ЦСКА на 95 процентов вне тройки призеров, «Динамо» с «Сочи» разыграют между собой второе место, «Спартак» забыл о стыках

Обозреватель «СЭ» — о главных матчах 28-го тура.

«Сочи» в последних пяти турах набрал больше очков, чем ЦСКА и «Динамо», вместе взятые

«Сочи» хоть и с минимальным счетом, но достаточно уверенно по содержанию в гостях обыграл ЦСКА. Вы удивлены? Кто-то по инерции, наверное, еще да. Я — нет. Владимир Федотов за последние два сезона методично приучает нас к тому, что не стоит поднимать брови после победы его команды над любым соперником в России. В этом сезоне «барсы», например, стали единственной командой, которая отобрала у «Зенита» больше трех очков. Да и три-то — еще только «Арсенал».

ЦСКА в первом круге получил на «Фиште» полную кошелку — 1:4, причем три из них, когда команды едва вышли на поле. Ту игру можно было заканчивать, едва начав. Теперь же ЦСКА, хоть и обыграл в позапрошлом туре «Динамо», все равно находился в далеко не идеальной форме — до бело-голубых три встречи с аутсайдерами без побед, после — безоговорочный проигрыш «Ахмату» в Грозном. «Сочи» же, наоборот, с апреля как раз раскочегарился. Так что удивляться тут нечему.

Более того, южане вышли на московский газон без ключевой фигуры в атаке — центрфорварда Кассьерры, одного из лучших снайперов РПЛ этого сезона. У ЦСКА, понятно, потеря тоже была колоссальная — капитан Акинфеев, но это скорее сказалось на микроклимате у армейцев, нежели на игре. 18-летний Тороп не виноват в пропущенном голе — в том эпизоде за Макарчуком недобежал не кто иной как Марио Фернандес.

Первые полтайма «Сочи» выдал просто образцово-показательные и заслуживал большего, чем красивый гол новичка из «Балтики» после длинной позиционной атаки и идеальной диагонали Жоаузинью. Впрочем, и этого хватило, а под конец вышедший на замену Ахметов еще и прямую красную за фол последней надежды ухитрился схватить.

В последних пяти турах РПЛ «Сочи» набрал 13 очков, «Динамо» — 6, ЦСКА — 4. Такими темпами сочинцы, сравнявшиеся с «Динамо» после победы над армейцами и 2:5 бело-голубых в Самаре, не только почти обеспечили себе третье место, но и запросто могут стать вторыми. Их форма, по крайней мере, сегодня намного лучше, чем у динамовцев, проигравших трижды подряд — ЦСКА, «Уралу» и «Крыльям Советов».

И не имеет принципиального значения, что очный матч между «Динамо» и «Сочи» в последнем туре пройдёт в Петровском парке. ЦСКА тоже играл с сочинцами у себя на Песчаной — и толку? Факт, что именно он при любых раскладах решит судьбу серебра, поскольку первый показатель при равенстве очков — личные встречи. В «Сочи» выиграло «Динамо» — 1:0.

А ЦСКА из гонки за медали сегодня вылетел. Кто бы мог подумать после могучего старта весны от Языджи и Ко? Но как посыпалась команда после паузы на сборные (в случае с нашей национальной командой — бессмысленной, с учетом известных всем обстоятельств), так и продолжает, и даже победа над бело-голубыми не развернула ситуацию в обратную сторону.

Осенью на «Динамо» было интересно смотреть. Весной — нет. А «Крылья» — умницы

А тем временем «Динамо» и «Спартак» продолжают готовиться к полуфиналам Кубка России против клубов ФНЛ «Алании» и «Енисея» соответственно, которые пройдут на ближайшей неделе. И подходят два московских клуба к этим встречам с полярным настроением.

5:2 в матче «Крылья» — «Динамо» — шок по счёту, но не по факту третьего подряд поражения бело-голубых. Мне очень жаль это признавать, поскольку в осенней части чемпионата я был влюблён в игру парней Сандро Шварца — разудалую, свежую, незаштампованную. Им могло не хватить опыта, но это легко перекрывалось энергетикой и агрессией. Они не осторожничали, ничего не боялись, прессинговали, хватали за горло — и на это очень интересно было смотреть, даже когда не было побед.

