Федотов вернулся на скамейку и переиграл Олича. ЦСКА было бы больнее, если бы не Удав Акинфеев

«Сочи» в этом сезоне обыграл дома все четыре московских клуба.

...Сентябрь 1993 года. Одна из первых моих журналистских командировок, еще даже не от «СЭ», куда я перейду через четыре месяца вместе с коллегой Максимом Квятковским. А тогда с ним же, только от издания «Футбол-Экспресс», поехали в Сочи. На матч новичка высшей лиги чемпионата России, местной «Жемчужины», с ЦСКА. Вот откуда, собственно, и ассоциация.

Времена тогда были бодрые. До такой степени, что начальник сочинской команды Ираклий Церекидзе доверительно спросил, нет ли у нас в армейской команде надежных людей, которым можно было бы передать некую сумму за «правильный» результат игры. Мы, 20-летние пацаны, были в шоке от услышанного и тему предпочли не развивать. Ни в какую сторону, в том числе огласки. Но когда на следующий день «Жемчужина» выиграла — 1:0, мысли по мотивам того разговора возникали всякие, хотя игра выглядела боевой. А Церекидзе через несколько лет был убит.

28 лет спустя уже совершенно другой клуб, «Сочи», в своем втором сезоне в российской премьер-лиге обыграет шестикратного чемпиона России ЦСКА — 2:1, и вся команда с персоналом выйдет на поле стадиона «Фишт», чтобы сфотографироваться на фоне трибуны со своими фанатами, пусть и немногочисленными. Я подумал было, что такое фото — в честь первой в истории победы «Сочи» над ЦСКА. Но нет, оказывается, это традиция после победных матчей команды Владимира Федотова. А ведь был на двух таких — в декабре со «Спартаком» и «Динамо». Фотографирования отчего-то не запомнил — хотя, говорят, было.

Кстати, победой над армейцами «Сочи» замкнул череду домашних выигрышей в этом чемпионате у столичных клубов. До зимнего перерыва были обыграны «Локомотив», «Спартак» и «Динамо», теперь еще и ЦСКА. Вообще, единственное домашнее поражение «Сочи» за последний календарный год потерпел только неделю назад от «Зенита». Такая успешная игра на своем поле довольно парадоксальна с учетом очень малой заполняемости трибун. Сейчас армейские болельщики тоже чувствовали себя на них полными хозяевами. Но самой команде это не помогло.

Когда «Жемчужина» впервые обыграла ЦСКА (а год спустя, в 94-м, история повторилась — только теперь 2:0, и один из голов забьет форвард из Сирии Аль-Халифа, один из первых легионеров в России), на месте «Фишта» и вообще олимпийского парка в Имеретинской долине были болота вперемешку с хаотичной индивидуальной застройкой. Предположить, что 21 год спустя там будет Олимпиада, причем зимняя, мог только сумасшедший. Сочинская команда во главе с Арсеном Найденовым побеждала ЦСКА Бориса Копейкина на Центральном стадионе, тогда еще не названном именем Славы Метревели. Эта арена, к счастью, жива-здорова, входит теперь в состав федерального центра спортивной подготовки Минспорта «Юг-Спорт», и недавно на ее идеальном газоне готовилась к победе над Словенией сборная России.

Тогда в стартовом составе на поле «Фишта» вышел армеец Марио Фернандес, а на замену, цепляться за мяч и играть по словенскому опорнику, — сочинец Антон Заболотный. Теперь последний появился на острие атаки «Сочи», а вот русского бразильца в стартовом составе не оказалось — он значился лишь в запасе. Главный тренер Ивица Олич в предматчевом флеш-интервью разъяснил эту странность — на предыгровой тренировке Марио получил травму, и неизвестно даже то, сможет ли он сыграть в следующую среду в полуфинале Кубка России с «Локомотивом». Зачем его при этом включили в резерв, не вполне понятно. Для количества, что ли, — ведь в запасе ЦСКА значилось лишь семь футболистов, включая его? В итоге вышли пятеро, за исключением Фернандеса и запасного вратаря.

Посмотрите, сколько людей по разным причинам не могли играть за армейцев в этом матче — помимо Марио это Магнуссон, Фукс, Набабкин, Зайнутдинов, Кучаев и даже Бохинен, все увереннее ощущающий себя в новом клубе. Большую часть этого списка, обратим внимание, составляют защитники. Неудивительно, что в запасе не было ни одного здорового игрока обороны.

Хотя нет — все-таки удивительно. Потому что на место Марио Фернандеса Олич решил выставить Вадима Карпова, номинального центрального защитника. После игры Федотов не станет скрывать, что акцент на атаках через левый фланг своей атаки был вызван именно этим фактором, который, чего не стал скрывать главный тренер «Сочи», сыграл его команде на руку. И атаки эти проходили — одна за другой.

