Ваноли, верим? Что означает яркая победа «Спартака» над «Уралом»

Реплика Максима Алланазарова.

«Спартаку» хватило 30 минут, чтобы обеспечить убедительную победу над «Уралом». После камбэка с «Крыльями» Паоло Ваноли поменял схему, перестроив команду на 4-4-2. И это сработало — к перерыву красно-белые забили три гола и доминировали, несмотря на отсутствие сразу двух важнейших игроков — Джикия и Жиго пропускали игру из-за перебора карточек.

Этот результат особенно важен на фоне слухов, которые вспыхнули в медиа и телеграм-каналах в начале недели. Кажется, все разговоры о потенциальных кандидатах на замену итальянцу оказались преждевременными. Паоло осваивается в «Спартаке» не так быстро, как хотелось бы болельщикам, но маленькими шажками команда все-таки движется вперед и прогрессирует.

Второй матч подряд в составе «Спартака» отлично выглядит Виктор Мозес, который с большой долей вероятности покинет команду летом. Возможно, он не всегда выкладывается на все сто процентов, но если ловит свою игру, то остановить его не может никто. В любом случае уход такого опытного игрока на пользу «Спартаку» не пойдет.

Да, после перерыва «Урал» перевернул игру и даже забил, а Ваноли тут же среагировал, вернув команду к привычной схеме с пятью защитниками. Это говорит о том, что основная проблема красно-белых не исправлена — команда все еще не в состоянии проводить оба тайма одинаково хорошо.

С «Рубином» и «Крыльями» «Спартак» включался во второй половине и отыгрывался. С «Уралом», наоборот, выдал мощнейший первый тайм, а дальше расслабился и позволил вернуться в игру. С другой стороны, отсутствие класса, за счет которого топ-команда обязана гасить подобные моменты, не должно удивлять — на текущий момент ему элементарно неоткуда взяться.

«Спартак» Ваноли побеждает «Урал» и теперь обязан выходить в финал Кубка России — поражение от «Енисея» точно не поймут. Уверен, в случае победы в Кубке и удачной игры против «Зенита» в чемпионате итальянец и его штаб смогут спокойно готовиться к следующему сезону.

Главное — начать играть более хладнокровно и не нервировать ни болельщиков, ни самих себя.