«Локомотив» уже обогнал «Спартак». Скандалы с Гильерме и Сухиной не сказались на результате

«Ростов» железнодорожники переехали очень спокойно.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 4:1 (2:1)

Голы: Камано, 4 (1:0). Жемалетдинов, 6 (2:0). Хаджикадунич, 33 (2:1). Крыховяк, 65 — с пенальти (3:1). Эдер, 90 (4:1).

«Локомотив» (Москва): Коченков, Рыбчинский, Пабло, Чорлука, Рыбус, Магкеев, Куликов, Крыховяк (Титков, 90+1), Жемалетдинов (Миранчук, 79), Смолов (Лисакович, 63), Камано (Эдер, 78).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев (Тугарев, 83), Осипенко, Хаджикадунич, Поярков (Байрамян, 83), Глебов, Гигович, Хасимото, Альмквист (Саплинов, 75), Полоз (Павловец, 76), Соу (Махатадзе, 89).

Предупреждения: Хасимото, 8. Магкеев, 12. Гигович, 17.

Удаление: Гигович, 52 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Милюченко (Санкт-Петербург), Ковалев (Реутов).

ВАР: Панин (Дмитров). Гаврилин (Владимир).

17 апреля. Москва. Стадион «РЖД Арена».

После матча «Локомотив» — «Спартак» бурлило еще долго и настолько сильно, что напрочь затмило собой футбол. Поэтому перед матчем красно-зеленых с «Ростовом» едва ли не главный вопрос заключался в следующем: как история с дисквалификацией Гильерме и скандал со Станиславом Сухиной, закончившийся высылкой на нейтральное поле и штрафом, повлияют на команду?

В итоге можно сказать, что никак. Что сработал эффект «осажденной крепости»: весь мир против нас, но мы сплотимся и покажем всем врагам кузькину мать. Потому что «Ростов» был обыгран по счету очень легко — 4:1. Больше, чем сейчас, этой весной команда Марко Николича еще не забивала — даже собравшемуся прямо перед игрой «Тамбову» отгрузили в Кубке только трешку. И вот «Локомотив» уже второй в таблице, впереди «Спартака». У красно-белых, конечно, в воскресенье матч с «Уфой», но его еще нужно выиграть.

Впрочем, такая оценка будет подгонкой под результат. Потому что никакой «осажденной крепости» не было. Сухина, как ни в чем не бывало, напрыгивал на рефери Михаила Вилкова и его помощников — когда в начале матча Хасимото сфолил на Крыховяке, начальник команды «Локомотив» тут же вылетел к границе технической зоны и начал, скажем так, бурно выражать свои эмоции. Если присмотреться, то Сухина ведет себя таким образом едва ли не в каждом матче — в моем личном хит-параде на первом месте эпизод в самой концовке встречи со «Спартаком» неделю назад, когда он выскочил к боковой линии и начал указывать, с какого места красно-белые должны разыгрывать штрафной, — но раз за разом избегает каких-либо санкций от судей.

Да и сам Вилков во втором тайме принял два решения, которые будут еще долго обсуждаться. Не утверждаю, что они неверные, — для этого есть эксперты по судейству. Но вторая желтая карточка Гиговичу и назначение пенальти, который реализовал Крыховяк, — моменты явно резонансные. С другой стороны, если говорить про удаление Гиговича, то очень похожий эпизод был несколько недель назад в Англии во время дерби «Арсенал» — «Тоттенхэм». Ламела тогда тоже, владея мячом, двинул локтем в лицо атаковавшему его сопернику, и рефери Майкл Оливер показал аргентинцу вторую желтую карточку.

Но если говорить исключительно об игре, то «Локомотив» не был как-то невероятно хорош, несмотря на итоговый счет. Хозяевам, безусловно, очень повезло с двумя быстрыми голами, особенно с первым, ставшим результатом чудовищной ошибки Песьякова. Такое начало повлияло на весь дальнейший ход матча, который стал максимально комфортным для «Локомотива», а во втором тайме Вилков своими решениями эту комфортность только укрепил.

Тут показателен пример Пабло. Бразилец провел невнятный матч. После его срезки «Ростов» забил, а во втором тайме неловкость защитника привела к удару Соу из центра штрафной, который успел заблокировать Чорлука. И это только два самых ярких момента. Будь на месте Пабло так полюбившийся всем серб Райкович — его сожрали бы с потрохами, даже несмотря на 4:1. Но в случае с бразильцем такого точно не будет. «Р» — репутация. А девять побед подряд в 2021 году ее только укрепляют.

Однако чего на самом деле стоит и Пабло, и весь «Локомотив» в целом, станет понятно после матчей с ЦСКА в Кубке и с «Зенитом» и «Динамо» в чемпионате. Ждать осталось недолго.