«Спартак» и ЦСКА ждет дерби за Лигу чемпионов, «Локомотив» идет за «Зенитом»

Сравниваем календарь лидеров РПЛ в четырех оставшихся турах.

26-й тур премьер-лиги обновил расклад в борьбе за Лигу чемпионов и три места в других еврокубках (по умолчанию и без суперлиги единственным участником Лиги Европы станет победитель Кубка, а третья и четвертая команды чемпионата отправятся в новый турнир УЕФА — Лигу конференций). В эти выходные сменился ближайший преследователь «Зенита» и увеличилась плотность лидеров.

РПЛ: календарь лидеров на финише.

«Зенит»

Красивая история с выездом «Зенита» в Краснодар на этот раз получилась неполной. По сравнению с летом 2020-го изначально не шло речи о золотом матче, но и сделать большой шаг к новому титулу не получилось.

Для Виктора Гончаренко связка матчей с «Арсеналом» и «Зенитом» наводила на грустные мысли даже без учета плохой формы «быков»: новый главный тренер кубанцев расстался с шансами на золото в ЦСКА и с самим армейским клубом именно после поражений от туляков и питерцев. Теперь Гончаренко после дебюта и неудачи в Туле (0:1) создал проблемы команде Сергея Семака, зенитовский воспитанник Ионов своим дублем приблизил лидера к поражению.

Ситуацию изменила четверная замена от тренерского штаба сине-бело-голубых — питерцы убрали с поля в том числе Дзюбу и прихватили «быков», вместо 0:2 сделали 2:2 и дальше все по-прежнему в их руках. Через тур — домашний матч с «Локомотивом», а до него — одна из трех встреч на финише с аутсайдерами. Двух побед в ближайших играх будет достаточно, чтобы закрыть вопрос о чемпионстве.

В атаке «Локо» — Франсуа Камано. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Локомотив»

Железнодорожников не вывели из себя скандальные последствия матча со «Спартаком» с дисквалификацией Гильерме и делом начальника команды Сухины, а также регламентный перенос игры 29-го тура с «Динамо» за пределы Москвы. Команда Марко Николича продлила победную серию в 2021 году в домашней встрече с «Ростовом» (4:1). Весенний мини-сериал у дончан выходит каким-то грустным. Ошибки вратаря гостей Песьякова и судьи Вилкова — это уже не забота красно-зеленых, которые после зимней паузы выиграли 9 матчей подряд, два из них — в Кубке.

Именно «Локо» сейчас — лидер гонки за второе место в Лиге чемпионов и главный преследователь (правда, отставание все равно 6 очков) «Зенита», с которым еще сыграет в Санкт-Петербурге в начале майских праздников. Вдобавок на этой неделе железнодорожников ждет кубковый полуфинал (21 апреля) с ЦСКА, который они уже обыграли в конце февраля.

Доменико Тедеско и Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак»

Весенние качели могли поднять команду Доменико Тедеско поближе к «Зениту», а теперь способны оставить вовсе без еврокубков. Настроение красно-белых после вылета из Кубка от «Динамо» и поражения от «Рубина» изменила удачная серия из четырех побед с разностью мячей 16-5. Разгром от «Уфы» на своем поле в день 99-летия клуба и 0-5 в двух встречах с «Локомотивом» и башкирцами обязывают исправляться в игре с ЦСКА. Генменджер уфимцев Шамиль Газизов после короткого периода работы в Москве одержал важную победу и тормознул столичный клуб.

Сыграв без Соболева и Джикии, спартаковцы потеряли задор и удаленного Жиго. Дерби будет иметь определяющее значение для обоих соперников. При этом любой из них уступит «Локо» в случае равенства очков с учетом личных встреч.

Армеец Игорь Акинфеев и сочинец Антон Заболотный. Фото ФК «Сочи»

«Рубин», ЦСКА, «Динамо» и «Сочи»

«Спартак» на минимальной дистанции от ЦСКА, а также «Рубина» и «Динамо». Армейцы в гостях у «Сочи» потерпели первое поражение после назначения главным тренером Ивицы Олича — 1:2 с незавершенным финальным рывком. Красно-синие еще потеряли позиции в гонке за местом в Лиге чемпионов перед кубковым полуфиналом с «Локо» и дерби с красно-белыми. Их расписание остается одним из самых непростых: после двух принципиальных матчей с соседями в нем — бьющаяся за уход от прямого вылета «Уфа», а также «Краснодар» с Гончаренко и «Динамо».

Самая высокая оценка сложности календаря — как раз у «Динамо». После «Химок» команду Сандро Шварца ждут три подряд игры с прямыми конкурентами, первый из которых — «Рубин». Казанцы вытащили новый матч с помощью гола Йевтича и взявшего пенальти Дюпина, на этот раз — 1:0 на поле «Урала». Команда Леонида Слуцкого при этом перед встречей с «Краснодаром» потеряла Кварацхелию (травма) и Макарова (удаление). Два ближайших тура определят, продолжат ли рубиновые гонку за медалями.

«Сочи» после поражения от «Зенита» тормознули ЦСКА и сами не выпали из еврокубковой борьбы. Весна в группе лидеров продолжает оставаться интригующей.