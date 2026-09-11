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Трансферы ЦСКА: Масалитин оценил переходы Бориско, Аззи и Олейникова

Масалитин о трансферах ЦСКА: «Клуб принял правильное решение — покупать проверенных игроков из РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансферной кампании ЦСКА летом 2026 года.

Команду пополнили вратарь Максим Бориско из «Балтики», защитник Мохамед Аззи из махачкалинского «Динамо» и полузащитник Иван Олейников из «Крыльев Советов».

«ЦСКА принял правильное решение — покупать проверенных игроков из РПЛ. Это очень хорошо, что клуб анализирует внутренний рынок. Я бы на месте спортивного блока сделал на этом акцент в будущем. Были слухи про нападающих и вингеров за 15 миллионов евро из Латинской Америки. Но это огромные деньги за футболистов, которые не являются звездами. Приятно, что вернули Ивана Олейникова, человека с армейским прошлым. Плюс Игдисамов доверяет молодым игрокам. Может быть, он сможет найти в молодежной команде нового Федора Чалова, который надолго сможет закрыть позицию центрального нападающего», — сказал Масалитин «СЭ».

ЦСКА после 7-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками.

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Валерий Масалитин
Иван Олейников
Максим Бориско
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Мохамед Аззи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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