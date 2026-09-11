Хомуха о трансферной кампании ЦСКА: «Теперь у Игдисамова будет вариативность и глубина состава»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансферной кампании ЦСКА.

Команду пополнили вратарь Максим Бориско из «Балтики», защитник Мохамед Аззи из «Динамо» Махачкала и полузащитник Иван Олейников из «Крыльев Советов».

«Клуб приобрел хороших футболистов, адаптированных к российскому чемпионату. Это абсолютно оправданное решение. Но основную разницу в атаке делает забивной нападающий. Хотя, может быть, Иван Олейников, умеющий закрывать сразу же несколько позиций в атаке, поможет команде исправить результативность. Можно точно сказать, что теперь после трансферной кампании у Игдисамова будет вариативность и глубина состава. Это очень важно, чтобы команда хорошо выступала на дистанции в чемпионате и кубке», — сказал Хомуха «СЭ».

ЦСКА после седьмого тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками.