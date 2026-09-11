«Крылья Советов» — «Родина»: во сколько начало матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Родина» сыграют в 8-м туре РПЛ в пятницу, 11 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

11 сентября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Следить за ключевыми событиями и результатом встречи «Крылья Советов» — «Родина» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 17.55. Онлайн-трансляция также доступна на сайте matchtv.ru.

Перед 8-м туром «Крылья Советов» набрали 7 очков и занимают 12-е место. «Родина» с 4 баллами идет 14-й. В предыдущем туре самарцы сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2), а «Родина» уступила махачкалинскому «Динамо» (0:2).

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