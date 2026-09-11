Махакалинское «Динамо» продлило контракт с Мрезигом

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Хуссем Мрезиг подписал новый контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт c 26-летним алжирцем рассчитан до конца сезона-2027/2028.

«У него были очень хорошие предложения от других клубов, в том числе зарубежных — европейских. Мы боролись за своего игрока в условиях острейшей конкуренции. Продлить соглашение даже на год в этой ситуации было серьезным достижением. Большое спасибо Хуссему, что он сделал красивый, благородный шаг навстречу нашему клубу в этой ситуации, понимая, что «Динамо» не может позволить себе предложить ему больше. Он согласился на наше предложение, хотя, повторюсь, другие клубы предлагали ему условия лучше. Мы достигли результата, который считаем очень полезным для «Динамо», — заявил гендиректор клуба Шамиль Газизов.

Мрезиг выступает за «Динамо» с лета 2024 года. В этом сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.

После 7 туров махачкалинцы с 12 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.