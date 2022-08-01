Что сделал со «Спартаком» Абаскаль, кто самый яркий из бразильцев «Зенита» и в чем фишка «Факела». Интервью Юрия Газзаева

Экс-главный тренер «КАМАЗа», «Крыльев Советов» и «Шинника» Юрий Газзаев — о третьем туре РПЛ.

У Промеса снова глаза горят

— Вам нравится «Спартак» Гильермо Абаскаля?

— Да. Команда играет легко, видно — сами ребята получают удовольствие от ажурного и комбинационного футбола. Нет прежней натужности. Заслуга испанца в том, что он не стал ничего ломать. Все лучшее сохранил плюс привнес в игру «Спартака» новые черты.

— Какие же?

— Активный прессинг при потере мяча. Четкий переход от высокого давления к низкой обороне. Сзади спартаковцы играют компактно. Соперник вязнет там и не может ничего создать. Как тот же «Оренбург».

— И это в отсутствии Джикии с Жиго!

— В том-то и дело! Но все равно «Спартаку» нужно укреплять оборону. Если Джикия скоро вернется в строй, то равноценной замены французу клуб пока так и не нашел.

— Курбан Бердыев уверял, что Промес уже едет с ярмарки. А он в трех стартовых матчах набрал пять очков по системе «гол+пас».

— Ну, после возвращения в «Спартак» Промес не блистал, это факт. От которого Курбан Бекиевич, похоже, и отталкивался. Трудно понять, что мешало голландцу. Но нынешний сезон начал здорово. Улучшилось все — и движение, и взаимодействие с партнерами. Сейчас он мотивирован, заряжен на результат, быстро принимает решения на поле. У него снова глаза горят! Такого Промеса будет трудно сдержать любой команде.

«Зенит» — «Локомотив». Фото ФК «Зенит»

С «физикой» у «Локо» все в порядке

— Теперь о разгроме в Петербурге. «Локомотив» совсем беспомощный?

— Ну почему? В первом тайме команда играла дисциплинированно, организованно, проводила опасные контратаки. Согласитесь, к перерыву ничто не предвещало победы «Зенита» с разницей в пять мячей.

— Это точно.

— Правда, чувствовалось, что играет «Локомотив» на пределе возможностей, к тому же защитники садились очень глубоко. Я понимал — как только пропустят, у «Зенита» сразу появится больше свободного пространства, и давление на ворота Худякова возрастет. Ведь сегодня в распоряжении Семака много классных исполнителей, особенно в атаке. Когда на 63-й минуте забил Вендел, стало ясно, что это не последний гол хозяев. Другое дело, никак не ожидал, что для гостей все закончится разгромом.

— Юрий Семин считает, что «Локомотив» функционально не готов к чемпионату.

— Мне так не показалось. На мой взгляд, с «физикой» у футболистов все в порядке. А вот командная игра не выстроена.

— Сейчас заговорили еще и о том, что у «Локо» нет характера.

— Опять-таки, не согласен. После пропущенных мячей камера выхватывала игроков «Локомотива» крупным планом. Равнодушия на лицах я не увидел.

— А что увидели?

— Озабоченность. Досаду. Тревогу за результат. Нельзя сказать, что в какой-то момент ребята бросили играть, перестали сопротивляться. Нет! Просто к середине второго тайма от строгой игровой дисциплины ничего не осталось. При счете 0:1, чтобы спасти матч, попытались перестроиться, пошли в атаку, открыли зоны. «Зениту», сыгранной и мастеровитой команде, это было только на руку. Ну а что касается характера, то здесь одно вытекает из другого.

— То есть?

— Если у команды игра отлажена, то и с характером обычно порядок. Когда четко понимаешь, что от тебя требуется на поле, готов к любому маневру партнера, это автоматически придает уверенности. А с ней приходит и все остальное.

— Иван Игнатьев в «Локомотиве» реанимирует карьеру? Или для парня поезд уже ушел?

— У Ивана большой потенциал. Но молодые часто переоценивают собственные силы. Выделяются на фоне сверстников и думают: вау, я звезда! Невольно снижают к себе требования и, попадая в мужской футбол, быстро растворяются в общей массе. Сейчас для Игнатьева момент истины. Если он сам поймет это, начнет пахать, будет дорожить каждой минутой, проведенной на поле, — все поправимо.

Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»

У Семака ни одна позиция не провисает

— Ну а сегодняшний «Зенит» — команда без слабых мест?

