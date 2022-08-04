50 главных талантов России: Захарян, Пиняев, Одоевский и другие. Рейтинг «СЭ»
Сейчас в РПЛ стало сложнее заманивать легионеров, поэтому особое внимание клубов обращено на собственные академии. Это шанс для молодежи — в обновленных условиях юным игрокам будет чуть проще пробиться в обойму, зато серьезно повысится ответственность.
Как и год назад, «СЭ» опросил ведущих скаутов России и составил список самых одаренных футболистов страны. В рейтинг вошли те, кто рожден после 1 января 2003 года и уже зарекомендовал себя на юношеском, молодежном или даже взрослом уровне. На первой десятке мы остановились подробно.
1. Арсен Захарян
Дата рождения: 26 мая 2003
Клуб: «Динамо»
Школа/академия: «Крылья Советов»; «Динамо»
Амплуа: центральный/атакующий полузащитник; левый/правый вингер
Стоимость (по Transfermarkt): 15 миллионов евро
Полноценная звезда российского футбола. Захарян уже сыграл в премьер-лиге почти 50 матчей, хотя ему лишь в мае исполнилось 19. Было бы неправильно ставить на первое место кого-то другого, так как ни у кого из ровесников Арсена даже близко нет такого же опыта и влияния на игру команды. А ведь это не просто команда РПЛ, а бронзовый призер прошлого чемпионата.
Талант Захаряна разглядели давно, причем не только в России. В октябре 2020 года английское издание The Guardian включило полузащитника «Динамо» в топ-60 самых талантливых игроков мира, хотя на тот момент он еще даже не дебютировал в премьер-лиге.
Захарян обладает роскошной техникой и высоким интеллектом, что и обеспечивает ему преимущество над сверстниками. Сыграть может на любой позиции в средней линии, причем без потери в качестве. Славиша Йоканович поместил Захаряна в центр поля, но мы по прошлому сезону знаем, что игрок полезен и на фланге. В начавшемся чемпионате Арсен уже записал на свой счет передачу и роскошный гол в матче с «Торпедо». Правда, было и глупое и немного детское удаление во встрече с «Факелом», но хочется верить, что это просто издержки роста — не стоит забывать, что Захаряну 19 лет.
На счету Захаряна уже четыре матча за сборную России — и очевидно, что их будет намного больше.
2. Сергей Пиняев
Дата рождения: 2 ноября 2004
Клуб: «Крылья Советов»
Школа/академия: «Локомотив»; «Чертаново»
Амплуа: левый вингер; центральный атакующий полузащитник; оттянутый нападающий
Стоимость: 1,7 миллиона евро
О таланте Пиняева широкая публика узнала задолго до Захаряна. В декабре 2018 года любителей футбола поразила новость о том, что 14-летний игрок «Чертанова» отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед». Затем последовали еще два визита в Англию, гол в ФНЛ в 15 лет и серьезный медийный успех. Кажется, мы знаем Пиняева давно, хотя ему всего лишь 17.
При невысоком росте (167 сантиметров) Пиняев обладает уникальным дриблингом — смещенный вниз центр тяжести позволяет ему легко уходить от соперников. При этом у вингера взрывная скорость, тонкий пас и хороший удар с обеих ног. Даже удивительно, что «Локомотив» когда-то отдал 10-летнего Пиняева в «Чертаново» без борьбы.
Самое главное — юношу плавно вводят во взрослый футбол. Год назад Пиняев в составе мощного десанта перебрался из «Чертанова» в «Крылья». В прошлом сезоне он постоянно выходил на замену и забил два мяча в РПЛ. В нынешнем должен сделать шаг вперед — в первом туре вышел в стартовом составе.
Главное, чтобы не подводило здоровье. После одной из недавних тренировок всех напугала информация, что игрока доставили в больницу. Сергею диагностирован пневмоторакс, он проходит лечение.
3. Даниил Одоевский
Дата рождения: 22 января 2003
Клуб: «Зенит»
Школа/академия: СШОР «Зенит»; «Зенит»
Амплуа: вратарь
Стоимость: 400 тысяч евро
Вратарь с аристократической фамилией — разносторонняя личность. В свободное от футбола время Одоевский сводит треки на собственном диджейском пульте и даже устраивает сеты для своих. Но это лишь хобби — успехи Даниила в футболе намного шире.
Впервые о голкипере заговорили в августе 2019-го, когда молодежка «Зенита» обыграла «Барселону» со счетом 1:0, а старший тренер каталонцев Виктор Вальдес пожал руку Одоевскому и похвалил его. С тех пор Даниила стали тихо называть будущим первым номером «Зенита», но с оговорками: сколько было таких голкиперов, которым выдавали авансы?
