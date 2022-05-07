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Ваноли, верим? Что означает яркая победа «Спартака» над «Уралом»

«Спартак» на выезде победил «Урал» в матче 28-го тура чемпионата России
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака».
Фото ФК «Спартак»
Реплика Максима Алланазарова.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:3
Спартак
Голы
Николсон, 11 (0:1), Николсон, 26 (0:2), Мозес, 30 (0:3), Гогличидзе, 55 (1:3)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Егорычев Аугустыняк (Юшин, 88) Железнов Мишкич Подберезкин (Евсеев, 88) Шатов (Гаджимурадов, 78) Бикфалви
Спартак
Селихов Кофрие Чернов Литвинов Мозес (Бакаев, 69) Пруцев Хлусевич Зобнин (Денисов, 82) Соболев Николсон (Рассказов, 61) Промес (Игнатов, 69)
Судьи
Москалев (Воронеж) Миневич (Смоленск) Князев (Курск)
ВАР
Чистяков (Азов) Данченко (Уфа)

«Спартаку» хватило 30 минут, чтобы обеспечить убедительную победу над «Уралом». После камбэка с «Крыльями» Паоло Ваноли поменял схему, перестроив команду на 4-4-2. И это сработало — к перерыву красно-белые забили три гола и доминировали, несмотря на отсутствие сразу двух важнейших игроков — Джикия и Жиго пропускали игру из-за перебора карточек.

Виктор Мозес забивает гол. Такого Мозеса «Спартаку» будет не хватать. Красно-белые впервые при Ваноли одержали две победы подряд в РПЛ

Этот результат особенно важен на фоне слухов, которые вспыхнули в медиа и телеграм-каналах в начале недели. Кажется, все разговоры о потенциальных кандидатах на замену итальянцу оказались преждевременными. Паоло осваивается в «Спартаке» не так быстро, как хотелось бы болельщикам, но маленькими шажками команда все-таки движется вперед и прогрессирует.

Второй матч подряд в составе «Спартака» отлично выглядит Виктор Мозес, который с большой долей вероятности покинет команду летом. Возможно, он не всегда выкладывается на все сто процентов, но если ловит свою игру, то остановить его не может никто. В любом случае уход такого опытного игрока на пользу «Спартаку» не пойдет.

Да, после перерыва «Урал» перевернул игру и даже забил, а Ваноли тут же среагировал, вернув команду к привычной схеме с пятью защитниками. Это говорит о том, что основная проблема красно-белых не исправлена — команда все еще не в состоянии проводить оба тайма одинаково хорошо.

С «Рубином» и «Крыльями» «Спартак» включался во второй половине и отыгрывался. С «Уралом», наоборот, выдал мощнейший первый тайм, а дальше расслабился и позволил вернуться в игру. С другой стороны, отсутствие класса, за счет которого топ-команда обязана гасить подобные моменты, не должно удивлять — на текущий момент ему элементарно неоткуда взяться.

«Спартак» Ваноли побеждает «Урал» и теперь обязан выходить в финал Кубка России — поражение от «Енисея» точно не поймут. Уверен, в случае победы в Кубке и удачной игры против «Зенита» в чемпионате итальянец и его штаб смогут спокойно готовиться к следующему сезону.

Главное — начать играть более хладнокровно и не нервировать ни болельщиков, ни самих себя.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Паоло Ваноли
Шамар Николсон
11
64
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
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Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
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