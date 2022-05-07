Ваноли, верим? Что означает яркая победа «Спартака» над «Уралом»
«Спартаку» хватило 30 минут, чтобы обеспечить убедительную победу над «Уралом». После камбэка с «Крыльями» Паоло Ваноли поменял схему, перестроив команду на 4-4-2. И это сработало — к перерыву красно-белые забили три гола и доминировали, несмотря на отсутствие сразу двух важнейших игроков — Джикия и Жиго пропускали игру из-за перебора карточек.
Этот результат особенно важен на фоне слухов, которые вспыхнули в медиа и телеграм-каналах в начале недели. Кажется, все разговоры о потенциальных кандидатах на замену итальянцу оказались преждевременными. Паоло осваивается в «Спартаке» не так быстро, как хотелось бы болельщикам, но маленькими шажками команда все-таки движется вперед и прогрессирует.
Второй матч подряд в составе «Спартака» отлично выглядит Виктор Мозес, который с большой долей вероятности покинет команду летом. Возможно, он не всегда выкладывается на все сто процентов, но если ловит свою игру, то остановить его не может никто. В любом случае уход такого опытного игрока на пользу «Спартаку» не пойдет.
Да, после перерыва «Урал» перевернул игру и даже забил, а Ваноли тут же среагировал, вернув команду к привычной схеме с пятью защитниками. Это говорит о том, что основная проблема красно-белых не исправлена — команда все еще не в состоянии проводить оба тайма одинаково хорошо.
С «Рубином» и «Крыльями» «Спартак» включался во второй половине и отыгрывался. С «Уралом», наоборот, выдал мощнейший первый тайм, а дальше расслабился и позволил вернуться в игру. С другой стороны, отсутствие класса, за счет которого топ-команда обязана гасить подобные моменты, не должно удивлять — на текущий момент ему элементарно неоткуда взяться.
«Спартак» Ваноли побеждает «Урал» и теперь обязан выходить в финал Кубка России — поражение от «Енисея» точно не поймут. Уверен, в случае победы в Кубке и удачной игры против «Зенита» в чемпионате итальянец и его штаб смогут спокойно готовиться к следующему сезону.
Главное — начать играть более хладнокровно и не нервировать ни болельщиков, ни самих себя.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
9
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0