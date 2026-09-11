«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Родиной» благодаря голу в концовке матча

«Крылья Советов» на своем поле победили «Родину» в матче 8-го тура РПЛ — 2:1.

Счет в матче открыли гости — на 59-й минуте отличился Иван Тимошенко. Спустя пять минут хозяева отыгрались благодаря мячу Мартина Крамарича. За две минуты до конца основного времени Кирилл Столбов принес самарцам победу.

«Крылья Советов» продлили серию без поражений в РПЛ до четыре матчей — две победы и две ничьих. Самарцы набрали 10 очков и занимают 9-е место в таблице.

«Родина» проиграла четвертый матч подряд в чемпионате. Московская команда с 4 очками располагается на 14-й строчке.