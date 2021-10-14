С новым тренером железнодорожников не заскучаешь.

Ноябрь 2019-го, три поражения подряд, в том числе от Шварца, уволили Ахима Байерлорцера из «Кельна» и привели на замену двоих: спортивного директора Хорста Хельдта и тренера Маркуса Гисдоля. Эта парочка сработалась давно: оба когда-то служили в «Штутгарте» и «Шальке».

Хельдт отлично знал тренерское безумие своего товарища Гисдоля и рассчитывал на него. «Козлам» была обязательна мощнейшая встряска, граничащая с сумасшествием. Только она могла спасти.

После 11-го тура «Кельн» тонул на предпоследнем месте в таблице с двумя победами в чемпионате, одной ничьей и разницей 10:23.

По итогам 12-го и первого матча Гисдоля она изменилась на 11:27. Это «РБ Лейпциг» разнес «Кельн» — 4:1. Забил даже Тимо Вернер.

Первые очки случились уже в следующей игре с «Аугсбургом» (ничья), а ещё через тур стартовала серия из четырех побед кряду, которая прервалась на 1:5 от Дортмунда в 19-м туре. Правда, в 20-м команда Гисдоля переехала «Фрайбург» — 4:0 — и могла быть довольна собой. Это случилось 2 февраля, в воскресенье, а 6 числа, в четверг, Кельн праздновал знаменитый ежегодный карнавал. Праздник взялся из римских традиций, когда в древности рабы на неделю уравнивались в правах с хозяевами и гуляли, что называется, на все деньги. И вот для Кельна это священно.

Перед подписанием контракта с «Кельном» управляющий директор Александер Верле, немного замявшись, рассказал все это Маркусу Гисдолю. Тот, улыбнувшись, спросил: «Отлично. А почему на этом акцент?»

Верле ответил: «Придется участвовать». Гисдоль кивнул и подписал контракт, удивившись, что ему вообще забивают голову такой чепухой, когда новая команда идет в зоне вылета.

Маркус Гисдоль (слева) на карнавале.

Уже 6 февраля Гисдоль, Верле и Хельдт (именно в таком порядке на фото) со сцены орали гимн «Кельна» и какие-то народные песни. Гисдоль и Хельдт — в солдатских костюмах с патронными ремнями, Верле — в сине-золотом прикиде гражданского гвардейца. После веселья раззадоренный Маркус выпалил: «Теперь я понял, что это не просто повод напиться. Фантастическая атмосфера. Обязательно вернусь сюда, даже если не буду работать в клубе». Позже он заметил, что из исполняемых песен знал только гимн «Кельна», остальные слова угадывал.

Через три дня ураган «Сабина» «отменил» их игру в Менхенгладбахе, а 16 февраля «Бавария» удалила хорошее настроение из Кельна, выиграв 4:1 на домашнем для «козлов» «Райн-Энерги». В ответ на это через шесть дней команда Гисдоля утрамбовала в Берлине «Герту» 5:0, выиграла ещё два матча кряду, взлетела на 10-е место... и больше до конца бундеслиги-2019/20 не выигрывала: 4 ничьи и 5 поражений в 9 матчах с разницей мячей 11:24. Примерно за такую разницу своего места лишился его предшественник Байерлорцер, но «Кельн» к тому моменту уже спасся, и вопросов Гисдолю никто не задавал.

Зато они нашлись в следующем сезоне, когда за первые восемь туров «Кельн» так и не выиграл, доведя безвыигрышную серию в бундеслиге до 18 матчей. Гисдоль висел на волоске, и выезд на «Вестфаленштадион» должен был стать похоронным для Маркуса и его штаба, но несостоявшийся спартаковец Схири забил «Боруссии» дважды, а парни Фавра ответили только голом Азара.

Играл «Кельн» часто ярко, но результаты показывал ужасные: к 28-му туру выиграл только пять раз, пропустил полсотни голов и занимал ровно то же 17-е место, на котором в ноябре 2019-го Гисдоль его и подобрал. Ко всему набору 9 января «Кельн» умудрился влететь «Фрайбургу» 0:5, которому год назад легко забил четыре безответных. Так Маркуса и уволили, а его сменщик Фридхель Функель с гигантским трудом, разобрав «Шальке» в последнем туре, выскочил в зону стыковых матчей и оставил «Кельн» в бундеслиге.

И вот в этом и есть Гисдоль — абсолютно карнавальный тренер: сегодня может прийти на фестиваль в костюме солдата, а завтра — в наряде пленника. Назначить Маркуса в нынешний «Локо» — как ввязаться в ссору влюбленных: можешь одинаково вероятно оказаться вечным героем и бесконечным негодяем, поломавшим чью-то судьбу. На данный момент — судьбы «Локо» и Николича.

Последнее.

Как-то Гисдоля спросили: «Почему вы не работали два с половиной года подряд?» Он ответил: «У меня была пара предложений, но, во-первых, я хотел отдохнуть после восьми лет непрерывной работы, а во-вторых, не мог принять предложение, которое меня не возбуждает».

«Локомотив», видимо, возбудил. И уж не знаю, как оно будет в итоге, но карнавал в Черкизово обеспечен. Скуку Гисдоль наводить не умеет.