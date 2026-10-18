«Металлург» объявил об уходе Разина с поста главного тренера

Андрей Разин ушел с поста главного тренера «Металлурга», сообщила пресс-служба клуба.

«Хоккейный клуб «Металлург» и Андрей Владимирович Разин достигли договоренности о прекращении совместной работы. Андрей Владимирович покидает пост главного тренера нашей команды по соглашению сторон», — заявил директор клуба Алексей Жлоба.

Ранее, 6 октября, «Металлург» временно отстранил Разина от работы из-за разногласий с хоккеистами. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Воробьев.

Разин возглавлял «Металлург» с апреля 2023 года. Под его руководством команда завоевала Кубок Гагарина в сезоне-2023/24.

Сейчас «Металлург» занимает первое место в таблице Восточной конференции КХЛ-2026/27 с 27 очками в 17 матчах. Команда выиграла все четыре матча после отстранения Разина. В воскресенье, 18 октября магнитогорцы примут на своем льду «Автомобилист».

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