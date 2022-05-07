Березуцкие заваливают финиш.

Травма Акинфеева спасла ЦСКА от критики и хейта в Грозном, но не исправила системные проблемы. Всю неделю мы обсуждали не слабейший перформанс команды Алексея Березуцкого с «Ахматом» и весенний спад, а фото окровавленной ноги капитана вместе с заключением МРТ.

К «Сочи» вратарь так и не восстановился, и в РПЛ ворвался Владислав Тороп. 18-летний кипер уже сверкнул в двух матчах БЕТСИТИ Кубка России, а теперь вышел в старте против «Сочи». И пропустил первым же ударом в створ. Да, Тороп не спас (хотя в теории удар можно было взять — и почти получилось!), но, конечно, глобально проблема не во вратаре.

Во-первых, не факт, что такой выстрел отбил бы и Акинфеев. Во-вторых, гораздо больше вопросов к линии обороны, у которой была куча времени, чтобы расставиться и разобрать соперников, но в нужный момент все сломалось. Во время идеального кросса от Жоаозиньо Нобоа увел Бийола, Дивеев играл с Поповым, а Марио Фернандес не успел за Кухарчуком и через секунду увидел гол в стиле Де Брейне.

Проблемы, которые вскрылись с «Ахматом», были особенно заметны на фоне «Сочи»: позиционные атаки не работали, а в контригре Заболотный был отрезан от команды (до него мяч просто не доходил, а забросы за спины чистила подстраховка), Языджи окончательно растерял все скиллы (никакой остроты и куча ошибок даже на стандартах), а Щенников чудом не привез второй гол до перерыва. ЦСКА спасло то, что перед его пасом на Жоаозиньо Попов залез в офсайд.

Вернуться с 0:2 против такого «Сочи» было бы нереально. Но у ЦСКА даже не получилось уйти с 0:1. После перерыва Владимир Федотов ожидаемо выключил прессинг и ослабил атакующие настройки, а Алексей Березуцкий не стал менять Языджи и усилил игру впереди свежими Эджуке и Ушаковым.

Но лучше не стало: Эджуке перекрыли кислород, лишив свободного пространства. А командной мысли впереди как не было в первом тайме, когда соперник доминировал, так и не появилось во втором. «Сочи» отошел назад и образцово действовал по счету — ЦСКА израсходовал практически всю обойму атакующих игроков, но за тайм не создал ни одного момента.

А в концовке еще и остался в меньшинстве. Обрез и фол Ахметова на красную — лучшая иллюстрация беспомощности ЦСКА, который окончательно перестал понимать, как развивать атаки, и ошибается в каждой линии.

«Сочи» на этом фоне выглядит командой другого уровня, которая на голову выше ЦСКА, где Березуцким, кажется, нужно цепляться не только за топ-3, но и за свои должности в клубе на следующий сезон. У армейцев одна победа и четыре поражения в семи последних матчах, одно из которых лишило команду единственного возможного трофея. Из тройки ЦСКА уже вылетел, а в случае победы «Краснодара» может рухнуть на пятое место.

Но Алексей Березуцкий почему-то уверяет: второй тайм с «Сочи» ему понравился, а одна из причин спада — отсутствие мотивации.

— Это закономерное следствие того, что давно происходит, — сказал тренер после поражения от «Сочи». — «Динамо» столкнулось с такой же ситуацией. Мы боролись за высокие места после марта, а потом все понимали, что произойдет. Мотивировать игроков очень сложно, но это все равно не оправдание. Футболист должен выкладываться вне зависимости от обстоятельств.

Просто сравните с репликой Федотова на аналогичный вопрос.

— Есть ли проблемы с мотивацией игроков? Наша главная задача — чтобы всему штабу было интересно приходить на работу. Это наша профессия — нам повезло, не каждому выпадает удача заниматься любимым делом. Так что ребята полностью отдаются. У нас есть родные и близкие, фанаты. Футбол для болельщиков. Так что у нас даже мыслей нет закатать рукава. Наоборот, играем с еще большим остервенением. Футбол сейчас стал отдушиной. [...] Дело со вторым местом еще не доделано, нас ждут упорные сражения!

Вероятно, поэтому «Сочи» в пяти последних турах набрал 13 очков, догнал «Динамо» и выглядит главным претендентом на серебро. С момента появления Федотова в команде «Сочи» набрал 123 очка (больше только у «Зенита» — 156), а за два тура до финиша может добиться лучшего результата в истории.

Еврокубки — важная вещь, но в ближайшем будущем их не будет, и ЦСКА нужно искать другие способы, чтобы мотивировать игроков.