Однако развитие карьеры Одоевского показывает, что все не зря. Сергей Семак давно стал привлекать голкипера к тренировкам с основой, а в РПЛ он дебютировал еще в мае 2021 года (5:1 с «Тамбовом»). После ухода Андрей Лунева Одоевский фактически стал вторым голкипером «Зенита», а нестабильная игра и возраст Михаила Кержакова превратили Даниила в основного. Одоевский должен был провести в статусе первого номера уже эту весну, но травма все испортила. Сезон-2022/23 19-летний вратарь начал в основе, однако в Петербург на днях прилетел бразильский новичок Иван, который теоретически может его вытеснить.
4. Александр Коваленко
Дата рождения: 8 августа 2003
Клуб: «Крылья Советов» (в аренде из «Сочи»)
Школа/академия: «Чертаново»
Амплуа: центральный/атакующий полузащитник
Стоимость: 500 тысяч евро
Коваленко далеко не так известен, как первая тройка нашего рейтинга, и это несправедливо. По детям и юношам он всегда выделялся, хотя долго не мог определиться со школой: был и в «Спартаке», и в «Динамо», находился на просмотре в «Локомотиве» и ЦСКА, но закрепился в «Чертанове».
Впечатляющая весна 2021-го (6+4 в ЮФЛ-1) и дальнейший прогресс позволили Коваленко шагнуть сразу во взрослый футбол. Александр перешел в «Крылья» из «Чертанова» в феврале, мигом вошел в обойму, а новый чемпионат начал в основе и уже сделал голевую передачу во встрече с «Оренбургом».
Предпочтительная позиция Коваленко — «восьмерка» или «десятка». На сайте «Чертанова» его роль описывали поэтично — «лучезарный фантазиста». Он работоспособен и прекрасно видит поле, отлично играет без мяча и умеет вырезать передачу на любое расстояние. На Коваленко было много охотников этим летом, а победителем в споре вышли «Сочи». При этом сразу на Черное море игрок не переехал — еще сезон проведет в Самаре в аренде.
У Александра армянские корни — как у папы, так и у мамы. А его двоюродный дед, полный тезка и однофамилец, был чемпионом СССР-1973 в составе «Арарата». Поэтому Коваленко может поменять спортивное гражданство на армянское, как уже сделал Эдуард Сперцян. Не хотелось бы: талант у Александра огромен.
5. Даниил Худяков
Дата рождения: 9 января 2004
Клуб: «Локомотив»
Школа/академия: «Локомотив»
Амплуа: вратарь
Стоимость: 1 миллион евро
Худяков — воспитанник «Локомотива», который регулярно вызывался в юношеские сборные России и планомерно шел во взрослый футбол. Но туда он ворвался очень резко: в сентябре 2021-го Гильерме удалили в матче с «Химками», и Марко Николич бросил в бой 17-летнего голкипера. Сам Худяков позже вспоминал, что даже после фола русского бразильца не спешил переодеваться, так как был уверен: покажут лишь желтую карточку. Но Гильерме получил красную.
В ноябре многолетний первый номер «Локо» серьезно травмировался, так что Худяков вновь вышел на авансцену и показал себя с лучшей стороны. Юный голкипер сыграл и в Лиге Европы, став самым молодым российским вратарем в истории еврокубков (побил рекорд Игоря Акинфеева). После возвращения в строй Гильерме вернулся в основу, но сейчас он здоров — а играет Худяков.
Даниила отличает хладнокровие, которое многим сверстникам даже не снилось. В матче 1-го тура с «Нижним Новгородом» голкипер шокировал все Черкизово, когда в борьбе с соперником за пределами штрафной выбил мяч в аут боковыми «ножницами». Этот эпизод многое говорит об уверенности Худякова в своих силах. Иногда, правда, он все же их переоценивает, что приводит к ошибкам, как в матче с «Ростовом». Но через такое должны пройти все голкиперы, а талант Даниила несомненен.
6. Ярослав Гладышев
Дата рождения: 5 мая 2003
Клуб: «Динамо»
Школа/академия: Академия им. Коноплева; «Динамо»
Амплуа: нападающий; правый вингер
Стоимость: 400 тысяч евро
Его отец Вадим Гладышев тоже был нападающим: играл за тольяттинскую «Ладу», КАМАЗ, кировское «Динамо». С 2008 года Гладышев-старший работал тренером в знаменитой Академии имени Юрия Коноплева, там же начинал заниматься футболом и Ярослав — с четырех лет. Первые годы был левым нападающим, но со временем закрепился в роли центрфорварда.
Из Тольятти Гладышев напрямую перебрался в «Динамо» — отец повез на просмотр, и бело-голубые с радостью взяли одаренного нападающего к себе. В команде своего года Ярослав быстро стал звездой, прошел все крупные детские турниры, юношеские сборные России и заслужил шанс в РПЛ. Опыт уже есть: в февральской встрече с «Химками» Гладышев даже отдал голевую передачу на Фомина.
Ярослав давно стучится в двери первой команды и, кажется, в этом сезоне готов сделать полноценный шаг во взрослый футбол. Славиша Йоканович активно использовал Гладышева в межсезонье, а сам футболист набрал семь очков в пяти товарищеских матчах. Правда, тренерский штаб «Динамо» пока наигрывает Ярослава не в центре, а на правом фланге, куда он вышел на замену в первом туре — в матче с «Ростовом». С той же позиции против «Торпедо» заработал пенальти, который реализовал Смолов.
