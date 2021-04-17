Новое шоу «Зенита» и «Краснодара». Семак спас матч четверной заменой

«Краснодар» и «Зенит» выдали очередной яркий матч — «быки» вели в два мяча, но упустили победу над лидером

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур

«Краснодар» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:2 (1:0)

Голы: Ионов, 7 (1:0). Ионов, 60 (2:0). Азмун, 75 (2:1). Мостовой, 85 (2:2).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Петров (Чернов, 69), Газинский (Вилена, 70), Олссон, Кабелла (Сулейманов, 69), Ионов, Вандерсон Масиэл (Стоцкий, 80), Классон (Камболов, 89).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев (Дриусси, 68), Дуглас Сантос, Ракицкий, Чистяков (Оздоев, 66), Кузяев, Барриос, Вендел, Азмун, Дзюба (Сутормин, 67), Малком (Мостовой, 65).

Предупреждения: Чистяков, 44. Олссон, 54. Чернов, 71. Азмун, 90+3.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов (Москва), Петросян (Бронницы).

ВАР: Карасев (Москва). Демешко (Химки).

17 апреля. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Витрина

Вывеска «Краснодар» против «Зенита» — бренд нашей лиги. Они уже создали несколько матчей, обзоры которых до сих пор крутятся в эфире, когда нужно показать витрину чемпионата. Причем самые огненные игры обычно проходят именно на Кубани. Гол Окриашвили через себя на последней минуте в 2016-м, сверхэмоциональные 2:3 в 2019-м, золотая победа «Зенита» в прошлом сезоне...

На этот раз футбол тоже был жареным. И совсем другим — не похожим на предыдущие матчи этих клубов.

Перед игрой Виктор Гончаренко пошутил, что будто бы играет с «Зенитом» еженедельно. Действительно, прошел ровно месяц с поражения ЦСКА в матче с сине-бело-голубыми, а тут Гончаренко пришлось встречаться с лидерами снова. У белорусского тренера еще и катастрофическая статистика встреч с «Зенитом» — всего одна победа, так что он наверняка с опасением ждал этой игры. Тем более что в первом матче во главе «Краснодара» Гончаренко уступил «Арсеналу».

Влияние Гончаренко

Но на деле никакого страха перед «Зенитом» «быки» не показали. Наоборот. При Мураде Мусаеве «Краснодар» шел по строго романтическому вектору, то есть делал активную ставку на контроль мяча и играл от себя. Прессинг не был самым эффективным оружием «Краснодара» при прежнем тренере, а Гончаренко как раз любит этот прием. Поэтому можно с уверенностью сказать, что «быки» уже играют без багажа Мусаева: еще в первом тайме «Краснодар» удивил «Зенит» слаженным активным прессингом и почти полным отсутствием свободных зон в тылу. Это уже совсем другой «Краснодар» — с уклоном на прагматичность. Самое удивительное в этом то, что набор футболистов не изменился, но они неплохо выглядят и в такой модели.

А вот у «Зенита» прессинг был рваным. Более того, центральные полузащитники «Краснодара» ловко выманивали соперников на себя, чтобы те освобождали свободные зоны для игроков атаки. Хотя решающие ошибки при обоих голах Ионова допустила оборона «Зенита».

Что еще такое новый «Краснодар»? Это отказ от владения (45%) и длинные передачи. Мы привыкли к тому, что «быки» не любят вертикальный футбол, но игра с «Зенитом» показала обратную сторону черно-зеленых. В трех последних матчах при Мусаеве «Краснодар» исполнил 55, 68 и 45 длинных передач соответственно. Если верить WhoScored, то в субботу «быки» сделали 82 лонгболла — в полтора раза больше, чем «Зенит» (52). Я напомню, что Сергея Семака часто критикуют за игру длинными передачами. И да — один из этих лонгболлов (от Газинского) привел ко второму мячу Ионова.

Тактическая инъекция Семака

А что «Зенит»? А «Зенит» все такой же, и его стартовый план «Краснодар» не поразил. Семак не сделал ни одной замены в основном составе — снова в паре с Ракицким вышел Чистяков, так как у Ловрена травма. Снова капитанскую повязку надел Дзюба. Снова 4-4-2, причем на этот раз Малком с Кузяевым даже не менялись флангами, хоть и смещались в центр. Тактика «Зенита» проста, что уже давно ни для кого не новость.

При счете 2:0 в пользу хозяев Семак понял, что пора удивлять. И он удивил. Тренер, которого постоянно критикуют за поздние перестановки, сделал четверную замену. Более того, поменял Дзюбу (капитаном стал Оздоев), да еще и распотрошил тактику — в последние полчаса «Зенит» играл с одним номинальным центральным защитником, в пару к Ракицкому встал Барриос.

И эта инъекция адреналина сработала. Да, помогли Сафонов и Сулейманов, без ошибок которых Азмун и Мостовой не забили бы. Но тут уж «Краснодар» моментально не поменять — «привозы» в последнее время стали визитной карточкой «быков».

А структура «Зенита» действительно изменилась, и «Краснодар» к этому явно был не готов. Больше стало и подач. Я не раз отмечал, что с начала этого года Семак стал прививать «Зениту» короткий пас, но в таких случаях, когда не до эстетики, сине-бело-голубые перестраиваются на навесы. И они приносят успех: точный удар Мостового после подачи Дугласа Сантоса — классический гол «Зенита» эры Семака.

На финише игры «Краснодар» совсем зарылся, а «Зенит» даже стесняться перестал — бомбардировка с воздуха началась такая, что защитники еле успевали тянуться за мячами. Занятно, что Дзюбы при этом на поле уже давно не было — а ведь именно с его наличием в составе связывают любовь Семака к подачам.

Победу «Зенит» так и не вырвал, но, наверное, и не заслужил. 2:2 — логичный исход очередной яркой серии саги этих клубов. «Краснодар» явно выиграл первый час матча, но в последние полчаса тактический ход штаба Семака все перевернул. Отрыв от преследователей сокращается, но запас у «Зенита» все еще надежный.