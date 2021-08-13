Треть арбитров РПЛ не могут судить: отстранены Панин, Кукуян, Матюнин и Любимов, Амелин заболел

Из 15 рефери, работавших в первых трех турах Тинькофф чемпионата России, выбыли пятеро.

Арбитры 4-го тура

Определены арбитры и инспекторы матчей 4-го тура, которые пройдут с 14 по 16 августа. Назначения получили:

«Нижний Новгород» — «Уфа» — Василий Казарцев, Алексей Стипиди, Михаил Иванов, резервный Игорь Низовцев, ВАР Владимир Москалев, АВАР Дмитрий Сафьян, инспектор Юрий Баскаков.

«Спартак» — «Урал» — Евгений Кукуляк, Максим Ковалев, Андрей Образко, резервный Кирилл Силантьев, ВАР Евгений Турбин, АВАР Арам Петросян, инспектор Алексей Тюмин.

«Ахмат» — «Динамо» — Сергей Иванов, Роман Усачев, Валерий Данченко, резервный Артур Федоров, ВАР Иван Сиденков, АВАР Николай Еремин, инспектор Эдуард Малый.

«Ростов» — ЦСКА — Кирилл Левников, Егор Болховитин, Андрей Веретешкин, резервный Иван Сараев, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Александр Гвардис.

«Рубин» — «Крылья Советов» — Алексей Сухой, Константин Шаламберидзе, Александр Кудрявцев, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Евгений Турбин, АВАР Дмитрий Мосякин, инспектор Сергей Зуев.

«Локомотив» — «Зенит» — Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, резервный Рафаэль Шафеев, ВАР Виталий Мешков, АВАР Алексей Лунев, инспектор Сергей Французов.

«Краснодар» — «Арсенал» — Павел Шадыханов, Андрей Болотенков, Денис Березнов, резервный Дмитрий Стрельцов, ВАР Иван Сиденков, АВАР Николай Богач, инспектор Александр Колобаев.

«Сочи» — «Химки» — Владислав Безбородов, Дмитрий Чельцов, Игорь Князев, резервный Андрей Фисенко, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Тихон Калугин, инспектор Сергей Лапочкин.

Болезнь Амелина

В последний момент пришлось вносить изменения — из-за положительного теста на ковид у Алексея Амелина, который должен был работать видеоарбитром на матче «Ростов» — ЦСКА. Его место займет Жабченко, а вместо Жабченко обязанности видеоассистента на игре «Спартак» — «Урал» выполнит Турбин, у которого есть вторая игра в этом туре — «Рубин» — «Крылья».

По две встречи также у Кукуляка (арбитр и ВАР) и Сиденкова (два раза ВАР).

Минус Кукуян, Панин, Матюнин и Любимов

За ошибки, допущенные в игре 3-го тура «Рубин» — «Ахмат» (неудаление игрока казанцев и удаление вратаря гостей), на время отстранены Павел Кукуян и Игорь Панин. Последний при этом получил назначение на матч в ФНЛ.

Нет в списке Алексея Матюнина (ошибочно вмешался в действия судьи во время матча «Зенит» — «Краснодар») и Артема Любимова. То есть наказаны четыре из 15 рефери, которые судили в первых трех турах.

Москалев и Мешков

Мешков, допустивший две серьезные ошибки во встрече 2-го тура «Ростов» — «Зенит», снова назначен на игру с участием сине-бело-голубых — но уже в качестве ВАР.

Видеоарбитр матча «Ростов» — «Зенит» Москалев, не сумевший помочь Мешкову, один тур пропустил, но вновь получил назначение — он опять отправится в московский ВАР-центр.

Сухой

Ни одного тура чемпионата-2021/22 не пропустил Сухой. Судья, которого вернули из ФНЛ, в первом туре был видеоассистентом, а затем работал арбитром на играх «Уфа» — «Динамо» и «Спартак» — «Нижний Новгород».

Свои третьи матчи в роли главных также будут судить Безбородов, Иванов, Кукуляк, Левников и Шадыханов.

Иванов

Непростой матч между «Ахматом» и «Динамо» достался арбитру ФИФА Иванову. Ростовчанин впервые после апрельского скандала будет работать на игре с участием бело-голубых. Весной он не помог исправить серьезную ошибку Кукуляка, не наказавшего 11-метровым ударом «Химки», которые в итоге победили динамовцев.

Карасев

Дебютирует в чемпионате еще один судья ФИФА — Карасев. Он получил передышку в России после Евро-2020, но не остался без практики: судил отборочную встречу Лиги чемпионов ПСВ — «Мидтьюлланн» и матч за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал».

Арбитр Карасев взял еще один барьер. У «Челси» и «Вильярреала» не должно быть претензий к судьям