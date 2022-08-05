Бразильская система «Зенита». Колонка Казакова
Мнение
Смотришь на статистику «Зенита» — и думаешь, изменится ли она после субботнего матча в Грозном. Девять голов в трех турах, два из которых на счету Вендела, еще один — Клаудиньо, а остальные забили наши, Мостовой, Сергеев (каждый — по два), Кузяев, Бакаев. То есть соотношение бразильских мячей к российским — один к двум. Не так пока и много, чтобы говорить о тотальной зависимости Сергея Семака от южноамериканцев, хотя эта тема сейчас едва ли не самая модная.
Но это чемпионат. А был еще Суперкубок России, где на долю россиян из четырех голов «Спартаку» пришелся только один. И какой тогда вывод? Слишком зависим «Зенит» от легионеров или нет? Иностранцы обеспечивают не итоговую, а существенную разницу или не они?
Когда-то «Шахтер» завозил в Донецк восходящих звезд из Бразилии оптом, раскручивал и перепродавал с приличной выгодой в топ-клубы. Латиноамериканцы делали результат, но там все же из своих играли вратарь и пара-тройка защитников, весь же остальной состав говорил на португальском. Однако это приносило успех и было целостной философией горняков — постоянное участие в Лиге чемпионов, титулы у себя в стране и хороший бизнес.
Логично предположить, что и «Зенит» взял подобный курс осознанно — даже в модели, когда наш футбол существует без еврокубков. Тем более с учетом сказанного Семаком в недавнем интервью «СЭ»: его волнует, возьмут сине-бело-голубые титул или нет, а будет это с бразильцами или без них, вопрос второй.
Тем удивительнее, что в Санкт-Петербурге говорят, что курса так какового нет. Скорее стечение обстоятельств — Бразилия и без того по соотношению «цена — качество» шла впереди планеты всей, а в дне сегодняшнем, по сути, стала для РПЛ безальтернативным вариантом в категории премиум. Взяли одного, потом второго — и направление, изначально не планировавшееся, сформировалось само собой.
Пожалуй, самый любопытный момент — как к этому отнесся Семак, как сохранил «химию» в коллективе, атмосферу в раздевалке и на поле? Здесь, наверное, надо сказать о том помощнике, кто на первый взгляд заметен меньше остальных, — Вильяме Оливейре.
Натурализованный бразилец входил в штаб Семака еще в Уфе и постепенно стал для «Зенита» больше чем просто тренер. За ним не только экспертная оценка по бразильскому рынку, но и вопрос адаптации земляков — не столько к лиге, сколько к России в целом. Иными словами, Вильям должен сделать так, чтобы представление о РФ не ограничивалось только ночными клубами и ресторанами.
Почему это получилось у «Зенита» и не получилось у кого-то еще — хороший вопрос. «Динамо» пошло по южноамериканскому пути, но сделав акцент на иные страны, как и «Краснодар». Остальные покупают бразильцев точечно, а не массово. Но фактор цены и возможностей — это прежде всего фактор качества футболистов, а не их количества. Вероятно, дело в желании или нежелании. Ну и в возможностях тоже.
Безусловно, ни другим клубам, ни части питерской аудитории такое представительство легионеров в «Зените» не по душе. Но так ли это плохо?
Чемпион получает феерию на поле и очки в таблице. «Динамо», ЦСКА и «Спартак» лезут наверх, стремясь не отстать, да и остальные пробуют соответствовать.
Для репутации всей лиги это неплохо — общий уровень не просел, отношение к ней иное, чем было бы, останься в составах участников только доморощенные кадры. Для «Зенита» это отлично. Для остальных — пока проблема. Которую решить еще не удалось.
И интересно понять, кто, когда и как первым найдет противоядие.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0