А по весне на «Динамо» смотреть, увы, неинтересно. Нарушился и так хрупкий баланс между обороной и атакой, причём сбоит то с одной стороны, то с другой. Вчера — сзади. Но ведь и в атаке «Динамо» не было по-настоящему ярко уже давно.

Понятно, что в пятницу был необычный состав — и по травмам, и под Кубок. Понятно, что незаменимым оказался Ордец, и тут хоть Евгеньев, хоть Сазонов — по-любому беда (что произошло с Романом, так прогрессировавшим год назад до прихода Бальбуэна, для меня загадка, но он оказался абсолютно не приспособлен для жёсткой конкуренции за место в составе). Понятно, что сказался уход Андрея Воронина, который и по авторитету в команде, и в плане двуязычия оказывал большую поддержку Шварцу.

Периодически, вижу, ругают Смолова, и в стилистику этого «Динамо» он действительно не особо вписывается. Но все-таки кое-что важное он забил, да и вчера его не было, так что за Самару Смолову не предъявишь.

А главное, вчера не было Шиманьски, ключевой фигуры. Но ведь его могло не быть уже давно, если бы он не вернулся из сборной. И Шварца могло не быть, кабы он уехал одновременно с земляками Фарке и Гисдолем. Но глобально «Динамо» пострадало от последних событий меньше, чем очень многие клубы — однако тот же «Краснодар», с которым по идее вообще должна была случиться катастрофа, набрал весной больше очков, чем команда Шварца.

Теперь окончательно ясно, что плохой сезон у Шунина, который по проценту отражённых ударов — худший в лиге и почти не спасает. А ведь он капитан, и это не может не отражаться на всей команде. Может, все-таки дать стабильное место в основе Лещуку, который своими шансами пользовался? Может, этого весной и не хватило?

Сначала, куда-то потеряв игру, «Динамо» брало своё на характере. А потом исчез и он. Жаль. Теперь из тройки бы не вылететь. Надеюсь, следующая попытка окажется успешнее, но надо укреплять слабые позиции — центр обороны, например. И в опорную зону брать волкодава — порой он необходим.

А «Крылья» Игоря Осинькина — большие умницы. Одно из самых приятных впечатлений и откровений чемпионата. Команда, которая может выигрывать или проигрывать, но на которую всегда приятно смотреть. А это уже очень важно. Вся эта молодая задорная банда (в хорошем, спортивном смысле слова, конечно) регулярно радует — Зиньковский, Сарвели, Глушенков, Ежов и другие. Если бы еще и Сергеев зимой не перешел в «Зенит», где быстро освоился, — глядишь, и в пятерку Самара залезла бы. Пока же она отгрузила пятерку голов-красавцев «Динамо».

ФНЛ, где она играла ещё год назад, вообще становится источником хорошего футбольного творчества, — достаточно посмотреть на кубковые матчи «Енисея» и «Алании» (да и «Балтика» недалеко ушла). Той самой «Алании», которая по делу прошла «Зенит», а теперь сразится с «Динамо» в полуфинале Кубка.

И «Алания», кстати, тоже в пятницу проиграла с тем же счетом 2:5 — «Нефтехимику» Кирилла Новикова, бывшего динамовского тренера. И теперь не выходит, увы, в РПЛ. Увы — потому что в матче против «Зенита» покорила всех смелостью. А в Кубке нас ждёт этакое «дерби 2:5». С абсолютно непредсказуемым исходом, учитывая состояние «Динамо».

«Урал» — команда чужих полей. «Спартак» легко разобрался, как с ним играть в Екатеринбурге

«Урал» Игоря Шалимова дома и в гостях — две разные команды. Причём та из них, на которую можно и иногда приятно смотреть, играет на чужих полях, и вы могли видеть это в недавнем выигранном матче с «Динамо» и почти выигранном — с ЦСКА. По гостевым встречам это крепкий середняк РПЛ.

А дома «Урал» — худшая команда лиги с 12 очками и 8 (!) забитыми мячами в 14 играх. Поэтому сильно удивляться тому издевательству, которое «Спартак» вчера устроил в первом тайме в Екатеринбурге, не стоит. 0:3 за полчаса — так легко красно-белым, по-моему, в этом сезоне не было еще ни с кем. И даже отсутствие на поле из-за дисквалификаций двух ведущих защитников, капитана Джикии и Жиго (на трибуне арены в Екатеринбурге, кстати, они были, по собственной инициативе прилетев поддержать партнеров), вообще не стало для красно-белых проблемой.

