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Зенит — Ахмат счет 3:2: результат и обзор матча 11 тура РПЛ 18 октября 2026 года

«Зенит» и «Ахмат» выдали блокбастер! Глушенков снова забил, но победным стал гол Джона

Роман Кольцов
Корреспондент
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков забивает гол в ворота «Ахмата».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Карпукас и Максим Глушенков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
1/2
Непростая победа сине-бело-голубых.
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Ахмат

«Зенит» подходил к матчу с «Ахматом» в отличном настроении: петербуржцы выиграли четыре последние официальные встречи, в том числе расправились на выезде с одним из своих главных конкурентов за чемпионство — «Краснодаром».

«Ахмат», напротив, не побеждает больше месяца и особенно неудачно выступает на выезде. Главная интрига перед этим противостоянием звучала так: сумеют ли сине-бело-голубые использовать мастерство в атаке или организованная оборона команды Станислава Черчесова заставит фаворита страдать в поисках нестандартных решений.

Сергей Семак никаких сюрпризов не преподнес — выпустил с первых минут сильнейших на данный момент футболистов, повторив стартовый состав с «Краснодаром». У грозненцев в основу вернулся отбывший дисквалификацию Георгий Мелкадзе.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Зенит» победил «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Образцово-показательная игра «Ахмата»

В первой половине тайма команды играли без моментов. «Зенит» неспешно развивал атаки и даже не имел преимущества по владению мячом, а такое на «Газпром Арене» случается довольно редко.

Гостей же инертность в действиях соперника вполне устраивала. У своих ворот они практически ничего не позволяли сделать атаке сине-бело-голубых. Можно вспомнить разве что эпизод, когда Соболев перепрыгнул Силву, но пробил выше ворот.

Поворотный момент произошел на 25-й минуте. Центр обороны «Зенита» неожиданно провалился, Касинтура длинным забросом отправил Садулаева один на один с голкипером, а Лечи технично пробил мимо Адамова.

И теперь уже фавориту нужно было отыгрываться. Впрочем, до перерыва хозяева так ничего опасного у владений Ульянова и не создали. Не обошлось без спорного судейского решения: на 39-й минуте Рафаэль Шафеев не назначил пенальти в ворота грозненцев после падения Максима Глушенкова — Сидибе в своей штрафной площади пошел в подкате двумя ногами вперед.

Несмотря на это, «Ахмат» выдал образцово-показательный тайм. Болельщиков в Петербурге, конечно, происходящее не устраивало — ведь еще неделю назад против «Краснодара» действующие чемпионы показывали более яркую игру. На проблемы указывала и статистика «Зенита» — ноль ударов в створ.

Артем Карпукас и Максим Глушенков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Карпукас — ассистент

Перед вторым таймом Сергей Семак произвел одну перестановку — вместо Педро появился Джон Джон. Но главное изменение осталось за кадром: после разговора в раздевалке «Зенит» вышел с другим настроем. И «Ахмат» сразу же пропустил: Карпукас вразрез классно покатил в штрафную, куда открылся Глушенков и низом пробил в дальний угол, — мяч попал в штангу, от нее отскочил в ногу Арсену Адамову и все-таки влетел в сетку. Защитник, который минувшим летом переехал из Петербурга в Грозный, стал автором обидного автогола.

А затем петербуржцы вышли вперед. И тут снова стоит отметить Карпукаса, в которого ненадолго вселился Пирло, Хави или Модрич (так шутили болельщики): Артем резким разворотом обманул Самородова и проникающим пасом между ногами Силве вывел Глушенкова один на один — Максим выстрелил точно под правую стойку.

Голливудская развязка

Включения мощностей (и далеко не всех) на коротком отрезке хватило «Зениту», чтобы полностью перевернуть игру. Дальше оставалось просто довести дело до победы. Но «Ахмат» не позволил.

Стоило петербуржцам ослабить хватку и сбавить темп, как гости сравняли счет: с левого края Богосавац выполнил кросс в центр штрафной, где Конате продавил Алипа и головой пробил точно.

Однако «Зенит» все-таки дожал. Сработала та самая замена, которую Семак сделал сразу после перерыва: Соболев ворвался по левому краю в штрафную и прострелил к линии вратарской, откуда замыкал Глушенков, — Ульянов спас, но вот добить Джон Джону уже никто не сумел помешать.

И закончилось все массовой стычкой, главными участниками которой стали Соболев и Сидибе.

«Зенит» одержал непростую победу. И продолжает борьбу за золото.

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ФК Ахмат
ФК Зенит
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Жара в концовке матча «Зенита» с «Ахматом»: Соболев и Сидибе устроили перепалку и едва не подрались
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
10
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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