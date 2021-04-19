Обозреватель «СЭ» — о главной сенсации 26-го тура чемпионата России.

Матч «Спартака» с «Уфой» в прямом эфире, сразу скажу, я видеть не мог. Был в дороге. К счастью или к сожалению.

К счастью, потому что уже больше 40 лет красно-белые — большая и эмоционально важная часть моей жизни. А значит, непросмотр этой игры сберег мне изрядное число нервных клеток. Уже по тому, что по его ходу писали мне спартаковские болельщики со стажем, я понял, что происходит что-то экстраординарное. Созвонился потом с отцом, смотревшим матч в Калифорнии, — тот, поклонник «Спартака» с 50-х годов, тоже был ошеломлен. Говорил, что не припомнит, когда такое безобразие видел в последний раз.

Но как журналисту мне нужно было это наблюдать именно в режиме live, а не узнавать обо всем от других, а потом смотреть фрагменты задним числом. Чтобы об этом матче говорить по-настоящему, его нужно было пережить. Прочувствовать, как унижают «Спартак» в день рождения клуба.

Поэтому — и к сожалению тоже. Это раздвоение личности преследует меня всю профессиональную карьеру.

Отлично помню, как ровно то же самое, что сейчас «Уфа», в апреле 2012 года проделал с красно-белыми «Анжи» Гуса Хиддинка. В перерыве того матча в Лужниках был торжественный парад ветеранов «Спартака», во время которого на поле вышел и Леонид Федун. А потом легенды отмаршировали, владелец вернулся в VIP, и «Анжи» принялся топтать «Спартак». Итог — те же 0:3.

Это было жуткое унижение. После игры я общался с теми самыми легендами, и они не знали, куда деться от стыда. До сих пор помню серые лица олимпийского чемпиона Анатолия Исаева, Георгия Ярцева...

Сейчас парада не было. Но и возил «Спартак» не звездный «Анжи» во главе с Гусом Ивановичем, забивал красно-белым не Самюэль Это'О. Что такое «Уфа»? Предпоследнее до этого тура место, две смены тренера за сезон, совсем новый для премьер-лиги (пусть о нем по ФНЛ и говорили) специалист, урезанное по сравнению с предыдущими сезонами финансирование, весьма скромный состав, а для завершенности картины — недавний гендиректор «Спартака», которого выгнали, пусть и с щедрыми отступными, через пять месяцев после начала работы.

И вот эта команда просто уничтожила «Спартак», вроде бы рвавшийся (или даже рвущийся) в Лигу чемпионов.

Разница с 2012-м заключается еще и в том, что тогда Федун именно после «Анжи» перестал верить в Валеру и твердо решил заканчивать с Карпиным в роли главного тренера. Не помогло даже второе, лигочемпионское место, добытое в итоге им и командой. И даже победа в гостях над «Зенитом», которому спартаковцы испортили празднование чемпионства. Рана Федуна оказалсь настолько глубокой, что Карпина все равно тренером не оставили — только гендиректором.

А теперь непонятно, кого разгневанному, судя по его заявлению, Федуну наказывать. Доменико Тедеско все равно уходит. Тем, что больше не уговаривать его остаться? Смешно — испугали, как говорится, ежа голым задом.

Дмитрия Попова? Но ведь он Кокорина «Фиорентине» ухитрился втюхать, Промеса купил. Да и не они же с Евгением Мележиковым принимали итоговое решение оставить Доменико до лета, а сам Леонид Арнольдович с Заремой Салиховой.

И Шамиля Газизова через пять месяцев после назначения с громадной компенсацией убирали тоже владелец «Спартака» и его спутница. А теперь отхватили от него вот такую пощечину, к тому же приправленную нескрываемой радостью и издевательскими комментариями.

«В «Спартаке» все меняется очень быстро, так что меня уже ничего не удивляет», — говорил мне недавно как раз по поводу судьбы Газизова капитан Георгий Джикия, игру с «Уфой» пропускавший. Может, кстати, и его роль для команды после этого начнут больше ценить.

Действительно — очень быстро. Совсем недавно, казалось, все было в шоколаде — 6:1 у «Краснодара», отличная победа над «Динамо», 5:1 у «Урала», классный выигрыш в Ростове, где «Спартаку» много лет было тяжко. Об этом тоже не надо забывать. А потом вдруг раз — и рассыпалось. Нет, даже взорвалось.

Глобальных причин вижу три. Первая — чисто футбольная: отсутствие запаса прочности. Три игрока выбывают — и все, рассыпается каркас игры, и уже даже аутсайдер, нажавший на болевые точки, распыляет (вспомнилось вдруг такое колоритное слово из романа Джорджа Оруэлла «1984») тебя, претендента на участие в Лиге чемпионов.

Узнав результат, подумал было, что без Александра Соболева вернулась старая болезнь неумения продавливать соперников с эшелонированной обороной. Но ведь нарезка эпизодов игры свидетельствует: никакого автобуса у «Уфы» не было и близко. А была качественная и смелая работа Стукалова-младшего, просто вскрывшего все игровые проблемы «Спартака» без Джикии, Айртона и Соболева.

Вторая причина — психологическая: Тедеско уже признался, что команда прежде времени стала думать о дерби. Но это его, тренерская проблема, что он не сумел поменять эти настройки. Не исключаю, кстати, что кто-то из игроков и сознательно обнулился перед «Уфой», чтобы не рисковать карточкой в матче с ней и пропуском дерби. А в итоге — 0:3 и минус абсолютно по делу получивший обе желтые карточки Самюэль Жиго.

И третья, нефутбольная причина — вся та информационная истерика, которую устроил «Спартак» после «Локомотива». Да, локальных успехов в ней в виде двух матчей дисквалификации Гильерме и одной игры красно-зеленых на нейтральном поле эта война достигла. Но эта победа оказалась пирровой — потому что внедрила в мозги игрокам мысль, что причины проигрыша на поле лежат извне, в Сухине и Ко. Футболисты тоже ведь не в параллельном мире живут, смотрят и читают то же самое, что и все мы. Так что убежден: Антон Фетисов должен разделить ответственность за эти 0:3 с тренерами и футболистами.

Куда «Спартак» теперь действительно рвется, покажет дерби. ЦСКА-то в Сочи тоже знатно повозили — не смотрите, кто не видел этой игры, на скромный счет. Просто там стоял на голове Игорь Акинфеев, отразивший 11 ударов в створ, а в концовке армейцы очнулись, но было уже поздно. После игры представители красно-синих тоже находились в крайне подавленном состоянии, да и к Ивице Оличу как главному тренеру все не только снаружи, но и изнутри только присматриваются. Веры в него пока нет и не может быть, потому что у хорвата в новой роли нет послужного списка. И когда команда спотыкается на первом же пристойном сопернике, этой веры точно не прибавляется.

В общем, две московские команды находятся примерно в одинаковом психологическом состоянии. К тому же ЦСКА потратит кучу сил и эмоций в среду в полуфинале Кубка с «Локо». Поэтому отсутствие Жиго не будет никаким оправданием для «Спартака» — у армейцев вагон и маленькая тележка травмированных. А с учетом того, что «Локо» в начале мая ждет матч в Питере, и тоже Кубок, ничего в плане Лиги чемпионов для «Спартака» пока не потеряно.

Но только в том случае, если лавина после «Уфы» не понеслась с горы и внутри команды не начались процессы, которые уже невозможно повернуть вспять.