Паоло Ваноли предпочел ту же схему с четырьмя защитниками и двумя чистыми форвардами, башнями-близнецами Николсоном и Соболевым, которую использовал во втором тайме предыдущего матча против «Крыльев», когда «Спартак» переломил и едва не выиграл отвратительно начинавшуюся встречу. Мозес теперь играл правым полузащитником и провел один из лучших матчей в этом сезоне: гол плюс пас и постоянная активность, причем нередко при смещениях в центр, откуда он и отдал голевую передачу Николсону, тогда как для Хлусевича открывался фланг. А Николсон сделал дубль, реализовав два первых же своих шанса, еще до того, как «Урал» в этот день проснулся.

Когда в начале второго тайма один мяч «Урал» отыграл, Ваноли укрепил среднюю линию, перешел на игру в три центральных защитника — и, как показалось, решил довести этот матч до конца в эконом-режиме, держа в голове кубковый матч с «Енисеем». Что ж, удалось, хотя болельщикам вряд ли было приятно, что второй тайм получился в разы скучнее первого. Перед Кубком отдохнули Джикия и Жиго, также не игравший Мартинс и Бакаев, вышедший лишь на замену на последние двадцать минут. Николсона сняли с игры после часа на поле — выход вместо него Рассказова тоже выглядел заменой под Кубок. Промеса, впервые вышедшего в стартовом составе после травмы, ограничили 70 минутами.

Эти 3:1 не потребовали от «Спартака» больших энергозатрат, зато освободили его игроков о последних мыслях насчет стыков: теперь красно-белые туда точно не попадут. И даже Зарема похвалила судью Москалева — вот до чего иногда доходит благодушное настроение.

Статистика гласила, что тренеры-иностранцы «Спартака» в Екатеринбурге до сих пор не побеждали — но Ваноли ее опроверг. Зато подтвердилось, что для Шалимова его родной «Спартак» (напомню, он — воспитанник красно-белых, а его первый тренер — великий Игорь Нетто) крайне неудобный соперник, которого он ни разу в премьер-лиге не обыгрывал — ни с «Ураланом» в незапамятные времена, ни с «Краснодаром», ни вот теперь с «Уралом».

Быстрые атаки у «Урала» в этом сезоне получаются неплохо, а вот позиционное наступление — нет. Оттого и жалкие семь голов на своем поле — полгола за игру. Есть в этом парадокс, поскольку в «Краснодаре» с позиционкой у Шалимова все было неплохо. Правда, она была унаследована у Олега Кононова с его бронзой. Но ведь тот же Кононов в «Спартаке» поставить ее не смог. Так что дело, наверное, в первую очередь в подборе игроков.

Шалимов, который никогда особо не скрывал мечты тренировать «Спартак», после такого перформанса, как сегодня, думается, ещё нескоро получит такую возможность. А скорее всего, никогда. Все-таки далеко не мальчишка уже.

Хорошо еще для «Урала», что не взял даже очка дома «Нижний Новгород», проигравший лишенному вроде бы явной турнирной мотивации «Ахмату». Андрей Талалаев, менявший Шалимова во главе «Химок» и «Ахмата», помог предшественнику. Трошечкин забил единственный гол в меньшинстве (!) — и Александр Кержаков, которому остались игры с «Сочи» и с «Зенитом», оказался в непростом положении.

Пока «Нижний» еще на благополучном 11-м месте — но в реальности с 29 очками делит его с «Химками» и «Рубином» (у которого в запасе сегодняшний матч с «Локомотивом»), а еще на два отстает «Урал». Но несколько туров назад, когда казалось, что нижегородцы вообще в безопасности, они вдруг резко перестали набирать очки. И сейчас с точки зрения попадания в стыки — о прямом вылете речи нет — подвисли.

Злые языки, конечно, сразу заговорили о том, что досрочно обеспечивший себе чемпионство «Зенит» не преминет поделиться очками с командой под руководством своего бывшего снайпера, тем более что их игра последнего тура состоится в Нижнем Новгороде. Интересно! Пока же чемпион, пусть и «на минималочках», обыграл дома «Химки». Это был уже третий (помимо Самары и Нижнего) результат в 28-м туре, когда турнирно немотивированная команда обыграла мотивированную. И это — здорово.