«Рубин» потерял Хвичу, но выиграл в Екатеринбурге. Победный гол снова забил Йевтич

Дарко Йевтич принес «Рубину» шесть очков весной, хотя зимой мог уйти из-за лимита.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

26-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1)

Гол: Йевтич, 45.

Нереализованный пенальти: Панюков, 83 (вратарь)

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов (Кулаков, 81), Евсеев, Егорычев (Максименко, 87), Калинин, Гаджимурадов, Мишкич, Ибрахимай (Панюков, 62), Погребняк.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Шатов (Зуев, 86), Йевтич (Костюков, 87), Макаров, Самошников, Кварацхелия (Бакаев, 32. Хван Ин Бом, 64), Абильдгор, Деспотович.

Предупреждения: Зотов, 21. Егорычев, 25. Макаров, 34. Гаджимурадов, 53. Бакаев, 56. Абильдгор, 64. Самошников, 68. Дюпин, 90.

Удаление: Макаров, 83.

Судьи: Любимов (Санкт-Петербург). Болотенков, Мосякин (оба — Москва).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область).

18 апреля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

«Рубин» обыграл в гостях «Урал» и догнал конкурентов в борьбе за еврокубковые места. Победный гол на счету Дарко Йевтича — швейцарского хавбека, который приносит казанцам три очка во второй игре подряд. В прошлом туре он забил победный гол в ворота «Ростова».

В команде, где привыкли к результативным действиям от Деспотовича, Кварацхелии или Макарова, Деспот в Екатеринбурге не забил, Хвича покинул поле из-за травмы в первом тайме, а Макаров оставил команду в меньшинстве на концовку. Зато у Казани появился новый герой — Йевтич. Он забил третий гол в сезоне, до «Ростова» и «Урала» был победный гол в ворота «Зенита» в выездном матче первого круга. Да, победы в Екатеринбурге не было бы без сейва Дюпина с пенальти, к подвигам которого все уже привыкли.

А вот важных голов Йевтича мало кто ждал. При этом хавбек изначально не рассматривался клубом как игрок основы. Зимой «Рубин» подписал японца Мицуки Сайто, которого видел в старте в связке с корейцем Ин Бомом. Но из-за травм оба пропустили сборы, и наигрывать пришлось Йевтича. Из-за лимита на легионеров его кандидатуру рассматривали как вариант на продажу или аренду: в клубе было девять иностранцев, и надо было исключить одного из заявки на сезон. Йевтича спасла травма Сайто — он получил тяжелое повреждение голеностопа, выбыл на четыре месяца и не было смысла его заявлять. Так Дарко сохранил место в команде и начал пробиваться в состав.

В контрольных матчах Слуцкий не разочаровался и считал его одним из лучших игроков команды. Хотя даже весной швейцарец не всегда выходил в старте: проигрывал конкуренцию Шатову, Костюкову и Мусаеву. Но из-за повреждений конкурентов выходил в основе в четырех последних матчах и начал давать результат, забив два гола.

А по приезде в Россию Йевтич рассчитывал забивать как минимум не меньше, чем в чемпионате Польши, — по 6-7 мячей за сезон. Хавбек год назад после перехода в «Рубин» рассказывал новым партнерам, что будет много забивать в России, но переоценил свои возможности — дебютный сезон прошел без забитых мячей, а за 2020 год у него лишь один гол в 28 матчах.

?? Гол Дарко в ворота «Ростова» — 3000-й для «Рубина» во всех соревнованиях?

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На сегодняшней тренировке Леонид Слуцкий поздравил Дарко Йевтича и вручил полузащитнику памятную футболку ? pic.twitter.com/hwzoojhE1h — «Рубин» Казань (@fcrk) April 13, 2021

В этом сезоне дела лучше: Йевтич пока далек от активного участия в гонке бомбардиров, но при этом забивает исключительно важные мячи. Все его три гола за «Рубин» в этом сезоне стали победными и принесли команде 9 очков. Для примера, столько же очков принесли голы Макарова, а мячи Кварацхелии — 7 очков.

Летом у Слуцкого опять будет головная боль при формировании заявки: из аренды в «Роторе» вернется грузин Давиташвили, а после повреждения восстановится Сайто. Клубу опять придется решать, с кем из легионеров нужно расставаться. Но сейчас у Йевтича более уверенные позиции в «Рубине», и терять его клуб вряд ли захочет.