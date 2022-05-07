«Сочи» — фаворит в гонке за серебро. Он легко выбил ЦСКА из топ-3 и гораздо мощнее «Динамо»
Травма Акинфеева спасла ЦСКА от критики и хейта в Грозном, но не исправила системные проблемы. Всю неделю мы обсуждали не слабейший перформанс команды Алексея Березуцкого с «Ахматом» и весенний спад, а фото окровавленной ноги капитана вместе с заключением МРТ.
К «Сочи» вратарь так и не восстановился, и в РПЛ ворвался Владислав Тороп. 18-летний кипер уже сверкнул в двух матчах БЕТСИТИ Кубка России, а теперь вышел в старте против «Сочи». И пропустил первым же ударом в створ. Да, Тороп не спас (хотя в теории удар можно было взять — и почти получилось!), но, конечно, глобально проблема не во вратаре.
Во-первых, не факт, что такой выстрел отбил бы и Акинфеев. Во-вторых, гораздо больше вопросов к линии обороны, у которой была куча времени, чтобы расставиться и разобрать соперников, но в нужный момент все сломалось. Во время идеального кросса от Жоаозиньо Нобоа увел Бийола, Дивеев играл с Поповым, а Марио Фернандес не успел за Кухарчуком и через секунду увидел гол в стиле Де Брейне.
Проблемы, которые вскрылись с «Ахматом», были особенно заметны на фоне «Сочи»: позиционные атаки не работали, а в контригре Заболотный был отрезан от команды (до него мяч просто не доходил, а забросы за спины чистила подстраховка), Языджи окончательно растерял все скиллы (никакой остроты и куча ошибок даже на стандартах), а Щенников чудом не привез второй гол до перерыва. ЦСКА спасло то, что перед его пасом на Жоаозиньо Попов залез в офсайд.
Вернуться с 0:2 против такого «Сочи» было бы нереально. Но у ЦСКА даже не получилось уйти с 0:1. После перерыва Владимир Федотов ожидаемо выключил прессинг и ослабил атакующие настройки, а Алексей Березуцкий не стал менять Языджи и усилил игру впереди свежими Эджуке и Ушаковым.
Но лучше не стало: Эджуке перекрыли кислород, лишив свободного пространства. А командной мысли впереди как не было в первом тайме, когда соперник доминировал, так и не появилось во втором. «Сочи» отошел назад и образцово действовал по счету — ЦСКА израсходовал практически всю обойму атакующих игроков, но за тайм не создал ни одного момента.
А в концовке еще и остался в меньшинстве. Обрез и фол Ахметова на красную — лучшая иллюстрация беспомощности ЦСКА, который окончательно перестал понимать, как развивать атаки, и ошибается в каждой линии.
«Сочи» на этом фоне выглядит командой другого уровня, которая на голову выше ЦСКА, где Березуцким, кажется, нужно цепляться не только за топ-3, но и за свои должности в клубе на следующий сезон. У армейцев одна победа и четыре поражения в семи последних матчах, одно из которых лишило команду единственного возможного трофея. Из тройки ЦСКА уже вылетел, а в случае победы «Краснодара» может рухнуть на пятое место.
Но Алексей Березуцкий почему-то уверяет: второй тайм с «Сочи» ему понравился, а одна из причин спада — отсутствие мотивации.
— Это закономерное следствие того, что давно происходит, — сказал тренер после поражения от «Сочи». — «Динамо» столкнулось с такой же ситуацией. Мы боролись за высокие места после марта, а потом все понимали, что произойдет. Мотивировать игроков очень сложно, но это все равно не оправдание. Футболист должен выкладываться вне зависимости от обстоятельств.
Просто сравните с репликой Федотова на аналогичный вопрос.
— Есть ли проблемы с мотивацией игроков? Наша главная задача — чтобы всему штабу было интересно приходить на работу. Это наша профессия — нам повезло, не каждому выпадает удача заниматься любимым делом. Так что ребята полностью отдаются. У нас есть родные и близкие, фанаты. Футбол для болельщиков. Так что у нас даже мыслей нет закатать рукава. Наоборот, играем с еще большим остервенением. Футбол сейчас стал отдушиной. [...] Дело со вторым местом еще не доделано, нас ждут упорные сражения!
Вероятно, поэтому «Сочи» в пяти последних турах набрал 13 очков, догнал «Динамо» и выглядит главным претендентом на серебро. С момента появления Федотова в команде «Сочи» набрал 123 очка (больше только у «Зенита» — 156), а за два тура до финиша может добиться лучшего результата в истории.
Еврокубки — важная вещь, но в ближайшем будущем их не будет, и ЦСКА нужно искать другие способы, чтобы мотивировать игроков.
Если, конечно, проблема только в этом.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0