50 главных талантов России: Захарян, Пиняев, Одоевский и другие. Рейтинг «СЭ»

Ежегодный чарт самых перспективных игроков страны.

Сейчас в РПЛ стало сложнее заманивать легионеров, поэтому особое внимание клубов обращено на собственные академии. Это шанс для молодежи — в обновленных условиях юным игрокам будет чуть проще пробиться в обойму, зато серьезно повысится ответственность.

Как и год назад, «СЭ» опросил ведущих скаутов России и составил список самых одаренных футболистов страны. В рейтинг вошли те, кто рожден после 1 января 2003 года и уже зарекомендовал себя на юношеском, молодежном или даже взрослом уровне. На первой десятке мы остановились подробно.

50 самых талантливых футболистов России. Фото «СЭ»

1. Арсен Захарян

Арсен Захарян. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Дата рождения: 26 мая 2003

Клуб: «Динамо»

Школа/академия: «Крылья Советов»; «Динамо»

Амплуа: центральный/атакующий полузащитник; левый/правый вингер

Стоимость (по Transfermarkt): 15 миллионов евро

Полноценная звезда российского футбола. Захарян уже сыграл в премьер-лиге почти 50 матчей, хотя ему лишь в мае исполнилось 19. Было бы неправильно ставить на первое место кого-то другого, так как ни у кого из ровесников Арсена даже близко нет такого же опыта и влияния на игру команды. А ведь это не просто команда РПЛ, а бронзовый призер прошлого чемпионата.

Талант Захаряна разглядели давно, причем не только в России. В октябре 2020 года английское издание The Guardian включило полузащитника «Динамо» в топ-60 самых талантливых игроков мира, хотя на тот момент он еще даже не дебютировал в премьер-лиге.

Захарян обладает роскошной техникой и высоким интеллектом, что и обеспечивает ему преимущество над сверстниками. Сыграть может на любой позиции в средней линии, причем без потери в качестве. Славиша Йоканович поместил Захаряна в центр поля, но мы по прошлому сезону знаем, что игрок полезен и на фланге. В начавшемся чемпионате Арсен уже записал на свой счет передачу и роскошный гол в матче с «Торпедо». Правда, было и глупое и немного детское удаление во встрече с «Факелом», но хочется верить, что это просто издержки роста — не стоит забывать, что Захаряну 19 лет.

На счету Захаряна уже четыре матча за сборную России — и очевидно, что их будет намного больше.

2. Сергей Пиняев

Сергей Пиняев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Дата рождения: 2 ноября 2004

Клуб: «Крылья Советов»

Школа/академия: «Локомотив»; «Чертаново»

Амплуа: левый вингер; центральный атакующий полузащитник; оттянутый нападающий

Стоимость: 1,7 миллиона евро

О таланте Пиняева широкая публика узнала задолго до Захаряна. В декабре 2018 года любителей футбола поразила новость о том, что 14-летний игрок «Чертанова» отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед». Затем последовали еще два визита в Англию, гол в ФНЛ в 15 лет и серьезный медийный успех. Кажется, мы знаем Пиняева давно, хотя ему всего лишь 17.

При невысоком росте (167 сантиметров) Пиняев обладает уникальным дриблингом — смещенный вниз центр тяжести позволяет ему легко уходить от соперников. При этом у вингера взрывная скорость, тонкий пас и хороший удар с обеих ног. Даже удивительно, что «Локомотив» когда-то отдал 10-летнего Пиняева в «Чертаново» без борьбы.

Самое главное — юношу плавно вводят во взрослый футбол. Год назад Пиняев в составе мощного десанта перебрался из «Чертанова» в «Крылья». В прошлом сезоне он постоянно выходил на замену и забил два мяча в РПЛ. В нынешнем должен сделать шаг вперед — в первом туре вышел в стартовом составе.

Главное, чтобы не подводило здоровье. После одной из недавних тренировок всех напугала информация, что игрока доставили в больницу. Сергею диагностирован пневмоторакс, он проходит лечение.

3. Даниил Одоевский

Даниил Одоевский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дата рождения: 22 января 2003

Клуб: «Зенит»

Школа/академия: СШОР «Зенит»; «Зенит»

Амплуа: вратарь

Стоимость: 400 тысяч евро

Вратарь с аристократической фамилией — разносторонняя личность. В свободное от футбола время Одоевский сводит треки на собственном диджейском пульте и даже устраивает сеты для своих. Но это лишь хобби — успехи Даниила в футболе намного шире.

Впервые о голкипере заговорили в августе 2019-го, когда молодежка «Зенита» обыграла «Барселону» со счетом 1:0, а старший тренер каталонцев Виктор Вальдес пожал руку Одоевскому и похвалил его. С тех пор Даниила стали тихо называть будущим первым номером «Зенита», но с оговорками: сколько было таких голкиперов, которым выдавали авансы?

