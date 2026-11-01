«Спартак» деклассировал «Локо». Это конец для Галактионова?

Леонид Волотко — о разгромной победе красно-белых в дерби.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

Еще пару дней назад казалось, что к «Спартаку» «Локомотив» будет готовить новый тренер. После сенсационного вылета из Кубка Михаил Галактионов публично анонсировал разговор с руководством клуба, а фразой про невозможность плыть по течению намекнул, что решение может быть принято в самое ближайшее время.

Неизвестно, состоялся ли диалог, но перед дерби в «Локо» не стали ничего менять — и предоставили еще один шанс исправить положение.

Вероятно, последний. Потому что никаких глобальных изменений не произошло. Наоборот, стало только хуже.

В попытках хоть как-то встряхнуть команду Галактионов снова ротировал состав, особенно в обороне: там удивил не только центр обороны (Морозов — Сильянов), но и фланги (Ненахов — Годяев), а также гибридная роль Руденко, который при необходимости становился пятым защитником.

Неделю назад главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов смял «Спартак» за счет мощного старта, заранее предупредив игроков: первые минуты соперник спит. Железнодорожники даже не попытались этим воспользоваться. Во-первых, потому что сразу попрощались с контролем мяча. И даже с попытками выбраться за центр поля. Во-вторых, Хуан Карлос Карседо тоже проработал этот компонент — и все исправил. А еще освежил состав, убрал в запас Параду и Маркиньоса (оба решения напрашивались), выпустив налево Фернандеша и Дмитриева. Но главное — точно сделал ставку на стартовые 10-15 минут.

Его команда все исполнила очень качественно, выдав один из лучших таймов в сезоне. Со стартовым свистком «Локо» заперли на своей половине и накрыли мощнейшим прессингом — таким обычно спасают игры, когда не остается ничего, кроме финального навала. Поэтому гол на 11-й минуте — еще не худший сценарий. Он мог случиться и раньше.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Для команды Галактионова это, впрочем, уже привычный сценарий: от ЦСКА она пропустила дважды к 17-й минуте, от «Ростова» — к 24-й. «Краснодар» открыл счет на 5-й.

«Спартак» тоже не стал тянуть — и довольно быстро сделал 2:0. Благодаря одному из самых критикуемых футболистов: Виктора Параду разносили в каждом матче, в дерби он ожидаемо сел в запас. Но на замену выскочил идеально — подменил травмированного Дмитриева и тут же вонзил один из красивейших голов тура.

Уже в тот момент стало очевидно, что встречаются команды разного уровня. Одна четко понимает, чего хочет: не отдает мяч и комфортно чувствует себя в позиционной атаке, накрывает прессингом в финальной трети. Берет передышку после 2:0 — и даже позволяет «Локо» перейти за центр поля. Но после — возвращает контроль и активирует доминирование во всех фазах. Включая стандарты, к которым соперник тоже не готов. 3:0 к перерыву и 4:0 после — при отсутствии ударов в створ ворот Максименко — глубокий нокаут. После таких уже не поднимаются.

Проблема в том, что «Локо» находится в этом состоянии не первую неделю. И даже не первый сезон: спад начался еще весной — с Батраковым, Карпукасом, Пруцевым и Воробьевым. И ожидаемо достиг пика, когда во время игрового кризиса пришлось строить новую команду.

Мы видим, как с последней задачей справляются Сандро Шварц и Игдисамов, закрепившиеся в группе лидеров. Видим «Спартак», который не без проблем, но реагирует на неудачи и после поражения в дерби оформляет разгром.

Фиксируем прогресс «Оренбурга» и взлет «Ростова», хотя у него-то проблем не меньше, чем в Черкизово. А вот ресурсов — меньше в разы.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Все эти команды — управляемые, живые. С понятными тренерскими идеями и игроками, из которых выжимают максимум. Используют сильные стороны.

К нынешнему «Локомотиву» ни одна из этих характеристик не подходит. А сокрушительный счет в дерби, вероятно, — последний сигнал: это «Спартак» может себе позволить плыть по течению — и казаться соперником из другой лиги.

В Черкизово пора менять стратегию, потому что другая лига — Первая — становится все ближе.