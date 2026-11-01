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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил последние результаты «Краснодара»

Мостовой о результатах «Краснодара»: «Вопрос нужно задать человеку, который стоит на бровке и возомнил, что придумал футбол»

Алексей Михайлов

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «Евро-Футбол.Ру» оценил последние результаты «Краснодара».

«Быки» не побеждают в РПЛ на протяжении семи матчей. 31 октября команда Мурада Мусаева проиграла «Родине» (1:2), занимает четвертое место в таблице и может опуститься на пятое по итогам 13-го тура.

— «Краснодар» проиграл новичку РПЛ «Родине». В чем проблема у «быков»? Что произошло?

— Вопрос, как говорится, очень актуальный для того, чтобы разнести «Краснодар» и кое-кого. Но я этим не занимаюсь, я профессионально подхожу к своей работе, которой отдал жизнь.

Этот вопрос нужно задать человеку, который стоит на бровке у «Краснодара», который возомнил, что придумал футбол. Они так всегда думают, те, кто в лучшем случае видел его по телевизору.

Вот пусть ответит на вопрос, что происходит с «Краснодаром». Они пять игр выиграть не могли, продлили серию уже до девяти во всех турнирах, как будто другие не разбираются.

А после «Родины» что он сказал? То же самое. Книжек много прочитали футбольных, поэтому высказываний разных запомнили и вот пользуются, — сказал Мостовой.

В следующем туре «Краснодар» 7 ноября примет на своем поле ЦСКА.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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Александр Мостовой
Мурад Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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