7. Артем Соколов
Дата рождения: 1 апреля 2003
Клуб: «Крылья Советов»
Школа/академия: «Пульс» (Якутск); «Чертаново»
Амплуа: центральный/атакующий полузащитник; правый/левый вингер
Стоимость: 600 тысяч евро
Якутия — крупнейший субъект Российской Федерации, но футбольных талантов она дарит мало. Соколов — редкий пример одаренного мальчишки, который потенциально может вырасти в футболиста сборной России: техничен, подвижен, трудолюбив, может пробить с любой ноги.
Соколова воспитал якутский «Пульс». Его первый тренер Василий Ивочкин вспоминал, что Артем с раннего детства играл со старшеклассниками. Так у Артема всю карьеру: он первый футболист 2003 года рождения, сыгравший в ФНЛ.
В 12 лет Соколов перебрался в «Чертаново». В 2020 году получил серьезную травму колена, из-за которой прогресс замедлился. Но, к счастью, Артем восстановился и успел сверкнуть в РПЛ в прошлом сезоне: первую половину он отыграл в «Химках» (1 голевая передача), а вторую — в «Крыльях Советов». В Самаре Соколов остается и сейчас — нет сомнений, что практику он будет получать.
8. Кирилл Столбов
Дата рождения: 8 апреля 2004
Клуб: «Зенит»
Школа/академия: «Московская Застава» (Санкт-Петербург); «Зенит»
Амплуа: центральный/атакующий полузащитник
Стоимость: 75 тысяч евро
Столбов стал одним из лучших футболистов ЮФЛ-1 в прошлом сезоне. И не потому, что забивал много голов или отдал тьму результативных передач, — он был вездесущ и выделялся не конкретными действиями, а умной игрой. У Столбова есть то, что сложно натренировать: чувство времени и ритма игры. Он подсознательно понимает, как и когда нужно сделать пас на партнера. В сочетании с трудолюбием это дает сумасшедший эффект. Вдобавок Столбов по натуре лидер.
Конечно, хавбеку еще нужно расти. Но он показывает, что готов прогрессировать. Уже в 1-м туре молодежной лиги Столбов отыграл весь матч с «Уралом» и забил важный мяч. Сергей Семак уже привлекал Кирилла к тренировкам, а в последнем матче прошлого чемпионата с «Нижним Новгородом» юноша вышел на полчаса — это была первая, но едва ли последняя игра полузащитника в РПЛ.
9. Владислав Шитов
Дата рождения: 7 мая 2003
Клуб: «Крылья Советов» (в аренде из «Спартака»)
Школа/академия: «Шинник» (Ярославль); «Локомотив»; «Спартак»
Амплуа: нападающий
Стоимость: 600 тысяч евро
Брат-близнец Виталия Шитова — правого вингера «Спартака», который тоже есть в нашем рейтинге. Оба из Ярославля, начинали в школе «Шинника», а в 12 лет попали в красно-белую академию.
Владислав тоже в июле уехал из красно-белого клуба, но лишь отправился в аренду — Шитова на год взяли «Крылья Советов», где он, несомненно, будет прогрессировать. В прошлом сезоне Влад отлично зарекомендовал себя в «Спартаке-2»: 13 голов в 28 матчах. Но его отличает не только результативность: Шитов очень подвижен, причем без мяча — в высоком прессинге он невероятно полезен, как и в том, чтобы увести защитника под свободное пространство для партнера.
В «Спартаке» Влада уже выпускали на замену в РПЛ, а в этом сезоне его должны чаще использовать в «Крыльях» — первый гол он уже успел забить, отличившись в матче с «Торпедо». Может быть, скоро в нашем футболе появится новая яркая пара близнецов, ведь Виталий тоже очень талантлив.
10. Вадим Раков
Дата рождения: 9 января 2005
Клуб: «Локомотив»
Школа/академия: «Локомотив»
Амплуа: нападающий
Стоимость: —
Настоящая сенсация прошлого сезона ЮФЛ-2: в 26 матчах форвард «Локомотива» забил 36 мячей и отдал 10 голевых передач. Пента-трик в ворота ФШМ, покер «Ростову» и Академии Коноплева, три голевые передачи в матче со «Спартаком». А один из трех голов в ворота «Рубина» стал украшением сезона — Раков забил почти из центрального круга.
Конечно, после такого феноменального сезона 17-летнему форварду должны были дать шанс хотя бы в контрольной игре основы. И Раков не подвел даже там: в матче с «Велесом» юноша сравнял счет, так что болельщики «Локо» уже жаждут увидеть дебют Вадима в официальной встрече. Но пока у Ракова новая промежуточная цель — молодежная лига. Надо ли говорить, что он забил в первом же туре?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0