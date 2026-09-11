Масалитин о трансферах ЦСКА: «Клуб принял правильное решение — покупать проверенных игроков из РПЛ»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансферной кампании ЦСКА летом 2026 года.

Команду пополнили вратарь Максим Бориско из «Балтики», защитник Мохамед Аззи из махачкалинского «Динамо» и полузащитник Иван Олейников из «Крыльев Советов».

«ЦСКА принял правильное решение — покупать проверенных игроков из РПЛ. Это очень хорошо, что клуб анализирует внутренний рынок. Я бы на месте спортивного блока сделал на этом акцент в будущем. Были слухи про нападающих и вингеров за 15 миллионов евро из Латинской Америки. Но это огромные деньги за футболистов, которые не являются звездами. Приятно, что вернули Ивана Олейникова, человека с армейским прошлым. Плюс Игдисамов доверяет молодым игрокам. Может быть, он сможет найти в молодежной команде нового Федора Чалова, который надолго сможет закрыть позицию центрального нападающего», — сказал Масалитин «СЭ».

ЦСКА после 7-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками.