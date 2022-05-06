Как же страдает «Динамо»! «Крылья» вонзили пять топ-голов — теперь под вопросом даже серебро
Битва с «Динамо» была особенной для Самары: «Крылья» празднуют 80-летие — и делают это максимально эффектно. Игроки приехали на стадион в стильных костюмах (тройка Игоря Осинькина с изумрудным галстуком — хит тура), а на игру вышли в роскошных ретрофутболках, созданных по мотивам маек команды прошлых лет.
Могучий перформанс на трибунах тоже наэлектризовал атмосферу — «Крылья» были очень заряженными, сразу забрали мяч (к перерыву преимущество по владению выросло до 61%) и выключили «Динамо» мощнейшим давлением.
Смолов и Шиманьски не прилетели в Самару из-за травм, но в финальную треть мяч у команды Сандро Шварца практически не доходил. По такой игре гораздо сильнее ощущалось отсутствие Евгеньева (Сазонов очень тяжело адаптируется в РПЛ) и то, как линия обороны разрывалась при реактивных атаках.
Самый показательный эпизод случился перед голом Глушенкова: «Крылья» выбежали «пять в два», а у Сарвели было два разных вектора для ассиста. В итоге передача пошла на Глушенкова, хотя слева был абсолютно пустой фланг с Зиньковским, который всю атаку бежал с поднятой рукой и до последнего просил мяч.
Учитывая, что до этого сам Сарвели выскакивал один на один, открывшись за спинами защитников, это не разовая акция обороны «Динамо», а вполне системная ошибка. Которую так и не исправили.
В отсутствие Смолова и Шиманьски в основу ворвались Тюкавин и Нжи, но вся опасность впереди шла от Лаксальта. Четыре года назад уругваец зажигал в Самаре в матче с Россией (и уже в первом тайме посадил на красную карточку Смольникова), а сегодня заставил напрячься игроков «Крыльев». Но с ним справлялись — единственный гол «Динамо» пришел со стандарта, который ювелирно исполнил Захарян и завершил Бальбуэна. И по такому тайму гости вырвали максимум.
Неделю назад банда Осинькина тоже выдала роскошный первый тайм со «Спартаком», но после перерыва поплыла под прессингом, лишилась контроля и отдала победу. Против «Динамо» такого не случилось — после перерыва Самара бежала вперед еще мощнее, Зиньковский уходил от соперников с места и на минимальном пространстве, а Сарвели и Глушенков не замечали оппонентов и наказывали Шунина.
Единственный момент, когда команда Шварца могла спасти игру, случился за 15 минут до конца: Грулев сделал счет 3:2, а в следующей атаке Гапонову пришлось выносить из пустых ворот. Но Самара выстояла, а «Динамо» окончательно развалилось.
Четвертый гол «Крыльев» — копия первого: Сазонов выбросился на перехват и остался отрезан от линии, а у «Крыльев» снова два стопроцентных варианта продолжения убийственной атаки. У «Динамо» опять провисли оба фланга.
Перед пятым хаос в защите достиг таких масштабов, что никого не оказалось даже в центре — Цыпченко и Пиняев расстреляли Шунина из вратарской.
Катастрофа.
В прошлом туре «Динамо» выпало из чемпионской гонки, а теперь пропускает пять в одном матче (впервые за 10 лет) и рискует остаться даже без серебра. Да, «Сочи» даже в случае победы над ЦСКА будет ниже по личным встречам, но ключевая проблема Шварца — в игре: осенью «Динамо» выглядело так мощно, что мы правда поверили в чемпионскую интригу, а прямо сейчас заваливает финиш тремя кошмарными поражениями.
У Сандро есть четыре дня, чтобы встряхнуть команду перед полуфиналом Кубка: с учетом нынешней формы там могут возникнуть гигантские проблемы. Особенно — с «Аланией».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0