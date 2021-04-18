Шамиль Газизов вернулся на «Открытие Арену» во главе «Уфы», чтобы победить «Спартак». Поражения команд Доменико Тедеско и Ивицы Олича в 26-м туре РПЛ делают их очную встречу через неделю решающей для обоих клубов

При всей интриге и сюрпризах наш чемпионат иногда напоминает поддавки. Никто и никогда не может быть уверен в победе заранее, даже если ты «Зенит», «Спартак» или ЦСКА — признанные топ-клубы РПЛ. Исключение, которое только подтверждает правило, — «Локомотив» образца весны 2021 года.

Можно до хрипоты обсуждать спорные решения арбитра Михаила Вилкова (для которого встреча красно-зеленых с «Ростовом», вполне возможно, стала последней в карьере), но факты — вещь упрямая. Четыре гола в ворота дончан, девять подряд выигрышей с учетом кубкового турнира — это явно не случайность, это стойкая тенденция и результат работы Марко Николича и К?.

В итоге «Локо», уходивший на зимнюю паузу восьмым в 13 очках от «Зенита» и в семи — от «Спартака», уже опередил красно-белых. И в случае сохранения темпа и успеха 2 мая в Санкт-Петербурге сократит отставание от лидера до расстояния одной победы.

А вот остальные участники золотого заезда спотыкаются. В меньшей степени это относится к сине-бело-голубым. Да, в Краснодаре команда Сергея Семака оказалась в шаге от поражения, но все-таки собралась и сравняла счет. Но в целом питерцы идут по дистанции ровно и уверенно. Осенью «Локо» растерял слишком многое, догнать чемпиона, может, и не фантастика, но крайне сложная задача.

«Спартак» же на пару с ЦСКА показали: оба клуба только ищут себя, их футбол пока не устоялся, оступиться каждый из них способен в любой момент. И если армейцы уехали с баранкой от крепкого «Сочи» и на фоне недавней смены тренера (что само по себе свидетельствует о проблемах), то красно-белые по делу уступили дома стоящей на вылет «Уфе», куда вернулся отставленный в столице гендиректор Газизов. Да, последняя победа москвичей над башкирским клубом датирована еще маем 2019 года — потом последовали поражение и две ничьи, — но как, скажите пожалуйста, вы хотите пробиться в Лигу чемпионов, если получаете 0:3 на своем стадионе от 15-го перед началом тура коллектива лиги?!

В этом, к сожалению для болельщиков красно-белых, весь нынешний «Спартак»: импульсивный, порывистый, нестабильный. Сырой. С одной стороны, лидер сезона по числу волевых побед, выдающий иногда зрелищный атакующий футбол, и не способный в плохой для себя день пройти «Рубин», «Ростов» или «Уфу» в родных стенах — с другой.

«Локо» уже впереди на два очка, а за спиной в одном, кроме неудачника тура ЦСКА, — «Рубин» и «Динамо». Дерби с армейцами в следующее воскресенье становится для обоих соперников едва ли не последней надеждой зацепиться за Лигу чемпионов.