношению к клубу? Нет, не было. Но, видимо, хорошее лично для него.

— Остаетесь с ним на связи?

— Нет.

— Каково это — работать без спортивного директора? Особенно когда он уходит незадолго до закрытия трансферного окна.

— Сейчас у нас налажена хорошая коммуникация с генеральным директором, а если нужно — могу пообщаться и с президентом «Спартака».

— Как часто говорите с Леонидом Федуном?

— Наше общение в основном проходит с генеральным директором и несколькими людьми из клуба. Если случается что-то срочное, связываюсь с президентом. По большому счету это происходит каждую неделю. Но максимально плотное общение, повторю, именно с гендиректором.

Лимит, молодежь, конкуренция

— В чем главные различия между молодыми португальскими и молодыми русскими игроками? Прежде всего ментальные.

— В Португалии футболистов в возрасте 15–17 лет отличает большой профессионализм — они готовы к конкуренции, готовы не только физически, но и тактически. Уже к 19 годам перед нами игроки, которые провели много матчей, у которых есть определенный уровень. Это из-за того, что есть несколько вариантов: юниорская лига, молодежная лига, есть команда Б. У 18-летнего футболиста есть опции, где он может играть и набираться опыта. У меня играли играли Рубен Диаш, Эдерсон, Жоау Феликс, Гонсало Гедеш, Виктор Линделеф, когда им не было и 20 лет. В своем возрасте они были большими профессионалами, у которых не только была хорошо прокачана «физика», но и большой тактический опыт. Следовательно, основное различие между игроками в том, что в Португалии у футболистов гораздо выше конкуренция и больше тактического опыта, который так же важен, как и физическая подготовка.

— То есть лимит на легионеров — это зло, потому что приводит к нехватке конкуренции?

— Я не думаю, что иметь лимит на легионеров выгодно, потому что проблема не в количестве иностранцев. Мы все должны беспокоиться о качестве работы и тренировочного процесса. Победа, безусловно, важна, но самое главное — вырастить хороших игроков в первую команду.

Лимит не решает проблему, потому что здесь, в России, складывается типичная ситуация: даже не обладая высоким качеством, игрок всегда может найти себе новую команду, а клубы при этом вынуждены платить за него большие деньги.

Например, у футболиста по окончании контракта есть вариант с «Локомотивом», «Спартаком», «Динамо», «Краснодаром», «Зенитом». Это набор команд, которые всегда могут предложить ему место в составе и хорошие условия. Игрок понимает, что если он не нужен одному клубу, то его обязательно возьмет другой. Это заставляет клубы тратить деньги, но это не значит, что этот игрок действительно заслуживает такой суммы. Это необходимо переосмыслить.

В Португалии нет ограничений на иностранцев. Если местный игрок не хочет продлевать контракт, клуб будет искать бразильца. Португалец понимает, что ему всегда найдется альтернатива, что заставляет его работать и становиться лучше с каждым днем. И это принципиальное различие.

— Вас приглашали в «Спартак» в том числе и как тренера, который умеет развивать футболистов и повышать их трансферную стоимость. На ваш взгляд, кто из игроков в этом плане наиболее перспективный?

— В настоящий момент я не сильно об этом беспокоюсь. Спокойно выполняю свою работу и стараюсь помочь игрокам обрести свой стиль. Изменение цены игроков — долгий процесс. Ценник зависит не только от работы тренера, он зависит от большого количества людей. Рост цены — не та вещь, о которой нужно думать, это должно происходить естественным образом. Много раз говорил об этом и футболистам. Только качество игры футболиста может повысить его стоимость. Например, игроки, с которыми я работал, были проданы за 40–50 миллионов евро. Жоау Феликс — за 100 миллионов! Это индустрия, тут нет мелочей — важно все, даже то, как футболиста подают в медиапространстве. Вопрос подачи играет значительную роль.

Травмы, Смирнова, ближайшие матчи

— Насколько вас беспокоит ситуация с травмами в «Спартаке»?

— Сейчас эта ситуация немного улучшилась. Думаю, к следующим матчам у нас в обойме будет больше игроков. К тому же всегда есть те, кто готов заменить выбывшего. Травмы — это часть футбола, тут ничего не поделаешь.

— Приглашение Ольги Смирновой в тренерский штаб поможет в этом плане?

— Это ни при чем. Сейчас у нас три тренера по физподготовке, Ольга будет четвертым. Никто никогда не приходит решить конкретную проблему, люди приходят помочь команде. Я считаю, она поможет «Спартаку», как и остальные.

— Впереди очень сложный отрезок: «Динамо», «Лестер» и «Зенит». Чего больше у вас перед этими играми — тревоги или уверенности?

— Во-первых, мы ждем побед. Матч с «Динамо» действительно важный. Нас ждет очень сильный соперник. Возможно, это даже хорошо, потому что уровень концентрации у игроков будет высокий. Все будут максимально сосредоточены. После «Динамо» у нас будет еще три дня на подготовку к «Лестеру», потом столько же — к «Зениту». Сложный отрезок, соперники очень сильные, но мы не испытываем ни страха, ни тревоги. Мы готовы к большим матчам и ждем их с нетерпением.