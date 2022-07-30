Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:10

«Колхозный панк», аншлаг и душевное ретро. Сумасшедшее возвращение Воронежа в РПЛ

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Фанаты «Факела» в Воронеже на матче с «Динамо».
Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»
Репортаж с самого атмосферного матча тура.

Воронеж спустя 21 год вернулся в элиту. Если вы обожаете олдскул, то обязательно сгоняйте в этом сезоне на домашний матч «Факела». Это будет не так комфортно, но вы точно получите кайфовые эмоции.

Радость футболиста &laquo;Факела&raquo; Ильнура Альшина после гола в&nbsp;концовке матча с &laquo;Динамо&raquo;. Воронеж вернул нас во времена ЧМ-2018: праздник в городе, огненная ничья с «Динамо» и шесть голов

«Колхозный панк» по пути на стадион

Кто-то думал, что фанаты «Факела» будут бить Роману Нагучеву морду, но они пели с ним «Сектор Газа». Местные болельщики душили комментатора «Матч ТВ» в соцсетях за критику стадиона. Некоторые обещали не самый приятный прием.

Нагучева назначили работать на первый домашний матч «Факела», и он решил пойти до стадиона пешком. Казалось, что его знает весь город. Все подбегали, фоткались, кто-то иронично спрашивал: «Что теперь скажешь о Воронеже?» Роман, как и обещал за день до игры, спел с местными фанатами «Колхозный панк» от «Сектора Газа». Что еще можно было выбрать для исполнения в родном городе Юрия Хоя?

Последняя игра перед бойкотом

Перед матчем у гостиницы, в которой поселился «Факел», собралось около сотни болельщиков. Никаких ограждений или кучи охранников, все доступно, дистанция — минимальная. Фанаты очень громко и душевно проводили команду на стадион.

Стадион забился. Пустыми остались только зоны безопасности и верхние трибуны, куда зрителей уже давно не пускают. Все помнят про 13 тысяч абонементов, проданных «Факелом» на первую часть сезона, а на первый домашний матч пришло больше 19 тысяч болельщиков. На самом деле зрителей было еще больше. Несколько десятков человек смотрели футбол из окон и балконов соседнего бизнес-центра.

Матч с «Динамо» стал последним для активных фанатов «Факела» перед бойкотом из-за Fan ID. Честно, не знаю, как они болеют обычно, но в этот день гнали своих вперед очень громко. А ко второму тайму секторы подготовили крутой перформанс.

Интервью на кассетный диктофон и заряды с фанатами

Сразу после игры футболисты «Факела» пошли к фанатской трибуне и зарядили с ними кричалку, которую знает весь город: «Зимою и летом, и в стужу, и в зной! Всегда мы болеем за «Факел» родной!»

А потом вся команда подошла к сектору, где матч смотрели люди с ограниченными возможностями. Кажется, некоторые не смогли сдержать слез.

Футболистов «Факела» обожают в городе. После игры их ждала толпа, все хотели фото и автографы. Но одного из мужичков интересовало не это, а интервью. На его вопросы согласился ответить полузащитник воронежцев Ираклий Квеквескири. Диалог длился несколько минут, опытный журналист записывал разговор на старый кассетный диктофон. Так необычно.

РФС понравилось проводить ретроматчи. Кажется, я знаю город, который очень подходит для таких событий.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
2
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы считали поляков друзьями, а они оказались предателями, с гнильцой»: Романцев — о «Спартаке», судейских скандалах и Дзюбе
«Факел» красиво вернул РПЛ в Воронеж. «Динамо» в шоке, колхозный панк победил
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: феерия в Воронеже, «Зенит» — «Локомотив» — 5:0 и другие матчи
Точилин о матче «Сочи» — «Ахмат»: «Получилась мужская игра со стыками»
За счет чего «Локомотив» хотел бороться за чемпионство? Нет ни игры, ни характера, ни состава
Рубашко — о победе над «Ахматом»: «Это было тяжело. Слава богу, «Сочи» забрал три очка»
Канчельскис считает, что пятое место будет неплохим результатом для «Сочи»
Клаудиньо — о разгроме «Локомотива»: «Мячи стали залетать в ворота, на кураже забили столько»
«Сочи» — «Ахмат»: видео голов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Связка Бакаева и Сергеева добила «Локо» со скамейки. У экс-игрока «Спартака» — ассист и первый гол за «Зенит»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости