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Крылья Советов — Родина: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию 11 сентября 2026

«Крылья Советов» — «Родина»: во сколько начало матча РПЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Артем Сокол.
Фото ФК «Родина».

«Крылья Советов» и «Родина» сыграют в 8-м туре РПЛ в пятницу, 11 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
11 сентября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Родина

Следить за ключевыми событиями и результатом встречи «Крылья Советов» — «Родина» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 17.55. Онлайн-трансляция также доступна на сайте matchtv.ru.

Перед 8-м туром «Крылья Советов» набрали 7 очков и занимают 12-е место. «Родина» с 4 баллами идет 14-й. В предыдущем туре самарцы сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2), а «Родина» уступила махачкалинскому «Динамо» (0:2).

РПЛ: расписание матчей, результаты, турнирная таблица, трансляции и последние новости чемпионата России

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Родина
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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