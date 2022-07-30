«Колхозный панк», аншлаг и душевное ретро. Сумасшедшее возвращение Воронежа в РПЛ
Воронеж спустя 21 год вернулся в элиту. Если вы обожаете олдскул, то обязательно сгоняйте в этом сезоне на домашний матч «Факела». Это будет не так комфортно, но вы точно получите кайфовые эмоции.
«Колхозный панк» по пути на стадион
Кто-то думал, что фанаты «Факела» будут бить Роману Нагучеву морду, но они пели с ним «Сектор Газа». Местные болельщики душили комментатора «Матч ТВ» в соцсетях за критику стадиона. Некоторые обещали не самый приятный прием.
Нагучева назначили работать на первый домашний матч «Факела», и он решил пойти до стадиона пешком. Казалось, что его знает весь город. Все подбегали, фоткались, кто-то иронично спрашивал: «Что теперь скажешь о Воронеже?» Роман, как и обещал за день до игры, спел с местными фанатами «Колхозный панк» от «Сектора Газа». Что еще можно было выбрать для исполнения в родном городе Юрия Хоя?
Последняя игра перед бойкотом
Перед матчем у гостиницы, в которой поселился «Факел», собралось около сотни болельщиков. Никаких ограждений или кучи охранников, все доступно, дистанция — минимальная. Фанаты очень громко и душевно проводили команду на стадион.
Стадион забился. Пустыми остались только зоны безопасности и верхние трибуны, куда зрителей уже давно не пускают. Все помнят про 13 тысяч абонементов, проданных «Факелом» на первую часть сезона, а на первый домашний матч пришло больше 19 тысяч болельщиков. На самом деле зрителей было еще больше. Несколько десятков человек смотрели футбол из окон и балконов соседнего бизнес-центра.
Матч с «Динамо» стал последним для активных фанатов «Факела» перед бойкотом из-за Fan ID. Честно, не знаю, как они болеют обычно, но в этот день гнали своих вперед очень громко. А ко второму тайму секторы подготовили крутой перформанс.
Интервью на кассетный диктофон и заряды с фанатами
Сразу после игры футболисты «Факела» пошли к фанатской трибуне и зарядили с ними кричалку, которую знает весь город: «Зимою и летом, и в стужу, и в зной! Всегда мы болеем за «Факел» родной!»
А потом вся команда подошла к сектору, где матч смотрели люди с ограниченными возможностями. Кажется, некоторые не смогли сдержать слез.
Футболистов «Факела» обожают в городе. После игры их ждала толпа, все хотели фото и автографы. Но одного из мужичков интересовало не это, а интервью. На его вопросы согласился ответить полузащитник воронежцев Ираклий Квеквескири. Диалог длился несколько минут, опытный журналист записывал разговор на старый кассетный диктофон. Так необычно.
РФС понравилось проводить ретроматчи. Кажется, я знаю город, который очень подходит для таких событий.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
7
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0