Кстати, сам Федотов вернулся на скамейку после отсутствия из-за инфекционной ангины на трех матчах — с «Рубином» и «Зенитом» в чемпионате и с «Локомотивом» в Кубке России. Все эти три встречи «Сочи» проиграл. Врачи и сейчас не рекомендовали ему возвращаться на рабочее место, но он счел, что, поскольку опасности для окружающих уже не представляет, обязан работать на бровке.

Федотов вернулся к команде — а команда обыграла ЦСКА и вернулась в гонку за участие в еврокубки. Интересно вышло: если в декабре трехматчевая дисквалификация главного тренера «Сочи» и три его просмотра матчей из ложи прессы привели к трем «сухим» победам (над «Ахматом», «Спартаком» и «Динамо»), то теперь пропуск еще трех матчей по болезни обернулся тремя поражениями.

Главнокомандующий сейчас был нужен — и он пришел на помощь.

«Сочи» нанес 13 ударов в створ, но Акинфеев творил невообразимое

Удивило то, что ЦСКА решил сэкономить и поселиться не в каком-нибудь пятизвездном сетевом отеле, а в четырехзвездной «Имеретинской». Олич — поборник хотя бы относительного аскетизма? Кстати, в этой самой «Имеретинской», насколько знаю, обедают футболисты «Сочи». Пользуется отель около яхт-клуба Имеретинки спросом у футбольного люда!

В ответ на заселение в отель очень хорошего, но не самого-самого топ-уровня армейцы показали футбол не то что не на четверку, а в лучшем случае на тройку с минусом. И то с двойки эта оценка чуть поднялась только за последние 15 минут, когда ЦСКА забил и создал еще пару острых моментов.

Но штрафной, с которого Дивеев вернул команду в игру, оказался в какой-то степени революционным. Честно говоря, видел такое впервые: при исполнении удара с полукруга армейцы поставили перед сочинской стенкой аж две своих! В каждой было по двое — ближними к Дивееву были Дзагоев и Шкурин, дальними — Васин и Чалов. Перед самым ударом они бросились врассыпную, момент дивеевского выстрела Николай Заболотный (сыгравший в целом уверенно) не имел ни шанса увидеть. Не спас и «лежачий полицейский» в лице Заики. Удар вышел на славу — впритирочку со штангой.

То есть небанальными «стандартами» Олич начал заниматься с командой сразу. Вот только больше ему в этом матче похвастать было особо нечем. Тот же Дивеев до того был одним из главных виновников второго гола «Сочи», после парашюта от капитана Цаллагова проиграв позицию Антону Заболотному. Скидка на раззабивавшегося в последнее время Юсупова (для того даже Марко Николич не авторитет — он забил в обоих проигранных матчах с «Локо» этой весной) — и зарядил такую пушку, что даже Акинфеев был не в состоянии что-либо сделать.

Притом что весь этот матч Игорь в одиночку тащил команду на своем горбу. Уже к перерыву счет вполне мог быть 3:0 в пользу «Сочи», а в целом ЦСКА светила и Аргентина — Ямайка! 13 ударов в створ — повторяю, не вообще, а в створ — нанесли сочинцы, и это худший для ЦСКА показатель в сезоне, а за десять последних лет больше в рамку ворот красно-синих били только в пяти случаях. Федотов после матча назвал Акинфеева «удавом, гипнотизировавшим удары».

Еще раз число 13 всплывает, когда мы вспоминаем о первой потенциально голевой атаке сочинцев. Она просто обязана была таковой стать! Цаллагов с Юсуповым довели мяч до Терехова, тот пальнул слева вдоль линии вратарской. Мяч пролетел всю цеэсковскую защиту, и Заика замыкал прострел на дальнем углу. До ворот было метра два, да и угол был не таким уж острым. Правый латераль «Сочи», однако, ухитрился не попасть. К его чести, работал он весь матч зверски, подстраховал Заболотного-вратаря после того, как он отбил удар Эджуке и мяч катился параллельно воротам. На последней же минуте первого тайма пронесся через все поле и точно навесил на Бурмистрова, который двумя ударами в упор не смог переиграть Акинфеева. Это были два космических сейва подряд! И их по этой игре можно перечислять долго.

После игры Федотов подойдет к вратарю ЦСКА, и они пару минут будут о чем-то очень тепло — судя по жестикуляции — общаться. «В нашу команду его пригласил», — пошутил главный тренер «Сочи», когда я на пресс-конференции через пресс-службу «Сочи» спросил о содержании разговора тренера с игроком. Но потом все же добавил, что недавно Акинфеев отмечал 35-летие, и он его сейчас поздравил и пожелал спортивного долголетия. Что-то мне подсказывает, что и восхищение этой его игрой Федотов высказал. Тем более что щедрость в комплиментах обычно свойственна победителям...

