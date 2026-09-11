«Крылья Советов» — «Родина»: самарцы вышли вперед

«Крылья Советов» вышли вперед в домашнем матче с «Родиной» в 8-м туре РПЛ — 2:1.

На 88-й минуте гол забил вышедший на замену Кирилл Столбов. Полузащитник отличился дальним ударом в девятку ворот «Родины».