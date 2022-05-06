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Как же страдает «Динамо»! «Крылья» вонзили пять топ-голов — теперь под вопросом даже серебро

«Крылья Советов» разгромили «Динамо» в Самаре на старте 28-го тура
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
6 мая. Самара. «Крылья Советов» — «Динамо» — 5:2. Самарский клуб празднует победу.
Фото ФК «Крылья Советов»
Эпизод матча 28-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо».
Эпизод матча 28-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо».
1/3
У Шварца проблемы.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
06 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
5:2
Динамо
Голы
Глушенков, 22 (1:0), Бальбуэна, 41 (1:1), Сарвели, 55 (2:1), Глушенков, 71 (3:1), Грулев, 74 (3:2), Зиньковский, 80 (4:2), Пиняев, 90+3 (5:2)
Крылья Советов
Ломаев Горшков Костанца Бейл Барач Гапонов Якуба (Витюгов, 89) Ежов (Пиняев, 82) Глушенков (Цыпченко, 76) Зиньковский (Липовой, 89) Сарвели (Коваленко, 82)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Сазонов Лаксальт Моро (Макаров, 64) Грулев Захарян Фомин Нжи (Лесовой, 64) Тюкавин (Гладышев, 84)
Предупреждения
Моро 28’, Лаксальт 35’, Грулев 55’, Гладышев 85’, Захарян 90+1’
Удаления
Грулев 90+2’ (вторая ж.к)
Судьи
Казарцев (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Жвакин (Ленинградская область)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Хатуев (Грозный)

Битва с «Динамо» была особенной для Самары: «Крылья» празднуют 80-летие — и делают это максимально эффектно. Игроки приехали на стадион в стильных костюмах (тройка Игоря Осинькина с изумрудным галстуком — хит тура), а на игру вышли в роскошных ретрофутболках, созданных по мотивам маек команды прошлых лет.

Могучий перформанс на трибунах тоже наэлектризовал атмосферу — «Крылья» были очень заряженными, сразу забрали мяч (к перерыву преимущество по владению выросло до 61%) и выключили «Динамо» мощнейшим давлением.

Смолов и Шиманьски не прилетели в Самару из-за травм, но в финальную треть мяч у команды Сандро Шварца практически не доходил. По такой игре гораздо сильнее ощущалось отсутствие Евгеньева (Сазонов очень тяжело адаптируется в РПЛ) и то, как линия обороны разрывалась при реактивных атаках.

Самый показательный эпизод случился перед голом Глушенкова: «Крылья» выбежали «пять в два», а у Сарвели было два разных вектора для ассиста. В итоге передача пошла на Глушенкова, хотя слева был абсолютно пустой фланг с Зиньковским, который всю атаку бежал с поднятой рукой и до последнего просил мяч.

Учитывая, что до этого сам Сарвели выскакивал один на один, открывшись за спинами защитников, это не разовая акция обороны «Динамо», а вполне системная ошибка. Которую так и не исправили.

Эпизод матча 28-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Динамо".
Эпизод матча 28-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо».

В отсутствие Смолова и Шиманьски в основу ворвались Тюкавин и Нжи, но вся опасность впереди шла от Лаксальта. Четыре года назад уругваец зажигал в Самаре в матче с Россией (и уже в первом тайме посадил на красную карточку Смольникова), а сегодня заставил напрячься игроков «Крыльев». Но с ним справлялись — единственный гол «Динамо» пришел со стандарта, который ювелирно исполнил Захарян и завершил Бальбуэна. И по такому тайму гости вырвали максимум.

Неделю назад банда Осинькина тоже выдала роскошный первый тайм со «Спартаком», но после перерыва поплыла под прессингом, лишилась контроля и отдала победу. Против «Динамо» такого не случилось — после перерыва Самара бежала вперед еще мощнее, Зиньковский уходил от соперников с места и на минимальном пространстве, а Сарвели и Глушенков не замечали оппонентов и наказывали Шунина.

Единственный момент, когда команда Шварца могла спасти игру, случился за 15 минут до конца: Грулев сделал счет 3:2, а в следующей атаке Гапонову пришлось выносить из пустых ворот. Но Самара выстояла, а «Динамо» окончательно развалилось.

Четвертый гол «Крыльев» — копия первого: Сазонов выбросился на перехват и остался отрезан от линии, а у «Крыльев» снова два стопроцентных варианта продолжения убийственной атаки. У «Динамо» опять провисли оба фланга.

Эпизод матча 28-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Динамо".
Эпизод матча 28-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо».

Перед пятым хаос в защите достиг таких масштабов, что никого не оказалось даже в центре — Цыпченко и Пиняев расстреляли Шунина из вратарской.

Катастрофа.

В прошлом туре «Динамо» выпало из чемпионской гонки, а теперь пропускает пять в одном матче (впервые за 10 лет) и рискует остаться даже без серебра. Да, «Сочи» даже в случае победы над ЦСКА будет ниже по личным встречам, но ключевая проблема Шварца — в игре: осенью «Динамо» выглядело так мощно, что мы правда поверили в чемпионскую интригу, а прямо сейчас заваливает финиш тремя кошмарными поражениями.

У Сандро есть четыре дня, чтобы встряхнуть команду перед полуфиналом Кубка: с учетом нынешней формы там могут возникнуть гигантские проблемы. Особенно — с «Аланией».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Сандро Шварц
6
28
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
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