«Спартак» деклассировал «Локо». Это конец для Галактионова?
Еще пару дней назад казалось, что к «Спартаку» «Локомотив» будет готовить новый тренер. После сенсационного вылета из Кубка Михаил Галактионов публично анонсировал разговор с руководством клуба, а фразой про невозможность плыть по течению намекнул, что решение может быть принято в самое ближайшее время.
Неизвестно, состоялся ли диалог, но перед дерби в «Локо» не стали ничего менять — и предоставили еще один шанс исправить положение.
Вероятно, последний. Потому что никаких глобальных изменений не произошло. Наоборот, стало только хуже.
В попытках хоть как-то встряхнуть команду Галактионов снова ротировал состав, особенно в обороне: там удивил не только центр обороны (Морозов — Сильянов), но и фланги (Ненахов — Годяев), а также гибридная роль Руденко, который при необходимости становился пятым защитником.
Неделю назад главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов смял «Спартак» за счет мощного старта, заранее предупредив игроков: первые минуты соперник спит. Железнодорожники даже не попытались этим воспользоваться. Во-первых, потому что сразу попрощались с контролем мяча. И даже с попытками выбраться за центр поля. Во-вторых, Хуан Карлос Карседо тоже проработал этот компонент — и все исправил. А еще освежил состав, убрал в запас Параду и Маркиньоса (оба решения напрашивались), выпустив налево Фернандеша и Дмитриева. Но главное — точно сделал ставку на стартовые 10-15 минут.
Его команда все исполнила очень качественно, выдав один из лучших таймов в сезоне. Со стартовым свистком «Локо» заперли на своей половине и накрыли мощнейшим прессингом — таким обычно спасают игры, когда не остается ничего, кроме финального навала. Поэтому гол на 11-й минуте — еще не худший сценарий. Он мог случиться и раньше.
Для команды Галактионова это, впрочем, уже привычный сценарий: от ЦСКА она пропустила дважды к 17-й минуте, от «Ростова» — к 24-й. «Краснодар» открыл счет на 5-й.
«Спартак» тоже не стал тянуть — и довольно быстро сделал 2:0. Благодаря одному из самых критикуемых футболистов: Виктора Параду разносили в каждом матче, в дерби он ожидаемо сел в запас. Но на замену выскочил идеально — подменил травмированного Дмитриева и тут же вонзил один из красивейших голов тура.
Уже в тот момент стало очевидно, что встречаются команды разного уровня. Одна четко понимает, чего хочет: не отдает мяч и комфортно чувствует себя в позиционной атаке, накрывает прессингом в финальной трети. Берет передышку после 2:0 — и даже позволяет «Локо» перейти за центр поля. Но после — возвращает контроль и активирует доминирование во всех фазах. Включая стандарты, к которым соперник тоже не готов. 3:0 к перерыву и 4:0 после — при отсутствии ударов в створ ворот Максименко — глубокий нокаут. После таких уже не поднимаются.
Проблема в том, что «Локо» находится в этом состоянии не первую неделю. И даже не первый сезон: спад начался еще весной — с Батраковым, Карпукасом, Пруцевым и Воробьевым. И ожидаемо достиг пика, когда во время игрового кризиса пришлось строить новую команду.
Мы видим, как с последней задачей справляются Сандро Шварц и Игдисамов, закрепившиеся в группе лидеров. Видим «Спартак», который не без проблем, но реагирует на неудачи и после поражения в дерби оформляет разгром.
Фиксируем прогресс «Оренбурга» и взлет «Ростова», хотя у него-то проблем не меньше, чем в Черкизово. А вот ресурсов — меньше в разы.
Все эти команды — управляемые, живые. С понятными тренерскими идеями и игроками, из которых выжимают максимум. Используют сильные стороны.
К нынешнему «Локомотиву» ни одна из этих характеристик не подходит. А сокрушительный счет в дерби, вероятно, — последний сигнал: это «Спартак» может себе позволить плыть по течению — и казаться соперником из другой лиги.
В Черкизово пора менять стратегию, потому что другая лига — Первая — становится все ближе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1