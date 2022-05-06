У Шварца проблемы.

Битва с «Динамо» была особенной для Самары: «Крылья» празднуют 80-летие — и делают это максимально эффектно. Игроки приехали на стадион в стильных костюмах (тройка Игоря Осинькина с изумрудным галстуком — хит тура), а на игру вышли в роскошных ретрофутболках, созданных по мотивам маек команды прошлых лет.

Могучий перформанс на трибунах тоже наэлектризовал атмосферу — «Крылья» были очень заряженными, сразу забрали мяч (к перерыву преимущество по владению выросло до 61%) и выключили «Динамо» мощнейшим давлением.

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Смолов и Шиманьски не прилетели в Самару из-за травм, но в финальную треть мяч у команды Сандро Шварца практически не доходил. По такой игре гораздо сильнее ощущалось отсутствие Евгеньева (Сазонов очень тяжело адаптируется в РПЛ) и то, как линия обороны разрывалась при реактивных атаках.

Самый показательный эпизод случился перед голом Глушенкова: «Крылья» выбежали «пять в два», а у Сарвели было два разных вектора для ассиста. В итоге передача пошла на Глушенкова, хотя слева был абсолютно пустой фланг с Зиньковским, который всю атаку бежал с поднятой рукой и до последнего просил мяч.

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Учитывая, что до этого сам Сарвели выскакивал один на один, открывшись за спинами защитников, это не разовая акция обороны «Динамо», а вполне системная ошибка. Которую так и не исправили.

Эпизод матча 28-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо».

В отсутствие Смолова и Шиманьски в основу ворвались Тюкавин и Нжи, но вся опасность впереди шла от Лаксальта. Четыре года назад уругваец зажигал в Самаре в матче с Россией (и уже в первом тайме посадил на красную карточку Смольникова), а сегодня заставил напрячься игроков «Крыльев». Но с ним справлялись — единственный гол «Динамо» пришел со стандарта, который ювелирно исполнил Захарян и завершил Бальбуэна. И по такому тайму гости вырвали максимум.

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Неделю назад банда Осинькина тоже выдала роскошный первый тайм со «Спартаком», но после перерыва поплыла под прессингом, лишилась контроля и отдала победу. Против «Динамо» такого не случилось — после перерыва Самара бежала вперед еще мощнее, Зиньковский уходил от соперников с места и на минимальном пространстве, а Сарвели и Глушенков не замечали оппонентов и наказывали Шунина.

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Единственный момент, когда команда Шварца могла спасти игру, случился за 15 минут до конца: Грулев сделал счет 3:2, а в следующей атаке Гапонову пришлось выносить из пустых ворот. Но Самара выстояла, а «Динамо» окончательно развалилось.

Четвертый гол «Крыльев» — копия первого: Сазонов выбросился на перехват и остался отрезан от линии, а у «Крыльев» снова два стопроцентных варианта продолжения убийственной атаки. У «Динамо» опять провисли оба фланга.

Эпизод матча 28-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо».

Перед пятым хаос в защите достиг таких масштабов, что никого не оказалось даже в центре — Цыпченко и Пиняев расстреляли Шунина из вратарской.

Катастрофа.

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В прошлом туре «Динамо» выпало из чемпионской гонки, а теперь пропускает пять в одном матче (впервые за 10 лет) и рискует остаться даже без серебра. Да, «Сочи» даже в случае победы над ЦСКА будет ниже по личным встречам, но ключевая проблема Шварца — в игре: осенью «Динамо» выглядело так мощно, что мы правда поверили в чемпионскую интригу, а прямо сейчас заваливает финиш тремя кошмарными поражениями.

У Сандро есть четыре дня, чтобы встряхнуть команду перед полуфиналом Кубка: с учетом нынешней формы там могут возникнуть гигантские проблемы. Особенно — с «Аланией».