Захаряном интересуются «Лейпциг» и «Челси». Что стоит за этой информацией

И при чем тут Евгеньев и Грулев.

Арсеном Захаряном интересуются «Лейпциг» и «Челси», на матче с ЦСКА присутствовал скаут «Барселоны», за 18-летним полузащитником следят многие другие зарубежные клубы, а сумма его выкупа — 12 миллионов евро, сообщил в понедельник «СЭ». Эта информация требует пояснения.

Начнем с того, что после перехода акций к ВТБ «Динамо» два года поступательно растет. Клуб перестал терять нужных ему футболистов, делая интересные приобретения (Шиманьски, Лесовой, Фомин, Моро, Бальбуэна, Лаксальт, Макаров) и здорово развивая собственных воспитанников (Захарян, Тюкавин, Евгеньев, Грулев). Спортивный директор Желько Бувач и главный тренер Сандро Шварц работают без шума и пыли. Пока это не выливается в попадание в еврокубки, но многие отмечают, что бело-голубые на верном пути, а болельщики довольны отсутствием скандалов и веселой игрой команды.

Но все безоблачно быть не может. Чем выше поднимаешься, чем ярче себя проявляют футболисты, тем больше на них спрос, тем сложнее их удерживать. Это естественный процесс. Так «Рубин» потерял Макарова и вскоре может расстаться с Хвичей. «Динамо», которое полно амбиций, также обязательно столкнется с трудными ситуациями. Возможно, первый такой кейс — как раз история с Захаряном (плюс еще двумя футболистами, о чем ниже).

Дебютный матч в РПЛ Арсен провел еще прошлой осенью, к тому моменту уже шли переговоры о продлении его контракта, истекавшего летом 2021-го года. Агент футболиста Павел Андреев понимал, что к нему в руки попал суперталант, соответственно, рассматривал разные варианты. В первую очередь заграничные (из Германии и Бельгии) — в России игрок не видел смысла в переходе.

В итоге «Динамо» удалось заключить соглашение, не потеряв Захаряна бесплатно. При этом одним из главных условий стороны игрока была опция выкупа: 12 миллионов евро на первый сезон, 15 — на второй и т. д. На тот момент у 17-летнего игрока было всего 18 минут в РПЛ, а в перспективе маячил его бесплатный уход, так что компромисс в виде 12 миллионов отступных казался для клуба очень хорошим, тем более что опция действовала только для зарубежных клубов.

Зимой ударили по рукам. Однако потом пошел бурный рост футболиста — он сразу начал выходить в стартовом составе «Динамо», забивать, в марте неожиданно попал на молодежный Евро, где стал самым молодым автором гола за всю историю турниров, а затем получил приглашение и на взрослый чемпионат Европы. И пусть из-за болезни в окончательную заявку Арсен не попал, но интерес к динамовцу со стороны серьезных клубов вполне логичен.

И тут есть четыре составляющие.

1) Визиты скаутов и попадание на карандаш — это хорошо. Однако реальное предложение на руках — совсем другое. Скажем, по моим данным, интерес «Челси» не перерастет нынешним летом в трансфер. Следить можно за многими, а переходы в результате случаются у единиц.

2) Желание футболиста. Если конкретное предложение все же последует, то окончательное решение принимать только Захаряну. Насколько я знаю, Арсен видит свое будущее в Европе. Вопрос только в том, когда лучше уезжать — сейчас, через год, два, три или пять.

3) Позиция клуба. «Динамо», естественно, настроено сохранить футболиста. В клубе очень ценят своего воспитанника, делают на него ставку и приложат все силы, чтобы сохранить как можно дольше.

При этом Шварц уверен, что летом Захарян никуда не уйдет.

«Понятно, что за ним следят другие клубы, но меня совершенно не озаботили эти слухи. Я тесно общаюсь с Арсеном, данную тему тоже обсуждали, поэтому могу всех успокоить — у меня не сложилось впечатления, что он думает о чем-то другом кроме выступлений за нашу команду. Арсен знает, что получает в «Динамо», что ему приносит наша совместная работа, а я рад его тренировать и дальше», — сказал Шварц в четверг на пресс-конференции перед матчем с «Ахматом».

?? Захарян и Тюкавин перед матчем против ЦСКА получили индивидуальные награды за прошлый сезон



Арсен — ВТБ Игрок года



Гол Кости «Спартаку» — ВТБ Гол года



Поздравляем парней и ждём, что во втором тайме они начнут защиту своих наград ?#ДинамоМосква #Захарян #Тюкавин #ТюЗ pic.twitter.com/nACk1IpmgI — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) August 8, 2021

4) Позиция агента. И здесь мы подходим к самому интересному. Зимой «Динамо» и Андреев, пусть и не быстро, но нашли общий язык, подписав контракт Захаряна. Тогда же в позитивном ключе обсуждались перспективы сотрудничества в дальнейшем. Однако чуть позже общение по продлению истекающих летом 2022 года договоров Евгеньева и Грулева не задалось. Позиции сторон оказались очень далеки друг от друга.

По моей информации, дело не в зарплатах футболистов — по ним как раз расхождений нет. А вот по подъемным или агентским — очень большие. В «Динамо» не понимают, почему должны платить за продление контрактов со своими воспитанниками столько, словно покупают игроков у прямого конкурента, — чуть ли не под 8-10 миллионов евро за каждого. Тот же Грулев еще в прошлом году уходил в аренду в ФНЛ в «Нижний Новгород» за практикой, а сейчас востребован тренером. Евгеньев ездил на Евро в составе сборной России. В «Динамо» считают, что в прогрессе двух футболистов прямая заслуга Шварца, а в продолжении сотрудничества должны быть заинтересованы обе стороны.

Агентская же позиция представляется такой: каждый новый договор — это новая сделка, а кто чей воспитанник, значения не имеет. Не хотите, мол, у нас есть альтернативные варианты — спрос на игроков с паспортом в РПЛ высокий, а договор с новым клубом сможем подписать уже ближайшей зимой. Предположу, у «Спартака» примерно такие же проблемы с продлением капитана Джикии, дела которого также ведет Андреев.

При этом не стоит думать, что Евгеньев и Грулев смогут уйти через год бесплатно. За футболистов полагается компенсация, которая зависит от понесенных клубом затрат. По имеющимся сведениям, потенциальные работодатели должны будут перечислить бело-голубым за этих игроков не менее 4-5 миллионов евро за каждого.

При чем тут Захарян? Думаю, одно с другим вполне может быть связано. Мнение агентов важно для футболистов. Можно говорить, что в «Динамо» ты шикарно развиваешься, получаешь массу игрового времени, на тебя рассчитывают, зачем искать от добра добра и рисковать сесть в запас на Западе в столь важный период становления. А можно давить на то, что в РПЛ хуже возможности роста, матчи на синтетике в Уфе не идут на пользу, а Шварц затыкает тобой дырки — не Шиманьски, а тебя бросая то на правый фланг, то на левый. Ограничивая твой функционал и не используя все сильные стороны в центре.

«Динамо» и Андреев зимой по Захаряну в итоге договорились, обе стороны остались довольны конструктивной позицией друг друга. Это дает надежду, что и теперь общий язык по всем вопросам им удастся найти. Это было бы на пользу российскому футболу, которому сильно не хватает стабильности.

Но даже если потепления не наступит, решение в любом случае за Арсеном. Которому, на мой взгляд, стоит думать об отъезде только тогда, когда почувствует, что в России уперся в потолок, и будет уверен, что в клубах уровня «Лейпцига» может играть серьезную роль.