Однако развитие карьеры Одоевского показывает, что все не зря. Сергей Семак давно стал привлекать голкипера к тренировкам с основой, а в РПЛ он дебютировал еще в мае 2021 года (5:1 с «Тамбовом»). После ухода Андрей Лунева Одоевский фактически стал вторым голкипером «Зенита», а нестабильная игра и возраст Михаила Кержакова превратили Даниила в основного. Одоевский должен был провести в статусе первого номера уже эту весну, но травма все испортила. Сезон-2022/23 19-летний вратарь начал в основе, однако в Петербург на днях прилетел бразильский новичок Иван, который теоретически может его вытеснить.

4. Александр Коваленко

Александр Коваленко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Дата рождения: 8 августа 2003

Клуб: «Крылья Советов» (в аренде из «Сочи»)

Школа/академия: «Чертаново»

Амплуа: центральный/атакующий полузащитник

Стоимость: 500 тысяч евро

Коваленко далеко не так известен, как первая тройка нашего рейтинга, и это несправедливо. По детям и юношам он всегда выделялся, хотя долго не мог определиться со школой: был и в «Спартаке», и в «Динамо», находился на просмотре в «Локомотиве» и ЦСКА, но закрепился в «Чертанове».

Впечатляющая весна 2021-го (6+4 в ЮФЛ-1) и дальнейший прогресс позволили Коваленко шагнуть сразу во взрослый футбол. Александр перешел в «Крылья» из «Чертанова» в феврале, мигом вошел в обойму, а новый чемпионат начал в основе и уже сделал голевую передачу во встрече с «Оренбургом».

Предпочтительная позиция Коваленко — «восьмерка» или «десятка». На сайте «Чертанова» его роль описывали поэтично — «лучезарный фантазиста». Он работоспособен и прекрасно видит поле, отлично играет без мяча и умеет вырезать передачу на любое расстояние. На Коваленко было много охотников этим летом, а победителем в споре вышли «Сочи». При этом сразу на Черное море игрок не переехал — еще сезон проведет в Самаре в аренде.

У Александра армянские корни — как у папы, так и у мамы. А его двоюродный дед, полный тезка и однофамилец, был чемпионом СССР-1973 в составе «Арарата». Поэтому Коваленко может поменять спортивное гражданство на армянское, как уже сделал Эдуард Сперцян. Не хотелось бы: талант у Александра огромен.

5. Даниил Худяков

Даниил Худяков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Дата рождения: 9 января 2004

Клуб: «Локомотив»

Школа/академия: «Локомотив»

Амплуа: вратарь

Стоимость: 1 миллион евро

Худяков — воспитанник «Локомотива», который регулярно вызывался в юношеские сборные России и планомерно шел во взрослый футбол. Но туда он ворвался очень резко: в сентябре 2021-го Гильерме удалили в матче с «Химками», и Марко Николич бросил в бой 17-летнего голкипера. Сам Худяков позже вспоминал, что даже после фола русского бразильца не спешил переодеваться, так как был уверен: покажут лишь желтую карточку. Но Гильерме получил красную.

В ноябре многолетний первый номер «Локо» серьезно травмировался, так что Худяков вновь вышел на авансцену и показал себя с лучшей стороны. Юный голкипер сыграл и в Лиге Европы, став самым молодым российским вратарем в истории еврокубков (побил рекорд Игоря Акинфеева). После возвращения в строй Гильерме вернулся в основу, но сейчас он здоров — а играет Худяков.

Даниила отличает хладнокровие, которое многим сверстникам даже не снилось. В матче 1-го тура с «Нижним Новгородом» голкипер шокировал все Черкизово, когда в борьбе с соперником за пределами штрафной выбил мяч в аут боковыми «ножницами». Этот эпизод многое говорит об уверенности Худякова в своих силах. Иногда, правда, он все же их переоценивает, что приводит к ошибкам, как в матче с «Ростовом». Но через такое должны пройти все голкиперы, а талант Даниила несомненен.

6. Ярослав Гладышев

Ярослав Гладышев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Дата рождения: 5 мая 2003

Клуб: «Динамо»

Школа/академия: Академия им. Коноплева; «Динамо»

Амплуа: нападающий; правый вингер

Стоимость: 400 тысяч евро

Его отец Вадим Гладышев тоже был нападающим: играл за тольяттинскую «Ладу», КАМАЗ, кировское «Динамо». С 2008 года Гладышев-старший работал тренером в знаменитой Академии имени Юрия Коноплева, там же начинал заниматься футболом и Ярослав — с четырех лет. Первые годы был левым нападающим, но со временем закрепился в роли центрфорварда.

Из Тольятти Гладышев напрямую перебрался в «Динамо» — отец повез на просмотр, и бело-голубые с радостью взяли одаренного нападающего к себе. В команде своего года Ярослав быстро стал звездой, прошел все крупные детские турниры, юношеские сборные России и заслужил шанс в РПЛ. Опыт уже есть: в февральской встрече с «Химками» Гладышев даже отдал голевую передачу на Фомина.

Ярослав давно стучится в двери первой команды и, кажется, в этом сезоне готов сделать полноценный шаг во взрослый футбол. Славиша Йоканович активно использовал Гладышева в межсезонье, а сам футболист набрал семь очков в пяти товарищеских матчах. Правда, тренерский штаб «Динамо» пока наигрывает Ярослава не в центре, а на правом фланге, куда он вышел на замену в первом туре — в матче с «Ростовом». С той же позиции против «Торпедо» заработал пенальти, который реализовал Смолов.

