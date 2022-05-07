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«Сочи» — фаворит в гонке за серебро. Он легко выбил ЦСКА из топ-3 и гораздо мощнее «Динамо»

«Сочи» одержал гостевую победу над ЦСКА и догнал «Динамо»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
7 мая. ЦСКА — «Сочи» — 0:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Березуцкие заваливают финиш.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Сочи
Голы
Макарчук, 10 (0:1)
ЦСКА
Тороп Марио Фернандес Щенников Дивеев Мухин (Ахметов, 77) Карраскаль (Эджуке, 58) Гбамен (Ушаков, 65) Бийол Юсуф Языджи Обляков Заболотный
Сочи
Адамов Дркушич (Заика, 66) Родригау Терехов Цаллагов Маргасов Юсупов (Бурмистров, 84) Попов (Мелкадзе, 27, Ангбан, 84) Нобоа Макарчук Жоаузинью (Прохин, 66)
Предупреждения
Гбамен 36’  -  Попов 27’, Адамов 56’, Дркушич 57’, Прохин 88’, Бурмистров 90+4’
Удаления
Ахметов 90+2’
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Лунев (Новосибирск) Милюченко (Санкт-Петербург)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Богач (Люберцы)

Травма Акинфеева спасла ЦСКА от критики и хейта в Грозном, но не исправила системные проблемы. Всю неделю мы обсуждали не слабейший перформанс команды Алексея Березуцкого с «Ахматом» и весенний спад, а фото окровавленной ноги капитана вместе с заключением МРТ.

К «Сочи» вратарь так и не восстановился, и в РПЛ ворвался Владислав Тороп. 18-летний кипер уже сверкнул в двух матчах БЕТСИТИ Кубка России, а теперь вышел в старте против «Сочи». И пропустил первым же ударом в створ. Да, Тороп не спас (хотя в теории удар можно было взять — и почти получилось!), но, конечно, глобально проблема не во вратаре.

Во-первых, не факт, что такой выстрел отбил бы и Акинфеев. Во-вторых, гораздо больше вопросов к линии обороны, у которой была куча времени, чтобы расставиться и разобрать соперников, но в нужный момент все сломалось. Во время идеального кросса от Жоаозиньо Нобоа увел Бийола, Дивеев играл с Поповым, а Марио Фернандес не успел за Кухарчуком и через секунду увидел гол в стиле Де Брейне.

Проблемы, которые вскрылись с «Ахматом», были особенно заметны на фоне «Сочи»: позиционные атаки не работали, а в контригре Заболотный был отрезан от команды (до него мяч просто не доходил, а забросы за спины чистила подстраховка), Языджи окончательно растерял все скиллы (никакой остроты и куча ошибок даже на стандартах), а Щенников чудом не привез второй гол до перерыва. ЦСКА спасло то, что перед его пасом на Жоаозиньо Попов залез в офсайд.

Вернуться с 0:2 против такого «Сочи» было бы нереально. Но у ЦСКА даже не получилось уйти с 0:1. После перерыва Владимир Федотов ожидаемо выключил прессинг и ослабил атакующие настройки, а Алексей Березуцкий не стал менять Языджи и усилил игру впереди свежими Эджуке и Ушаковым.

Но лучше не стало: Эджуке перекрыли кислород, лишив свободного пространства. А командной мысли впереди как не было в первом тайме, когда соперник доминировал, так и не появилось во втором. «Сочи» отошел назад и образцово действовал по счету — ЦСКА израсходовал практически всю обойму атакующих игроков, но за тайм не создал ни одного момента.

А в концовке еще и остался в меньшинстве. Обрез и фол Ахметова на красную — лучшая иллюстрация беспомощности ЦСКА, который окончательно перестал понимать, как развивать атаки, и ошибается в каждой линии.

«Сочи» на этом фоне выглядит командой другого уровня, которая на голову выше ЦСКА, где Березуцким, кажется, нужно цепляться не только за топ-3, но и за свои должности в клубе на следующий сезон. У армейцев одна победа и четыре поражения в семи последних матчах, одно из которых лишило команду единственного возможного трофея. Из тройки ЦСКА уже вылетел, а в случае победы «Краснодара» может рухнуть на пятое место.

Но Алексей Березуцкий почему-то уверяет: второй тайм с «Сочи» ему понравился, а одна из причин спада — отсутствие мотивации.

— Это закономерное следствие того, что давно происходит, — сказал тренер после поражения от «Сочи». — «Динамо» столкнулось с такой же ситуацией. Мы боролись за высокие места после марта, а потом все понимали, что произойдет. Мотивировать игроков очень сложно, но это все равно не оправдание. Футболист должен выкладываться вне зависимости от обстоятельств.

Просто сравните с репликой Федотова на аналогичный вопрос.

— Есть ли проблемы с мотивацией игроков? Наша главная задача — чтобы всему штабу было интересно приходить на работу. Это наша профессия — нам повезло, не каждому выпадает удача заниматься любимым делом. Так что ребята полностью отдаются. У нас есть родные и близкие, фанаты. Футбол для болельщиков. Так что у нас даже мыслей нет закатать рукава. Наоборот, играем с еще большим остервенением. Футбол сейчас стал отдушиной. [...] Дело со вторым местом еще не доделано, нас ждут упорные сражения!

Вероятно, поэтому «Сочи» в пяти последних турах набрал 13 очков, догнал «Динамо» и выглядит главным претендентом на серебро. С момента появления Федотова в команде «Сочи» набрал 123 очка (больше только у «Зенита» — 156), а за два тура до финиша может добиться лучшего результата в истории.

Еврокубки — важная вещь, но в ближайшем будущем их не будет, и ЦСКА нужно искать другие способы, чтобы мотивировать игроков.

Если, конечно, проблема только в этом.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Ливерпуль 0
Тоттенхэм Хотспур 1
2-й тайм

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
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Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
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ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

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ФК ЦСКА (Москва)
4
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1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
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 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
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14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
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6.05 18:00
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