Мостовой о результатах «Краснодара»: «Вопрос нужно задать человеку, который стоит на бровке и возомнил, что придумал футбол»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «Евро-Футбол.Ру» оценил последние результаты «Краснодара».

«Быки» не побеждают в РПЛ на протяжении семи матчей. 31 октября команда Мурада Мусаева проиграла «Родине» (1:2), занимает четвертое место в таблице и может опуститься на пятое по итогам 13-го тура.

— «Краснодар» проиграл новичку РПЛ «Родине». В чем проблема у «быков»? Что произошло?

— Вопрос, как говорится, очень актуальный для того, чтобы разнести «Краснодар» и кое-кого. Но я этим не занимаюсь, я профессионально подхожу к своей работе, которой отдал жизнь.

Этот вопрос нужно задать человеку, который стоит на бровке у «Краснодара», который возомнил, что придумал футбол. Они так всегда думают, те, кто в лучшем случае видел его по телевизору.

Вот пусть ответит на вопрос, что происходит с «Краснодаром». Они пять игр выиграть не могли, продлили серию уже до девяти во всех турнирах, как будто другие не разбираются.

А после «Родины» что он сказал? То же самое. Книжек много прочитали футбольных, поэтому высказываний разных запомнили и вот пользуются, — сказал Мостовой.

В следующем туре «Краснодар» 7 ноября примет на своем поле ЦСКА.

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