7. Артем Соколов

Артем Соколов. ФК «Крылья Советов»

Дата рождения: 1 апреля 2003

Клуб: «Крылья Советов»

Школа/академия: «Пульс» (Якутск); «Чертаново»

Амплуа: центральный/атакующий полузащитник; правый/левый вингер

Стоимость: 600 тысяч евро

Якутия — крупнейший субъект Российской Федерации, но футбольных талантов она дарит мало. Соколов — редкий пример одаренного мальчишки, который потенциально может вырасти в футболиста сборной России: техничен, подвижен, трудолюбив, может пробить с любой ноги.

Соколова воспитал якутский «Пульс». Его первый тренер Василий Ивочкин вспоминал, что Артем с раннего детства играл со старшеклассниками. Так у Артема всю карьеру: он первый футболист 2003 года рождения, сыгравший в ФНЛ.

В 12 лет Соколов перебрался в «Чертаново». В 2020 году получил серьезную травму колена, из-за которой прогресс замедлился. Но, к счастью, Артем восстановился и успел сверкнуть в РПЛ в прошлом сезоне: первую половину он отыграл в «Химках» (1 голевая передача), а вторую — в «Крыльях Советов». В Самаре Соколов остается и сейчас — нет сомнений, что практику он будет получать.

8. Кирилл Столбов

Кирилл Столбов. Фото ФК «Зенит»

Дата рождения: 8 апреля 2004

Клуб: «Зенит»

Школа/академия: «Московская Застава» (Санкт-Петербург); «Зенит»

Амплуа: центральный/атакующий полузащитник

Стоимость: 75 тысяч евро

Столбов стал одним из лучших футболистов ЮФЛ-1 в прошлом сезоне. И не потому, что забивал много голов или отдал тьму результативных передач, — он был вездесущ и выделялся не конкретными действиями, а умной игрой. У Столбова есть то, что сложно натренировать: чувство времени и ритма игры. Он подсознательно понимает, как и когда нужно сделать пас на партнера. В сочетании с трудолюбием это дает сумасшедший эффект. Вдобавок Столбов по натуре лидер.

Конечно, хавбеку еще нужно расти. Но он показывает, что готов прогрессировать. Уже в 1-м туре молодежной лиги Столбов отыграл весь матч с «Уралом» и забил важный мяч. Сергей Семак уже привлекал Кирилла к тренировкам, а в последнем матче прошлого чемпионата с «Нижним Новгородом» юноша вышел на полчаса — это была первая, но едва ли последняя игра полузащитника в РПЛ.

9. Владислав Шитов

Владислав Шитов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Дата рождения: 7 мая 2003

Клуб: «Крылья Советов» (в аренде из «Спартака»)

Школа/академия: «Шинник» (Ярославль); «Локомотив»; «Спартак»

Амплуа: нападающий

Стоимость: 600 тысяч евро

Брат-близнец Виталия Шитова — правого вингера «Спартака», который тоже есть в нашем рейтинге. Оба из Ярославля, начинали в школе «Шинника», а в 12 лет попали в красно-белую академию.

Владислав тоже в июле уехал из красно-белого клуба, но лишь отправился в аренду — Шитова на год взяли «Крылья Советов», где он, несомненно, будет прогрессировать. В прошлом сезоне Влад отлично зарекомендовал себя в «Спартаке-2»: 13 голов в 28 матчах. Но его отличает не только результативность: Шитов очень подвижен, причем без мяча — в высоком прессинге он невероятно полезен, как и в том, чтобы увести защитника под свободное пространство для партнера.

В «Спартаке» Влада уже выпускали на замену в РПЛ, а в этом сезоне его должны чаще использовать в «Крыльях» — первый гол он уже успел забить, отличившись в матче с «Торпедо». Может быть, скоро в нашем футболе появится новая яркая пара близнецов, ведь Виталий тоже очень талантлив.

10. Вадим Раков

Вадим Раков. ФК «Локомотив»

Дата рождения: 9 января 2005

Клуб: «Локомотив»

Школа/академия: «Локомотив»

Амплуа: нападающий

Стоимость: —

Настоящая сенсация прошлого сезона ЮФЛ-2: в 26 матчах форвард «Локомотива» забил 36 мячей и отдал 10 голевых передач. Пента-трик в ворота ФШМ, покер «Ростову» и Академии Коноплева, три голевые передачи в матче со «Спартаком». А один из трех голов в ворота «Рубина» стал украшением сезона — Раков забил почти из центрального круга.

Конечно, после такого феноменального сезона 17-летнему форварду должны были дать шанс хотя бы в контрольной игре основы. И Раков не подвел даже там: в матче с «Велесом» юноша сравнял счет, так что болельщики «Локо» уже жаждут увидеть дебют Вадима в официальной встрече. Но пока у Ракова новая промежуточная цель — молодежная лига. Надо ли говорить, что он забил в первом же туре?