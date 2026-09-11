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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил трансферную кампанию клуба

Хомуха о трансферной кампании ЦСКА: «Теперь у Игдисамова будет вариативность и глубина состава»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансферной кампании ЦСКА.

Команду пополнили вратарь Максим Бориско из «Балтики», защитник Мохамед Аззи из «Динамо» Махачкала и полузащитник Иван Олейников из «Крыльев Советов».

«Клуб приобрел хороших футболистов, адаптированных к российскому чемпионату. Это абсолютно оправданное решение. Но основную разницу в атаке делает забивной нападающий. Хотя, может быть, Иван Олейников, умеющий закрывать сразу же несколько позиций в атаке, поможет команде исправить результативность. Можно точно сказать, что теперь после трансферной кампании у Игдисамова будет вариативность и глубина состава. Это очень важно, чтобы команда хорошо выступала на дистанции в чемпионате и кубке», — сказал Хомуха «СЭ».

ЦСКА после седьмого тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками.

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Дмитрий Хомуха
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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