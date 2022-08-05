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Бразильская система «Зенита». Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Читать «СЭ» в
Вендел и Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»
Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о комплектовании чемпиона и вкладе в его успехи легионеров из Южной Америки.

Мнение

Смотришь на статистику «Зенита» — и думаешь, изменится ли она после субботнего матча в Грозном. Девять голов в трех турах, два из которых на счету Вендела, еще один — Клаудиньо, а остальные забили наши, Мостовой, Сергеев (каждый — по два), Кузяев, Бакаев. То есть соотношение бразильских мячей к российским — один к двум. Не так пока и много, чтобы говорить о тотальной зависимости Сергея Семака от южноамериканцев, хотя эта тема сейчас едва ли не самая модная.

Но это чемпионат. А был еще Суперкубок России, где на долю россиян из четырех голов «Спартаку» пришелся только один. И какой тогда вывод? Слишком зависим «Зенит» от легионеров или нет? Иностранцы обеспечивают не итоговую, а существенную разницу или не они?

Сергей Семак. Сергей Семак: «Спартак» — не враг. Но для меня принципиальный соперник вдвойне"

Когда-то «Шахтер» завозил в Донецк восходящих звезд из Бразилии оптом, раскручивал и перепродавал с приличной выгодой в топ-клубы. Латиноамериканцы делали результат, но там все же из своих играли вратарь и пара-тройка защитников, весь же остальной состав говорил на португальском. Однако это приносило успех и было целостной философией горняков — постоянное участие в Лиге чемпионов, титулы у себя в стране и хороший бизнес.

Логично предположить, что и «Зенит» взял подобный курс осознанно — даже в модели, когда наш футбол существует без еврокубков. Тем более с учетом сказанного Семаком в недавнем интервью «СЭ»: его волнует, возьмут сине-бело-голубые титул или нет, а будет это с бразильцами или без них, вопрос второй.

Тем удивительнее, что в Санкт-Петербурге говорят, что курса так какового нет. Скорее стечение обстоятельств — Бразилия и без того по соотношению «цена — качество» шла впереди планеты всей, а в дне сегодняшнем, по сути, стала для РПЛ безальтернативным вариантом в категории премиум. Взяли одного, потом второго — и направление, изначально не планировавшееся, сформировалось само собой.

Футболисты &quot;Зенита&quot;. Есть ли у такого «Зенита» конкурент в РПЛ? Мнение Орлова

Пожалуй, самый любопытный момент — как к этому отнесся Семак, как сохранил «химию» в коллективе, атмосферу в раздевалке и на поле? Здесь, наверное, надо сказать о том помощнике, кто на первый взгляд заметен меньше остальных, — Вильяме Оливейре.

Натурализованный бразилец входил в штаб Семака еще в Уфе и постепенно стал для «Зенита» больше чем просто тренер. За ним не только экспертная оценка по бразильскому рынку, но и вопрос адаптации земляков — не столько к лиге, сколько к России в целом. Иными словами, Вильям должен сделать так, чтобы представление о РФ не ограничивалось только ночными клубами и ресторанами.

Почему это получилось у «Зенита» и не получилось у кого-то еще — хороший вопрос. «Динамо» пошло по южноамериканскому пути, но сделав акцент на иные страны, как и «Краснодар». Остальные покупают бразильцев точечно, а не массово. Но фактор цены и возможностей — это прежде всего фактор качества футболистов, а не их количества. Вероятно, дело в желании или нежелании. Ну и в возможностях тоже.

Безусловно, ни другим клубам, ни части питерской аудитории такое представительство легионеров в «Зените» не по душе. Но так ли это плохо?

Сергей Семак. У «Зенита» не осталось конкурентов, а у Семака — внутренних проблем. И это плохая новость

Чемпион получает феерию на поле и очки в таблице. «Динамо», ЦСКА и «Спартак» лезут наверх, стремясь не отстать, да и остальные пробуют соответствовать.

Для репутации всей лиги это неплохо — общий уровень не просел, отношение к ней иное, чем было бы, останься в составах участников только доморощенные кадры. Для «Зенита» это отлично. Для остальных — пока проблема. Которую решить еще не удалось.

И интересно понять, кто, когда и как первым найдет противоядие.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Далер Кузяев
Зелимхан Бакаев
Иван Сергеев
Клаудиньо
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Илья Казаков
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2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
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 - : -
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