Безбородов исправил ошибку Васильева

Победным для «Сочи» стал пенальти, в момент исполнения которого главный тренер хозяев отвернулся — по словам Федотова, он так делает всегда и в эти секунды молится, чтобы мяч зашел туда, куда следует.

В данном случае 11-метровый взялся на «Фиште» абсолютно неожиданно. Главный судья Станислав Васильев эпизод просмотрел, игра уже давно продолжалась — и тут вдруг пауза, ВАР, стремительный забег Васильева к монитору. Пенальти!

На стадионе вначале никто ничего не понял. Поэтому и считаю, что футболу как виду спорта не хватает открытости перед публикой — такой, как в НХЛ или НФЛ, где судьи сами объясняют свои решения на весь стадион. Здесь же не только этого нет, но отсутствуют и повторы спорных эпизодов, публике неизвестно даже, что рассматривает ВАР. Назначили пенальти, хотя мяч был на другой половине поля, — отлично (или возмутительно, в зависимости от пристрастий конкретного человека), а за что — неважно. Полагаю, это в корне неправильно, и информирование болельщиков, что и почему произошло, должно выйти на другой уровень.

Лишь потом стало понятно, что Васильев первоначально просмотрел эпизод с попаданием мяча в выставленный локоть Тикнизяна, за который уже после назначения пенальти молодому игроку досталось на орехи от Акинфеева. По нынешним судейским трактовкам это безоговорочный 11-метровый, на что и обратил внимание Владислав Безбородов, отвечавший за ВАР. И Нобоа страшенным ударом в «девятку» не позволил заняться привычным спасительным делом вратарю. Хотя играл он так, что многие бы перед Игорем задрожали.

И почему-то эта рука Тикнизяна не показалась результатом шальной удачи для «Сочи». Хозяева просто лучше играли в футбол, наращивали давление — и нарушитель правил его не выдержал. А когда спустя несколько минут команды ушли на перерыв, то возникло полное ощущение, что со счетом всего лишь 0:1 ЦСКА крупно повезло.

Замена Карпова на Дзагоева (с перемещением Марадишвили направо в оборону) была логична, но поначалу не дала гостям ничего. «Сочи» забил второй и мог не раз еще. Фанаты ЦСКА, певшие весь матч, не выдержали и зарядили грозное: «ЦСКА, играть! Вперед, твою мать!» Это звучит в тех случаях, когда активные болельщики явно недовольны.

И красно-синие после еще ряда замен встрепенулись. Началось с крученого удара Марадишвили на 73-й минуте в штангу, что, по-моему, удивило и его самого. Продолжилось голом Дивеева, пасом выглядевшего весь матч усталым Влашича под удар Ахметову и совсем небольшим промахом Ильзата.

Но ЦСКА не заслуживал в этом матче ничьей. И проигрыш в один мяч, и моменты в концовке тоже не должны вводить в заблуждение — три четверти матча армейцы играли из рук вон плохо, что признал и Олич.

Получается, что первый экзамен перед хорошей командой (предыдущие при всем уважении этого эпитета не заслуживают) молодой хорватский тренер завалил. А ведь впереди — «Локомотив» на Кубок и «Спартак» в чемпионате. Проигрыш двух этих встреч досрочно закончит для ЦСКА сезон. Выигрыш вдохнет новые силы, погонит вперед с яростью и страстью, с которыми когда-то бежал в красно-синей форме сам Олич. Другой вопрос — что он за тренер, и это по-прежнему остается загадкой для всех.

«Сочи» же, выигравший после трех поражений подряд, снова в гонке за участие в еврокубках — достаточно сказать, что отставание команды Федотова от четвертого места — три очка, от третьего — четыре. Когда буквально все руководители и игроки «Сочи» даже в разгар неудачной серии продолжали заявлять, что верят в попадание команды в Европу, все хмыкали, но заслуженная победа над ЦСКА многое перевернула.

Южанам остались выезды в Уфу, Краснодар и Химки, а также прием «Ротора». Топ-клубов в этом списке нет. Правда, есть не самая хорошая игра «Сочи» на выезде, где команде осталось провести три из четырех возможных.

ЦСКА проведет два дерби — со «Спартаком» и в последнем туре в гостях с «Динамо», а также примет те же «Уфу» и «Краснодар». На первый взгляд кажется, что посложнее будет. Тем более с учетом Кубка, последнего возможного титула для красно-синих в этом сезоне. На него команда, безусловно, потратит много сил.

Уже понятно, что, с одной стороны, «Спартак» в дерби должен быть свежее, с другой — его психологическое состояние после двух последних поражений и особенно «Уфы» просто катастрофическое. А ЦСКА в середине недели еще в состоянии его себе исправить. Правда, пока непонятно, за счет чего.