— По меркам РПЛ — сто процентов! Дело не только в финансовых возможностях клуба. Самое главное, там все стабильно, разумно, никаких шараханий. Семак спокойно работает, ему доверяют. Ни одна позиция у него не провисает. Остались весной в центре обороны без Ракицкого и Ловрена — выкрутились без ущерба для результата. А летом купили Родригао. Ушли Азмун и Дзюба, главные бомбардиры последних лет, — тоже справились. Привезли из Самары Сергеева, а из Сочи — Кассьерру.

— Кто из зенитовских бразильцев вам особенно симпатичен?

— Все внимание приковано к Клаудиньо, который в атаке отвечает за креатив, выполняет громадный объем работы и вообще очень быстро адаптировался. Малкому потребовалось больше времени. Плюс мучили травмы. Теперь он здоров, окончательно освоился — и мы видим уже другого Малкома! У которого индивидуальные действия, высочайшая скорость гармонично сочетаются с игрой на команду. Наблюдать за ним — одно удовольствие!

Бразильцы — это не только техника, пластика, артистизм. Но и раскрепощенность. Уверенность, что рано или поздно добьются своего. Вот почему на поле они никогда не паникуют, продолжают играть в привычной манере. Кстати, если раньше мне казалось, что в «Зените» легионеры и россияне держатся обособленно, то сейчас чувствуется командное единение.

— По каким признакам?

— Как ребята поздравляют друг друга с забитым голом. Как уходят с поля после замены. Такие нюансы говорят о том, что в команде прекрасная атмосфера.

— В этом сезоне хоть кто-то способен навязать «Зениту» борьбу за чемпионство?

— Такой команды пока не видно. У «Динамо», ЦСКА и «Спартака» новые тренеры, какое-то время уйдет на притирку, да и кадровых трудностей хватает. А у «Зенита» все хорошо. Да, осечка с «Химками» насторожила, но парни сделали выводы. Теперь в каждом матче выкладываются на полную катушку. Никакой расслабленности.

Федор Смолов. ФК «Динамо»

Смолов на кураже

— «Динамо» при Славише Йокановиче прибавляет?

— Давайте подождем с оценками. Три тура — слишком короткая дистанция. К тому же ситуация в команде непростая. Если уход Шиманьски был неизбежен, то внезапный отъезд Бальбуэна и Варелы, ключевых защитников, стал полной неожиданностью для тренерского штаба. Подобные потери бесследно не проходят.

— Зато Федор Смолов на старте сезона рвет и мечет.

— Да, играет с таким задором, что это не может не радовать. Вы заметили, как искрились его глаза после голов «Торпедо» и «Факелу»? Как у мальчишки! Многие сомневались, что Федор принесет пользу «Динамо», и в прошлом сезоне у него действительно не все получалось. Но сейчас он на кураже. И забивает, и работает на команду. Динамовский молодняк принял Смолова, они на одной волне.

— А что происходит с Арсеном Захаряном?

— Вы об удалении в последнем туре? Не стоит устраивать парню публичную порку. Конечно, он не прав, вторую желтую схлопотал на ровном месте, за недисциплинированное поведение. Не совладал с эмоциями, подвел команду. Но не забывайте — Захаряну всего 19 лет. Кто в этом возрасте не совершал ошибок? Надеюсь, для Арсена случай в Воронеже станет уроком. Мальчик умный, должен сделать выводы. И он, и его окружение.

— Как полагаете, удержится «Факел» в РПЛ?

— Хотелось бы. Замечательно, что в Воронеж вернулся большой футбол. Город давно этого заслуживал. «Факел» на старте сезона хвалят. За командный дух, энергетику. Но хватит ли ее на весь чемпионат? Вопрос! Пока набрано лишь два очка из девяти. Не так уж и много. К опытному костяку нужно точечно добавлять молодых игроков, потихоньку вводить их в состав. Иначе сохранить место в премьер-лиге будет сложно.

— Кто лидер «Факела»?

— Отмечу полузащитника Руслана Акбашева, который забил уже два гола — сначала «Краснодару», потом «Динамо». Быстрый, с хорошим пасом. Когда-то мальчишкой я пригласил его в «КАМАЗ». Еще тогда говорил, что по своему потенциалу это игрок премьер-лиги. Но дорога наверх у Руслана почему-то затянулась. Попал в РПЛ только в 30 лет. Что ж, лучше поздно, чем никогда.