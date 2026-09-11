Павлюченко выступил за отъезд россиян в европейские клубы: «Послушать гимн Лиги чемпионов... Ради этого мы и играем в футбол»

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» высказался об отъезде российских футболистов в европейские клубы.

«Я только за, чтобы ребята уезжали, потому что я сам почувствовал, что такое европейский футбол и его уровень. Неважно, Англия, Испания или Турция. Батраков пусть и поехал в турецкий чемпионат, но это еще и Лига чемпионов! Послушать гимн Лиги чемпионов... Ради этого мы и играем в футбол. Поэтому я за, чтобы уезжали и играли», — сказал Павлюченко «СЭ».

Ранее 21-летний Батраков перешел в «Галатасарай» из «Локомотива». 9 сентября хавбек дебютировал в Лиге чемпионов — он вышел в стартовом составе матча 1-го тура общего этапа ЛЧ против «Спортинга» (1:3).